 Французская коммунистка - героиня лучшего немецкого романа 2020 года | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.10.2020

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Культура и стиль жизни

Французская коммунистка - героиня лучшего немецкого романа 2020 года

Французская коммунистка, героиня Сопротивления, нейрофизиолог, борец за свободу Алжира и мать троих детей в одном лице? Да, такое возможно. И в жизни, и в книге.

Париж, 1944 год

Париж, 1944 год

Роман уже написан, причем выдающийся, осталось только кино снять. Потому что история - из ряда вон. Но обо всем по порядку.

Сегодня стартовала Франкфуртская книжная ярмарка, из-за пандемии - в онлайн-формате. Но ее начало было традиционным - реальным. Первым значимым событием ярмарки всегда было присуждение премии за "лучший роман года", и этот сезон не стал исключением.

Писательница Анне Вебер

Писательница Анне Вебер

Торжественная церемония состоялась в прошедший понедельник в ратуше Франкфурта-на-Майне. Единственная разница: участников было меньше, чем обычно. Создавалось впечатление, что аплодисменты тех немногих, кто физически мог находиться в зале, были особенно громкими. Причем не только потому, что надо было хлопать за двоих. А потому, что в этом сезоне наградили особенную книгу: об удивительной женщине и написанную в очень необычной для книг биографического характера манере.

Итак, в этом году лауреатом самой престижной литературной премии в Германии - Deutscher Buchpreis - стала писательница Анне Вебер (Anne Weber). Жюри, объявив свое решение, назвало ее роман "Аннетте, эпос о героине" ("Annette, ein Heldinnenepos") "данью уважения необыкновенной женщине".

Героиня романа по имени Аннетте Бомануар

В самом начале книги Анне Вебер пишет о ней:
"Она не верит в бога, но он верит в нее.
Если он существует, то это он сделал ее такой".

Сегодня Аннетте Бомануар - вполне себе бодрая седовласая старушка, живущая на юге Франции. Ей 96 лет, но мысли ее свежи до сих пор, а голова помнит все, что с ней случилось за долгую жизнь. Аннетте даже находит в себе силы для того, чтобы ездить по школам и рассказывать французским детям о том, какой была их страна пару десятилетий назад.

Аннетте Бомануар

Аннетте Бомануар

Она родилась в 1923 году. И Бретань - ее малая родина. Выросла в семье, где царили любовь, дружба, взаимоуважение. Родители-французы на ее глазах помогали беженцам-испанцам, уехавшим во Францию из-за Франко, и беженцам из Германии, решившим покинуть родину после прихода к власти Гитлера. Аннетте мечтала о подвигах и борьбе, о свободе для всех на Земле и о настоящем деле. И дело ее нашло. Когда началась Вторая мировая война, девушка познакомилась с подпольщиками и фактически стала их связной, развозя тайную корреспонденцию на велосипеде.

А еще она начала учиться. И выбрала медицину, а в качестве специализации - нейрофизиологию.

Студентка, коммунистка, подпольщица

В 1942 году она стала членом Французской коммунистической партии. Сопротивление все активнее привлекает ее к антифашистской деятельности. Задания становятся разнообразнее: Аннетте расклеивает агитационные плакаты, призывающие французов не сдаваться, а бороться за свободу, разбрасывает листовки, выкрикивает лозунги в кинозалах после окончания сеанса... И она влюбляется.

"В сумме им сегодня 40 лет,
а завтра их может не быть на этой Земле".
Ей - 19, ему - 21. Его зовут Ролан. Он - еврей, родившийся в Германии, но выросший в парижском пригороде. Он тоже коммунист, антифашист, подпольщик, ее ментор и любовник. Они работают вместе, меняя квартиры и имена. И они любят друг друга, несмотря на запрет компартии на такого рода взаимоотношения в своих рядах. И в какой-то момент им пришлось расстаться: думали, что ненадолго, а оказалось - навсегда.

В 1944 году Аннетте и ее родители почти год укрывают от нацистов двух еврейских подростков, перемещая их с места на место. В итоге все выжили: и те, кто скрывался от неминуемой гибели, и те, кто, рискуя собственной жизнью, помогал им в этом. Потом, годы спустя, Израильский институт катастрофы и героизма национального мемориала "Яд ва-Шем" присвоил Аннетте и ее родителям звания праведников народов мира.

А Ролан погиб. Его сдали нацистам жители одной французской деревни...

Аннетте борется за независимость Алжира

После войны Аннетте доучилась, вышла замуж за коллегу-врача и родила двоих сыновей, с головой окунувшись в нормальную буржуазную жизнь. Прожив пару лет в обычной, а не конспиративной квартире, общаясь с бомондом и параллельно занимаясь научной работой, она заскучала... В середине 1950-х Аннетте знакомится с алжирцами, проникается к ним симпатией и начинает активно поддерживать борьбу за независимость Алжира от Франции - на стороне Фронта национального освобождения. Опять двойная жизнь и скрытая война.

Алжир, 1962 год

Алжир, 1962 год

В 1959 году ее, беременную третьим ребенком, арестовали и посадили в тюрьму, позже отпустив до суда домой по состоянию здоровья. За деятельность на стороне алжирского Фронта национального освобождения ее во Франции могли посадить на 10 лет. Дочь Аннетте родила, находясь под домашним арестом и в ожидании неминуемого приговора. Она бежала из-под ареста в Тунис. Дети остались с мужем. Он обещал: как только это станет возможным, они все снова будут вместе. Но слова своего не сдержал... 

В Тунисе Аннетте встречает новую любовь и продолжает борьбу за независимость соседнего Алжира. В 1962 году глобальной цели удалось достичь: во время референдума подавляющее большинство алжирцев высказалось за независимость, которая была признана правительством Франции. Свыше миллиона европейцев и их сторонники из числа местных жителей в спешном порядке покинули страну. Аннетт же наоборот едет в Алжир по приглашению правительства независимой страны и работает там в сфере здравоохранения.

В 1965 году во время путча Аннетте спешно покидает Алжир. На родине ей все еще грозил приговор. Куда теперь? В нейтральную Швейцарию! Долгие годы Аннетте проработала там нейрофизиологом. А с детьми судьба ее так и не свела снова. Слишком долгой была разлука - мать стала для них чужим человеком...

Роман "Аннетте, эпос о героине"

Обложка книги

Обложка книги

Писательница и переводчица Анне Вебер родилась в Оффенбахе в 1964 году, с 1983 года живет в Париже. Вебер переводила книги немецких авторов на французский язык, а также французских писателей - на немецкий. Собственные книги она пишет как на немецком, так и на французском языке.

Анне Вебер познакомилась с Аннетте Бомануар во Франции. И в основу романа, получившего сейчас престижную премию, легли как автобиографические труды самой Аннетте, так и ее долгие беседы с писательницей. Получилась поэма жизни, сложенная короткими фразами и полная иронии. 

Это не роман, где есть придуманные диалоги и второстепенные персонажи. Но это и не скучное описание этапов чьей-то жизни из серии "родился, женился, развелся". Это биография незаурядной женщины, облаченная в весьма необычную для подобной литературы форму. Читается быстро и без напряга - как стихотворение. Книга наполнена массой деталей, красивых запоминающихся описаний и оборотов.

А в конце так и нет ответа на вопрос: неужели это все могло быть на самом деле?

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    Автор: Татьяна Вайнман


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