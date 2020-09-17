 Какую семейную тайну скрывали братья Гримм? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Какую семейную тайну скрывали братья Гримм?

Братьев Гримм было не двое, а пятеро. Более того, у них была еще и сестра. А один из братьев стал изгоем и умер в одиночестве. С ним как раз и связана семейная тайна. Какая?

Братья Гримм - Вильгельм и Якоб

Братья Гримм. Вильгельм и Якоб

Сказки братьев Гримм (Wilhelm und Jacob Grimm) известны всем с детства. Это "Бременские музыканты", "Белоснежка", "Сладкая каша", "Рапунцель", "Волк и семеро козлят", "Мальчик-с-пальчик", "Король Дроздобород", "Гензель и Гретель", "Храбрый портняжка" и многие-многие другие. И их авторы братья Гримм - такое же привычное для нашего уха авторское двуединство, как, скажем, Ильф и Петров. Пусть не все помнят, как звали этих братьев (Якоб и Вильгельм), но все знают, что их было двое. И изображают их на многочисленных портретах практически всегда вдвоем.

На самом же деле братьев было пятеро: Якоб, Вильгельм, Карл, Фердинанд, Людвиг Эмиль. И еще была сестра - Лотта. Про Лотту все более или менее известно: до замужества она жила с братьями, вела общее хозяйство, потом в счастливом браке родила мужу шестерых детей. У Карла и Людвига Эмиля тоже все было благополучно: они стали художниками-иллюстраторами и граверами (Людвиг - даже профессором Академии художеств), их иллюстрации украшают многие первые издания знаменитых сказок. А вот биография и судьба Фердинанда (Ferdinand Grimm) окружена завесой тайны.

О третьем брате Гримм - 10 строк в "Википедии"

Немецкая "Википедия" отводит ему всего-навсего десять строк. До нас дошел один-единственный его портрет - рисунок его брата Людвига, сделанный, когда Фердинанду было 20 лет. Исследователи творчества и биографы "главных" братьев Гримм - Якоба и Вильгельма - тоже весьма скупо пишут о Фердинанде. Правда, в письмах братьев он упоминается, и кое-что о нем известно. В частности, то, что поначалу он помогал Якобу и Вильгельму собирать сказки, и в первом томе сказок они выразили ему за это благодарность. Известно также, что Фердинанд умер в бедности и одиночестве, и помогал ему в последние годы жизни только Якоб. Вильгельм в течение многих лет не поддерживал с Фердинандом никаких отношений, а когда тот умирал, проститься к нему не приехал.

Фердинанд Гримм в 20 лет. Рисунок его брата Людвига

Фердинанд Гримм в 20 лет. Рисунок его брата Людвига

Что же такого страшного натворил Фердинанд? Старшие братья часто ругали его за то, что он ленив, ничему толком не учится, бездумно транжирит деньги... Жаловался на него и берлинский издатель Георг Раймер (Georg Reimer), к которому Якоб и Вильгельм устроили Фердинанда корректором. Фердинанд явно не дружил с трудовой дисциплиной: мог опоздать, вообще не прийти на работу, часто сказывался больным. Но из-за всего этого не порывают контактов с родным братом. Это тем более удивительно, что Якоб и Вильгельм, рано потерявшие отца (старшему было тогда 11 лет) и жившие у тетки, очень ценили семейные отношения и дорожили ими.

Скандал в доме братьев Гримм

Только что вышедшая книга Хайнера Бёнке (Heinrich Boehncke) и Ханса Зарковица (Hans Sarkowicz), которая называется "Чужеродный Фердинанд", проливает свет на этот загадочный разрыв и на семейную трагедию братьев Гримм. Внимательно изучая переписку братьев, авторы книги обратили внимание на то, о чем также, но вскользь, писали до них и другие исследователи: в Рождество 1810 года в Касселе во время званого обеда в доме Гриммов, на котором присутствовали все члены семьи и несколько приглашенных гостей, разразился какой-то скандал, причиной которого стал именно Фердинанд. И затем отношения братьев очень серьезно испортились.

После этого скандала в переписке Якоба и Вильгельма шла речь уже не о "ленивой" жизни Фердинанда, а о его "противоестественной", "чуждой", "извращенной природе". Собрав все подобные высказывания вместе, авторы книги "Чужеродный Фердинанд" делают вывод: во время рождественского ужина в конце декабря 1810 года Фердинанд, мечтавший в юности стать актером и склонный к театральности, объявил при гостях о том, что он гомосексуал.

Якоб и Вильгельм были в этом отношении весьма консервативными людьми, да и времена были консервативные. И хотя в семье, возможно, о чем-то догадывались, подобный публичный каминг-аут, да еще при посторонних, стал шоком для родных и близких. Поэтому Фердинанд и стал изгоем.

Семейная тайна братьев Гримм

Впрочем, семейный секрет Гриммов так и остался секретом. Нигде и никогда Якоб и Вильгельм не упоминают в письмах, которые адресовали другим людям и даже друг другу, о гомосексуальности брата. Об этом не знал и домашний врач Фердинанда, которого оплачивал Якоб и который время от времени сообщал ему о плачевном состоянии здоровья Фердинанда. Тот обещал открыть врачу перед смертью какую-то (возможно, именно эту) семейную тайну, но вроде как не успел.

Обложка книги Чужеродный Фердинанд

Обложка книги "Чужеродный Фердинанд" ("Der fremde Ferdinand")

Мы не знаем, каких успехов мог бы достичь Фердинанд, если бы на протяжении многих лет работал вместе с Якобом и Вильгельмом. Сам он опубликовал под псевдонимом несколько сборников, в которые вошли сказки, саги легенды, приметы, суеверия и даже считалки, услышанные и записанные им во время путешествий по Германии. Позже эти книги критиковали за "ненаучность": во-первых, Фердинанд Гримм не указал источники, а, во-вторых, подверг собранные им сказки слишком сильной литературной обработке. Но его знаменитые братья в первом издании своего двухтомника "Детских и семейных сказок" тоже не указали источники, да и за "литературность" их ругали многие коллеги.

В книге "Чужеродный Фердинанд" авторы приводят несколько сказок, собранных Фердинандом Гриммом. Вот одна из них.

Сказка из сборника Фердинанда Гримма: "Обманутый Черт"

Однажды Черт решил поспорить с Богом, кто из них сильнее. Бог пообещал ему отдать власть над миром, если Черт за одну ночь, до первого крика петуха, построит стену, опоясывающую всю Землю. Сатана со своими бесенятами взялся за дело, взваливая огромные камни друг на друга. Когда стена дошла до немецкого города Вустерхаузена, один из его жителей, который как раз умер, а душа его возносилась на небо, заметил, как далеко уже продвинулось строительство стены. Душа поспешила к Богу и рассказала ему об этом. После чего Бог разрешил ей вернуться на Землю, в тело умершего, чтобы помешать Черту закончить работу. Оживший житель Вустерхаузена сел на камень у стены и стал кричать петухом. Черт подумал, что уже пришло утро и бросил свою черную работу...

Смотрите также:

  • Красная Шапочка. Иллюстрация начала XX века

    Немецкая дорога сказок

    Братья Гримм

    "В далеком царстве, в далеком государстве…" - хорошо знакомое начало многих сказок. Самыми известными собирателями сказок и легенд в Германии были братья Якоб и Вильгельм Гримм. "Красная Шапочка", "Золушка", "Белоснежка", "Рапунцель"… Всего они записали и обработали более двухсот таких историй, переведенных позже более чем на 170 языков мира.

  • Гравюра XIX века

    Немецкая дорога сказок

    Мир сказок, мифов и легенд

    Туристический маршрут Немецкая дорога сказок (Deutsche Märchenstraße) протяженностью 600 километров ведет из Ханау в Бремен по территории пяти федеральных земель. На этой гравюре XIX века братья Гримм изображены в гостях у Доротеи Виманн, чьи пересказы народных преданий стали одним из важнейших источников их собрания "Детских и семейных сказок", впервые изданного в 1812 году.

  • Ханау

    Немецкая дорога сказок

    Ханау

    Путешествие по Немецкой дороге сказок начинается в гессенском городе Ханау, где родились Якоб (1785-1863) и Вильгельм Гримм (1786-1859). Этот памятник установлен в центре города на Рыночной площади.

  • Штайнау

    Немецкая дорога сказок

    Штайнау

    В Штайнау-ан-дер-Штрасе братья Гримм провели детство. Их отец Филипп Вильгельм Гримм был амтманом - главным чиновником округа Штайнау. Семья жила в этом доме. Сейчас в нем работает музей, а на площади перед ратушей, где они часто играли, в 1985 году был установлен Сказочный фонтан.

  • Марбург

    Немецкая дорога сказок

    Марбург

    В Марбурге братья Гримм посещали университет, где изучали юридические науки. По городу сейчас проложен сказочный прогулочный маршрут - Тропа Гриммов (Grimm-Dich-Pfad).

  • Кассель

    Немецкая дорога сказок

    Кассель

    В Касселе братья Гримм прожили четверть века. Именно здесь они записали и обработали большинство своих сказок и легенд. Их творчеству в этом городе на реке Фульда посвящен музей "Вселенная братьев Гримм" (Grimmwelt).

  • Замок Ханштайн

    Немецкая дорога сказок

    Замок Ханштайн

    Вниз по течению Фульды - там, где она сливается с Везером, раскинулся лесной массив Кауфунгер Вальд, в котором происходит действие многих сказок братьев Гримм. Недалеко находятся развалины древнего замка Ханштайн, служившие, как гласят легенды, прибежищем для рыцарей-разбойников. Кстати, в этом замке в 2012 году проходили съемки немецкого фильма "Лекарь: Ученик Авиценны" (Der Medicus).

  • Замок Людвигштайн

    Немецкая дорога сказок

    Замок Людвигштайн

    По соседству находится еще одна средневековая достопримечательность - замок Людвигштайн, построенный в 1415 году. В начале прошлого века внимание на него обратили основатели молодежной группы "Вандерфогель" ("Перелетные птицы"), положившей начало одноименному культурно-образовательному и туристическому движению. Они восстановили замок. Сейчас в нем работает молодежная турбаза.

  • Хессиш-Лихтенау

    Немецкая дорога сказок

    Хессиш-Лихтенау

    В городе Хессиш-Лихтенау можно посетить музей "Госпожи Метелицы" (Holleum - Frau Holle-Museum), расположенный в Старой ратуше. Согласно легенде, записанной братьями Гримм, когда она вытряхивает свою перину, во всем белом свете идет снег.

  • Гёттинген

    Немецкая дорога сказок

    Гёттинген

    Первое письменное упоминание о Гёттингене датировано 953 годом. Братья Гримм были профессорами здешнего университета, однако в 1837 году лишились должностей из-за либеральных взглядов. Один из символов города - бронзовая фигурка "Гусиной пастушки", которую целуют здешние аспиранты после сдачи экзаменов. "Гусиная пастушка" даже считается самой часто целуемой девушкой в мире.

  • Сабабург

    Немецкая дорога сказок

    Сабабург

    Замок "Спящей красавицы" - Сабабург был заложен в 1334 году. В XIX веке стал считаться в народе сказочным замком братьев Гримм. Расположен среди лесного массива Райнхардсвальд между Касселем и Гёттингеном.

  • Гамельн

    Немецкая дорога сказок

    Гамельн

    Нижнесаксонский город Гамельн является местом действия всемирно известной сказки о Гамельнском крысолове. В центре сохранилось много зданий в стиле Везерского ренессанса. С середины мая по середину сентября в городе проходит сказочный фестиваль с уличными представлениями по воскресеньям.

  • Альсфельд

    Немецкая дорога сказок

    Альсфельд

    Особую роль в жизни Альсфельда играет Красная Шапочка. Здесь утверждают, что братья Гримм, работая над сказкой, нарядили свою героиню в традиционный местный костюм - "Швельмер трахт". Гостей города ожидают прекрасно сохранившиеся фахверковые дома и позднеготическая ратуша, а также Дом-музей сказок.

  • Бремен

    Немецкая дорога сказок

    Бремен

    Бремен и Бременские музыканты давно стали неразлучной компанией. Сказка учит нас, что вместе мы сильнее. Братья Гримм записали эту историю в начале XIX века. Сегодня в Бремене можно найти много памятников знаменитой четверке - ослу, собаке, кошке и петуху. Самый известный из них установили в 1951 году на площади перед ратушей.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

10 немецких книг для детей, которые стоит прочитать

2 апреля - Международный день детской книги. Мы выбрали для вас лучшие немецкие детские книги, которые точно стоит прочитать на карантине.  

Кто сочинил сказки братьев Гримм

День рассказывания сказок отмечается в Германии 26 февраля. И, наверняка, очень многим детям будут в этот день рассказывать (или читать) сказки братьев Гримм.  

В Германии нашли надгробие Белоснежки

Кто не знает сказку о Белоснежке, ее злой мачехе, волшебном зеркальце и семи гномах! И вот сказка стала былью: в баварском городке найдена надгробная плита с ее могилы.  

Немецкая дорога сказок: по следам Красной Шапочки и братьев Гримм

Второго апреля отмечается Международный день детской книги. По этому поводу предлагаем вашему вниманию репортаж о самом сказочном туристическом маршруте в Германии.  

Что подавали на стол герои сказок братьев Гримм (фотогалерея)

Хлеб, яблоки, каша фигурируют в знаменитых сказках братьев Гримм. Чем можно полакомиться и сегодня, путешествуя по следам сказочных героев? Сказочно вкусно!  

Серебренников ставит в Германии детскую оперу по сказке братьев Гримм

Чем на этот раз удивит театральный мир каннский лауреат из Москвы? Новый сезон в Штутгарте откроет оперная постановка с участием детей из Руанды.  

Бременским музыкантам - 200 лет (фото)

В немецком Бремене в этом году - уже не первый месяц - отмечают 200-летие самых известных персонажей в истории города. Что придумали в октябре?  

Новый музей братьев Гримм

Основанный в 1959 году музей переехал в новое здание, и теперь Grimmwelt - "Вселенная братьев Гримм" - знакомит с творчеством знаменитых собирателей сказок в интерактивном формате.  

Детские книжки от немецких писателей

Германия славится книгами для детей. На какие точно стоит обратить внимание? Выбор DW.  

Кулинарные соблазны немецких сказок

Хлеб, яблоки, каша фигурируют в знаменитых сказках братьев Гримм. Чем можно полакомиться и сегодня, путешествуя по следам сказочных героев?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Родина Белоснежки  

Винни-Пух отмечает 90-летие (14.10.2016)  

Должны ли детские книги быть политкорректными?  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW