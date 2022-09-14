Новый скандал вокруг выставки documenta из-за антисемитизма

Незадолго до завершения в Германии 15-й выставки современного искусства documenta вокруг нее снова разгорелся скандал, связанный с антисемитизмом. На этот раз поводом стала работа бельгийско-палестинского коллектива Subversive Film под названием "Tokyo Reels Film Festival". Это видеоинсталляция, в которой, по данным специалистов, транслируются отрывки из пропалестинских пропагандистских фильмов 1960-80-х годов.

"Антисемитские и антисионистские фрагменты"

На показ видео в срочном порядке отреагировала экспертная комиссия из ведущих немецких ученых, которую после многочисленных дебатов собрали в августе для сопровождения выставки. В опубликованном заявлении говорится, что эксперты усматривают проблему не только в том, что материалы видео содержат "антисемитские и антисионистские фрагменты". Между отрывками из фильмов показывают комментарии деятелей искусства, которыми, по мнению членов комиссии, "легитимируются ненависть к Израилю и прославление терроризма, представленного в исходном материале".

Конструкция, на которой висело полотно "People's Justice" Фото: Uwe Zucchi/dpa/picture alliance

Видео коллектива Subversive Film оказывает "потенциально разжигающее воздействие" и представляет даже большую опасность, чем полотно, из-за которого возник первый скандал, считают эксперты. Продолжать показ инсталляции возможно только в том случае, "если видео будет представлено в контексте, который раскрывает пропагандистский характер фильмов, четко указывает на антисемитские элементы и исправляет исторические искажения".

В другом заявлении, под которым поставили подписи не все члены экспертной комиссии, говорится, что на 15-й documenta представлено много произведений, связанных с арабо-израильским конфликтом, и почти все из них имеют однобокую направленность. Ученые указывают, что в рамках выставки, очевидно, не проводят процедуру всеобъемлющей оценки проблемных произведений, что говорит о проблемах в кураторских и организационных структурах, допустивших "антисионистские, антисемитские и антиизраильские настроения".

Кураторов documenta обвинили в цинизме

Предложение экспертной комиссии немедленно прекратить показ видео до тех пор, пока они не будут представлены в надлежащем контексте, поддержали федеральная земля Гессен и город Кассель, выступающие партнерами выставки. Эту позицию приветствовал глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster). "Я ожидаю, что ответственные лица позаботятся о том, чтобы демонстрируемый здесь антисемитизм, финансируемый государством, был прекращен немедленно, еще до 25 сентября (даты завершения выставки - Ред.)", - заявил он.

Олаф Циммерман, глава совета по культуре Германии Фото: Felix Zahn/photothek/picture alliance

Новый скандал на documenta прокомментировал и глава совета по культуре Германии Олаф Циммерман (Olaf Zimmermann). В интервью радиостанции Deutschlandfunk он высказал мнение, что кураторы - индонезийский коллектив Ruangrupa - провалили выставку. Они "упрямо невежественны" и "ведут оборонительную борьбу", которая вредит всей documenta. Циммерман раскритиковал и партнеров выставки, указав, что "все перекладывают ответственность друг на друга". В то же время он заявил, что очень хотел бы, чтобы следующая documenta состоялась.

Международный комитет Освенцима обвинил выставку в цинизме. "Реакция лиц, ответственных за выставку, на высказывания и требования экспертной комиссии в связи с антисемитизмом еще яснее показывает, что эта documenta войдет в историю как "документа цинизма", - сказал вице-президент организации Кристоф Хойбнер (Christoph Heubner).

Реакция немецких политиков на новый скандал с documenta

Снять с показа видеоинсталляцию - "по крайней мере до тех пор, пока она не будет представлена в надлежащем контексте" - призвала и госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот (Claudia Roth). Она порекомендовала организаторам выставки "тщательно и конструктивно проработать оценку, данную экспертной комиссией".

Клаудиа Рот, госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

В свою очередь, представитель парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по культурной политике Хельге Линд (Helge Lindh) заявила в интервью еженедельнику Der Spiegel, что видит во всей скандальной ситуации, возникшей вокруг выставки, "симптом недостатка дискуссии" по вопросам антисемитизма в немецком обществе и антисионизма в художественной среде Германии. "Мы все должны задать себе вопрос, почему мы не реагировали раньше и не предприняли мер", - высказалась Линд.

Кураторы выставки с обвинениями категорически не согласны. Художественное руководство выставки высказало мнение, что ученые "занимаются цензурой, работают не в научном ключе и воспроизводят то, что пишут СМИ". В ответ на запрос журнала Monopol руководство выставки сообщило, что оценку экспертной комиссии "приняли к сведению". Однако снимать с показа видео "Tokyo Reels" кураторы documenta не планируют.

Гендиректор выставки покинула пост

Первые обвинения в адрес устроителей 15-й documenta появились задолго до открытия выставки в Касселе. Они были связаны с тем, что кураторы пригласили к участию художников, поддерживающих культурный бойкот Израиля, в то время как израильских представителей среди участников не оказалось.

Гендиректор выставки documenta Забине Шорман покинула свой пост в июле Фото: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

После открытия, которое состоялось 18 июня, организаторы сначала завесили, а затем и вовсе убрали из экспозиции полотно "People's Justice" индонезийского коллектива художников Taring Padi, на котором были изображены очевидно антисемитские мотивы. На фоне этого скандала гендиректор documenta Забине Шорман (Sabine Schormann) покинула свой пост. Впоследствии устроители выставки столкнулись с новыми обвинениями в антисемитизме. Критика была связана с рисунками, на которых усмотрели антиеврейские стереотипы в изображении израильских солдат.

Выставку раскритиковал в том числе президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). "Искусству позволено быть оскорбительным, оно должно вызывать дискуссии. Критика израильской политики также разрешена. Но там, где критика Израиля переходит в сомнение в его праве на существование, черта оказывается перейдена", - заявил Штайнмайер.

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