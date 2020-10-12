Немецкой литературной премии за 2020 год удостоена Анне Вебер

Лауреатом самой престижной литературной премии в Германии - Deutscher Buchpreis - стала писательница Анне Вебер (Anne Weber). Жюри, объявив свое решение в понедельник, 12 октября, дало высокую оценку роману Вебер "Аннетт, эпос о героине" (Annette, ein Heldinnenepos), отметив, что писательнице удалось превратить реальную биографию 96-летней Энн Бомануар в "образец блестящей литературы". "С тонким юмором она рассказывает о женщине, которая была готова бороться за свои идеалы справедливости со всеми вытекающими последствиями", - говорится в представлении романа. Жюри назвало работу Вебер "замечательной и убедительной данью уважения необыкновенной женщине".

Писательница и переводчица Анне Вебер родилась в Оффенбахе в 1964 году, с 1983 года она живет в Париже. Вебер переводила книги немецких авторов на французский язык, а также французских писателей - на немецкий. Собственные книги она пишет как на немецком, так и на французском языке.

Немецкий аналог "Букера"

Немецкая литературная премия - аналог "Букера" - присуждается с 2005 года и отмечает немецкоязычный "Роман года". Награду учредил Биржевой союз немецкой книготорговли. Свою продукцию представляют книжные издательства Германии, Австрии и Швейцарии, а определяет победителя Академия Немецкой литературной премии, в которую входят 11 представителей из области книгоиздания и СМИ. В настоящее время денежный эквивалент премии составляет 37,5 тысяч евро.

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