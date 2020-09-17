Какую семейную тайну скрывали братья Гримм?

Братьев Гримм было не двое, а пятеро. Более того, у них была еще и сестра. А один из братьев стал изгоем и умер в одиночестве. С ним как раз и связана семейная тайна. Какая?
Сказки братьев Гримм (Wilhelm und Jacob Grimm) известны всем с детства. Это "Бременские музыканты", "Белоснежка", "Сладкая каша", "Рапунцель", "Волк и семеро козлят", "Мальчик-с-пальчик", "Король Дроздобород", "Гензель и Гретель", "Храбрый портняжка" и многие-многие другие. И их авторы братья Гримм - такое же привычное для нашего уха авторское двуединство, как, скажем, Ильф и Петров. Пусть не все помнят, как звали этих братьев (Якоб и Вильгельм), но все знают, что их было двое. И изображают их на многочисленных портретах практически всегда вдвоем.
На самом же деле братьев было пятеро: Якоб, Вильгельм, Карл, Фердинанд, Людвиг Эмиль. И еще была сестра - Лотта. Про Лотту все более или менее известно: до замужества она жила с братьями, вела общее хозяйство, потом в счастливом браке родила мужу шестерых детей. У Карла и Людвига Эмиля тоже все было благополучно: они стали художниками-иллюстраторами и граверами (Людвиг - даже профессором Академии художеств), их иллюстрации украшают многие первые издания знаменитых сказок. А вот биография и судьба Фердинанда (Ferdinand Grimm) окружена завесой тайны.
Немецкая "Википедия" отводит ему всего-навсего десять строк. До нас дошел один-единственный его портрет - рисунок его брата Людвига, сделанный, когда Фердинанду было 20 лет. Исследователи творчества и биографы "главных" братьев Гримм - Якоба и Вильгельма - тоже весьма скупо пишут о Фердинанде. Правда, в письмах братьев он упоминается, и кое-что о нем известно. В частности, то, что поначалу он помогал Якобу и Вильгельму собирать сказки, и в первом томе сказок они выразили ему за это благодарность. Известно также, что Фердинанд умер в бедности и одиночестве, и помогал ему в последние годы жизни только Якоб. Вильгельм в течение многих лет не поддерживал с Фердинандом никаких отношений, а когда тот умирал, проститься к нему не приехал.
Что же такого страшного натворил Фердинанд? Старшие братья часто ругали его за то, что он ленив, ничему толком не учится, бездумно транжирит деньги... Жаловался на него и берлинский издатель Георг Раймер (Georg Reimer), к которому Якоб и Вильгельм устроили Фердинанда корректором. Фердинанд явно не дружил с трудовой дисциплиной: мог опоздать, вообще не прийти на работу, часто сказывался больным. Но из-за всего этого не порывают контактов с родным братом. Это тем более удивительно, что Якоб и Вильгельм, рано потерявшие отца (старшему было тогда 11 лет) и жившие у тетки, очень ценили семейные отношения и дорожили ими.
Только что вышедшая книга Хайнера Бёнке (Heinrich Boehncke) и Ханса Зарковица (Hans Sarkowicz), которая называется "Чужеродный Фердинанд", проливает свет на этот загадочный разрыв и на семейную трагедию братьев Гримм. Внимательно изучая переписку братьев, авторы книги обратили внимание на то, о чем также, но вскользь, писали до них и другие исследователи: в Рождество 1810 года в Касселе во время званого обеда в доме Гриммов, на котором присутствовали все члены семьи и несколько приглашенных гостей, разразился какой-то скандал, причиной которого стал именно Фердинанд. И затем отношения братьев очень серьезно испортились.
После этого скандала в переписке Якоба и Вильгельма шла речь уже не о "ленивой" жизни Фердинанда, а о его "противоестественной", "чуждой", "извращенной природе". Собрав все подобные высказывания вместе, авторы книги "Чужеродный Фердинанд" делают вывод: во время рождественского ужина в конце декабря 1810 года Фердинанд, мечтавший в юности стать актером и склонный к театральности, объявил при гостях о том, что он гомосексуал.
Якоб и Вильгельм были в этом отношении весьма консервативными людьми, да и времена были консервативные. И хотя в семье, возможно, о чем-то догадывались, подобный публичный каминг-аут, да еще при посторонних, стал шоком для родных и близких. Поэтому Фердинанд и стал изгоем.
Впрочем, семейный секрет Гриммов так и остался секретом. Нигде и никогда Якоб и Вильгельм не упоминают в письмах, которые адресовали другим людям и даже друг другу, о гомосексуальности брата. Об этом не знал и домашний врач Фердинанда, которого оплачивал Якоб и который время от времени сообщал ему о плачевном состоянии здоровья Фердинанда. Тот обещал открыть врачу перед смертью какую-то (возможно, именно эту) семейную тайну, но вроде как не успел.
Мы не знаем, каких успехов мог бы достичь Фердинанд, если бы на протяжении многих лет работал вместе с Якобом и Вильгельмом. Сам он опубликовал под псевдонимом несколько сборников, в которые вошли сказки, саги легенды, приметы, суеверия и даже считалки, услышанные и записанные им во время путешествий по Германии. Позже эти книги критиковали за "ненаучность": во-первых, Фердинанд Гримм не указал источники, а, во-вторых, подверг собранные им сказки слишком сильной литературной обработке. Но его знаменитые братья в первом издании своего двухтомника "Детских и семейных сказок" тоже не указали источники, да и за "литературность" их ругали многие коллеги.
В книге "Чужеродный Фердинанд" авторы приводят несколько сказок, собранных Фердинандом Гриммом. Вот одна из них.
Однажды Черт решил поспорить с Богом, кто из них сильнее. Бог пообещал ему отдать власть над миром, если Черт за одну ночь, до первого крика петуха, построит стену, опоясывающую всю Землю. Сатана со своими бесенятами взялся за дело, взваливая огромные камни друг на друга. Когда стена дошла до немецкого города Вустерхаузена, один из его жителей, который как раз умер, а душа его возносилась на небо, заметил, как далеко уже продвинулось строительство стены. Душа поспешила к Богу и рассказала ему об этом. После чего Бог разрешил ей вернуться на Землю, в тело умершего, чтобы помешать Черту закончить работу. Оживший житель Вустерхаузена сел на камень у стены и стал кричать петухом. Черт подумал, что уже пришло утро и бросил свою черную работу...
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