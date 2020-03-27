4 х 4000 евро: немцы награждают российских переводчиков

Mосковский Гёте-Институт вручил премии российским переводчикам и издательствам за переводы художественной литературы с немецкого на русский язык. Премия Мерк (от названия российского подразделения компании Merck, финансирующей премию) присуждается в трех номинациях: беллетристика, научно-популярная литература (нон-фикшн) и литература для детей и юношества. Кроме того, еще одной специальной премией Гёте-Институт отмечает переводы немецкоязычной поэзии на русский язык.

Победитель в каждой номинации получает 4 тысячи евро. Кроме того, издательствам, выпустившим книги-лауреаты, предоставляется финансовая возможность участвовать в крупнейшей в мире Франкфуртской книжной ярмарке и в специализирующейся на книгах из Восточной Европы Лейпцигской ярмарке.

Где прогуливались Гитлер со Сталиным

Победителем в номинации художественной прозы названа на этот раз книга, которая стала бестселлером в Германии сразу после ее выхода в свет и о которой подробно рассказывала в свое время DW. Это - "1913" Флориана Иллиеса (Florian Illies), хроника последнего мирного года перед Первой мировой войной. В этот "последний год эпохи", как его часто называют, произошло множество знаменательных событий. В основном, речь идет о знаковых событиях культурной жизни: о выходе в свет романа Пруста "По направлению к Свану", скандальной премьере "Весны священной" Стравинского, первых упражнениях на трубе Луи Армстронга в исправительном интернате для малолетних преступников, первом бутике Prada...

Но не только. 12 января 1913 года Иосиф Джугашвили впервые подписался псевдонимом "Сталин". В том же году он приехал в Вену, где в это время находился Гитлер. И, возможно даже, что они встречались во время прогулок по аллеям парка дворца Шёнбрунн, расположенного рядом с домом, где жил в Вене Сталин.

Переводы с немецкого на Московской книжной ярмарке

В переводе Виталия Серова книга "1913. Что я на самом деле хотел сказать" (это дополненный новыми историями вариант бестселлера Флориана Иллиеса) вышла в издательстве Ad Marginem.

Мифы, легенды, эпос

Книга, получившая премию в номинации нон-фикшн, - тоже бестселлер, но весьма своеобразный. Ожидать от нее кассового успеха было бы невероятно. Это "Германская мифология" Якоба Гримма (Jacob Grimm), все три тома которой выпустило издательство "ЯСК". Это академический трактат, над которым один из знаменитых авторов немецких сказок работал сорок лет. Титанический труд! Также можно охарактеризовать и блестящую работу переводчика Дмитрия Колчигина. Это обязательное чтение для всех, кто изучает историю немецкой литературы, поэтому в Германии "Мифология" переиздавалась много раз и ее штудируют в университетах будущие германисты.

Обложка русского издания "Гретхен"

Расти большая

В номинации "Литература для детей и юношества" победителем стала книга Кристине Нёстлингер (Christine Nöstlinger) "Гретхен" в переводе на русский Марины Кореневой (издательство "КомпасГид"). Книги этой австрийской писательницы - классика современной детской литературы. Множество раз они издавались и по-русски - например "Рассказы про Франца".

"Рассказы про Франца" - литература для маленьких детей. "Гретхен" обращена к подросткам. Это история взросления девочки, потом девушки.

Мы знакомимся с Гретхен, когда ей исполнилось 14 лет. Она очень не уверена в себе и ненавидит уроки физкультуры. Потом у нее будут совсем другие проблемы - с родителями, друзьями, ухажерами...

Не хилый товар

И, наконец, специальную премию Гёте-Института за выдающиеся переводы немецкоязычной поэзии получила Элла Венгерова - филолог, замечательная переводчица, переложившая на русский язык Ремарка, Дюрренматта, знаменитый роман Зюскинда (Patrick Süskind) "Парфюмер" и множество других немецких книг.

На этот раз отмечены ее переводы стихов Петера Хакса (Peter Hacks), драматурга и поэта. Причем, первую книгу его стихов Элла Венгерова издала за собственный счет - тиражом 10 экземпляров. С ее работой полнее можно познакомиться на сайте переводчицы , эпиграфом к которому она выбрала свои собственные стихи:

"Товар везу не хилый, довольно ценный груз.

Брала его у немцев и привезла на Русь".

С фрагментами текстов лауреатов переводческой премии можно ознакомиться в YouTube-ролике Гёте-Института.