Как Фрося из глухой русской деревни смогла очаровать немцев

Ежегодно на немецком книжном рынке появляется девять тысяч новых книг для детей и подростков. Часть из них - переводные. А знают ли дети в Германии русских писателей? "Все больше детей в Германии знакомятся с русской литературой, но долгое время она оставалась малоизвестной. Большинство, конечно, знают Пиноккио, Буратино - для знатоков", - говорит в интервью DW Катя Вибе (Katja Wiebe), эксперт по славянской литературе, сотрудница Международной библиотеки для молодежи (Die Internationale Jugendbibliothek).

Сколько русских произведений в "Замке книг"

"С "Фросей Коровиной" Станислава Востокова в прошлом году вышла еще одна книга - "Как работает маяк" Романа Беляева. Два года назад на немецкую литературную премию была номинирована книга Александра Литвина "История старой квартиры". И этот новый тренд радует, тем более, что на протяжении многих лет русские книги в Германии встречались очень редко, за исключением, конечно, переизданий классики еще советских времен: "Буратино", "Волшебник изумрудного города" или "Веселые сказки" Владимира Сутеева", - говорит Катя Вибе.

В "Замке книг" в Мюнхене около 10 тысяч книг на русском языке

Первая в мире специализированная библиотека мировой детской литературы была основана в 1949 году писательницей и журналистом Джеллой Лепман (Jella Lepman), которая вернулась из эмиграции в Мюнхен после окончания Второй мировой войны. В 1983 году библиотека обосновалась в старинном замке Блютенбург, который стали называть "Замком книг". Общий фонд насчитывает около 600 тысяч книг. Сегодня в нем хранится около 10 тысяч изданий на русском языке. Ежегодно эта коллекция пополняется новыми экземплярами: от 30 до 80 книг. Читальный зал библиотеки открыт и для местных жителей, но, как отмечает Катя Вибе, "Замок книг" - международный архив, которым регулярно пользуются ученые, переводчики, писатели, издатели. "Справедливо спросить, почему до сих было мало книг из России для детей и юношества, - рассуждает немецкий эксперт. - В 1990-е годы контакты между представителями книжного рынка Германии и России были заморожены, мосты - разрушены. Теперь нужно время, чтобы снова их восстановить. На протяжении последних десяти лет наши связи стали более интенсивными".

Престижная немецкая премия и русские книги

И вот на этом фоне появляется Фрося, о которой уже упомянула сотрудница международной библиотеки... В оригинале - "Фрося Коровина", в немецком переводе "Фрося Бесстрашная" ("Frossja Furchtlos").

"Фрося Коровина" на немецком языке

Книга российского писателя Станислава Востокова номинирована в 2020 году на немецкую премию в области детской литературы (Jugendliteraturpreis), которая вручается в Германии ежегодно с 1956 года. За более чем 60-летнюю историю существования этой престижной награды были удостоены 2500 книг. С самого начала премия носила международный характер. Российская литература, конечно, не стала исключением. Как показал анализ базы данных объединения Arbeitskreis für Jugendliteratur, занимающегося литературой для детей и юношества и в том числе организацией и проведением конкурса, больше чем за полвека на премию были номинированы 18 книг на русском языке.

Победитель был только один: в 1991 году премию получила повесть "Кукушата, или Жалобная песнь для успокоения сердца" русского писателя Анатолия Приставкина, посвященная, как и его наиболее известное произведение "Ночевала тучка золотая", трагической судьбе воспитанников детского дома в военные годы. Ни новеллы Пушкина, ни "Петя и волк" - симфоническая сказка для детей Прокофьева, ни рассказы Чехова, номинированные в разные годы на немецкую премию детской литературы, награды удостоены не были.

Что означает номинация на самую престижную премию в Германии?

"Немецкие издательства очень нерешительные, что касается русской литературы для детей. Я очень обрадовался, когда мне поступило предложение от издательства Knesebeck. Но я и представить себе не мог, что книга будет номинирована на такую премию. Уже одна номинация - большое признание", - признается в интервью DW Томас Вайлер (Thomas Weiler), который перевел "Фросю Коровину" на немецкий.

А что говорит сам писатель? "Мне кажется, что это стало неожиданностью для всех, для издателей, для переводчика... И для сотрудницы Международной детской юношеской библиотеки Кати Вебе, которая и предложила издательству Knesebeck опубликовать мою книгу, за что я Кате очень благодарен. Рассказ о глухой русской деревне, и вдруг такой интерес!" - ответил DW Станислав Востоков.

Фрося Коровина стала Фросей Бесстрашной. По душе ли такая метаморфоза "отцу" Фроси? "Конечно, мне ближе "Фрося Коровина". По-русски оно очень ладно звучит, вызывает деревенские ассоциации. Но я понимаю, что в каждой стране, в каждом языке свои традиции, разные условия восприятия. Например, в Финляндии книга вышла под названием "Фросин дом". Тут издателю и переводчику виднее, что лучше примет читатель", - говорит Станислав. Может, постарался переводчик? "Это было не мое решение или даже предложение, - опровергает Томас Вайлер. - Название выбирает издательство. Я бы оставил "Фрося Коровина", но, думаю, для издательства это было слишком чуждо. Уже одна только "Фрося" - для немецкого ухо тяжело. Я рад, что иллюстрации Марии Воронцовой были переняты. Это ведь тоже не само собой разумеется. Они мне очень понравились", - рассказывает Томас Вайлер, известный в Германии переводчик литературы с русского, белорусского и польского языков.

Российский писатель Станислав Востоков вспоминает рабочие моменты: "Кое-что обсуждали, в частности деревенскую песню, которую Фрося исполняет перед водителем автобуса, чтобы таким образом оплатить свой проезд. Томасу, да и мне тоже, было непонятно, зачем героиня песни расстилает только что сотканное полотно на земле, да еще и прибивает колом! Чтобы точно ответить на вопрос Томаса про полотно, мне пришлось связаться с вологодским музеем "Семёнково". И там мне объяснили, что раньше полотно белили именно на земле и чем-нибудь его фиксировали, чтобы не сдуло ветром. Но не колом, конечно! Это просто юмор. Кстати, "Семёнково" является прототипом музея деревянного зодчества из моей сказки. Музей этот совершенно замечательный! И дома, описанные в сказке на самом деле находятся в "Семёнково", в том числе и прототип дома Коровиных. А еще Томас заметил, что в тексте книги бабушка Фроси ломает левую ногу, а на рисунке в гипсе - правая. И Томас попросил, можно ли ему "сломать бабушке" правую ногу? Я не возражал".

"Фрося Коровина" на русском языке вышла в издательстве "Клевер"

Сложности перевода

Что еще кроме названия изменили в немецком варианте? Шрифт. В оригинале это был рукописный шрифт. В немецком варианте, как подчеркивает переводчик, к сожалению, взяли для названия и подзаголовков компьютерный шрифт, похожий на рукописный. Работа над переводом заняла несколько месяцев. Для Томаса Вайлера это уже не просто книга российского автора, это и "его книга": "Я, конечно, не придумывал самих героев, но немецкий текст я считаю своим авторством. Станислав Востоков создал целый мир героев, придумал им приключения, а моя задача - рассказать историю на немецком". Работая над текстом, переводчик старается не отходить от оригинала. В этой книге самые трудные места хорошо объясняются. "Сносок мы не делали - в детских книгах это не приветствуется. Может, в книге есть несколько мест, которые будут непонятны детям. Но можно спросить взрослого. Да и не все надо уметь объяснять, литература это допускает", - уверен Томас Вайлер. Перевод получился длиннее оригинала, и это не зависит от языка. "Немецкий может быть очень компактным и четким, но в такой книге, душевной, сердечной, такая немецкая четкость может скорее помешать, важно попытаться сохранить все", - делится своим опытом Томас Вайлер.

Медведь и деревенский пьяница Никанор: кто станет любимым героем?

Сама героиня ему очень симпатична. Позитивная, сильная, немецким детям она точно понравится, уверен переводчик. Любимые персонажи писателя - медведь Герасим и отец Игнатий. Медведь не простой - зависимый от кофе. Читая эту книгу в Германии, останавливаешься как раз на нем. "Медведь и выпивающий Никанор... - эти два персонажа, пожалуй, обслуживают самые распространенные стереотипы о русских и России. "Вы не боитесь, что теперь и немецкие дети, прочитав книгу, будут представлять себе Россию именно так?" - спрашиваем мы у автора. "Но ведь это во многом правда, - отвечает он. - Русская деревня, во всяком случае, с советских времен связана с выпивкой. В деревне пока мало что изменилось. По-моему, об этом надо писать, но, конечно, писать с состраданием. Между прочим, прототип Никанора живет в нашей деревне! Он постоянно сидит у магазина и то и дело заводит с покупателями разговор по душам. Это наша деревенская достопримечательность. Хотя деревней наш поселок можно назвать только условно. Ведь от нас до Москвы всего 4 километра, а через дорогу строится "Сколково" - русская "Кремниевая долина". Что же до медведей, так они и вправду ходят по далеким деревням. Да что там, даже в нашу местность, в ближайшее Подмосковье еще относительно недавно лоси захаживали! Один мой знакомый старик даже случайно уселся на прилегшего лося, приняв его за бревно! Совсем сказочная история".

Томас Вайлер считает, что здорово, что такой пьяница может появиться и в детской книге. "Он вносит свой вклад в сюжет. Я не думаю, что у детей останется такое впечатление о России. Фрося, ее бабушка, - вот их дети точно запомнят. Мне не показалось это заезженным".

Катя Вибе из Международной библиотеки сразу полюбила главную героиню. "Такая независимая, смелая, очень умная, современная героиня. Она сама принимает решения, у нее своя голова на плечах. Это смесь приключений и анекдотичных ситуаций", - делится своими впечатлениями Вибе. Станиславу Востокову она желает продолжать в том же духе, не теряя своего чувства юмора.

На престижную премию в номинации "Книга для детей" вместе с российским писателем номинированы еще пять авторов. Имя победителя станет известно 16 октября. Министр по делам семьи, женщин и молодежи Франциска Гиффай (Franziska Giffey) объявит победителя в берлинском театре GRIPS, из-за пандемии коронавируса - без зрителей, в онлайн-трансляции.

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