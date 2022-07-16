 Гендиректор documenta отправлена в отставку на фоне обвинений в антисемитизме | Новости из Германии о Германии | DW | 16.07.2022

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Германия

Гендиректор documenta отправлена в отставку на фоне обвинений в антисемитизме

Первые обвинения в адрес устроителей documenta появились задолго до открытия выставки в Кассеое, гендиректора призывали уйти в отставку, но Забине Шорман отказывалась покидать свой пост.

Гендиректор documenta Забине Шорман

Забине Шорман

После скандала, связанного с обвинениями устроителей международной выставки современного искусства documenta в антисемитизме, ее генеральный директор Забине Шорман (Sabine Schormann) покинет свой пост. Наблюдательный совет documenta, ее учредители (город Кассель и федеральная земля Гессен) и сама Шорман договорились досрочно расторгнуть трудовой договор по взаимному согласию, говорится в сообщении наблюдательного совета, обнародованном в Касселе в субботу, 16 июля, по итогам прошедшего накануне заседания.

Теперь будет подыскиваться кандидатура на должность временного исполняющего обязанности гендиректора выставки.

Обвинения в антисемитизме были связаны с тем, что кураторы 15-й documenta, индонезийский коллектив Ruangrupa, пригласили к участию в выставке художников, поддерживающих культурный бойкот Израиля, но израильских представителей среди участников не оказалось. Уже после открытия, которое состоялось 18 июня, устроители сначала завесили, а затем и вовсе убрали из экспозиции полотно "People's Justice" индонезийского коллектива художников Taring Padi, на котором были изображены очевидно антисемитские мотивы.

Реакции на отставку Шорман

Фрагмент скандальной картины, удаленной с 15-й выставки documenta в Касселе

Фрагмент скандальной картины, удаленной с выставки

Государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth) и уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) приветствовали увольнение гендиректора documenta. "Это правильно и необходимо для осмысления того, как стала возможной экспозиция антисемитских изображений, а также для извлечения необходимых уроков для художественной выставки", - заявила Рот газете Frankfurter Rundschau.

"С антисемитизмом нельзя мириться ни в какой форме культурной жизни, независимо от того, откуда родом деятели культуры", - подчеркнул Феликс Кляйн в интервью газете Bild am Sonntag.

Хотя первые обвинения в адрес организаторов экспозиции появились еще задолго до ее открытия, а гендиректора призывали уйти в отставку, Забине Шорман до сих отказывалась покидать свой пост.

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    Автор: Татьяна Вайнман (Кассель)


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Атаки на Израиль, евреев и синагоги в Германии: власти ФРГ резко осудили антисемитские выступления

Контекст

Выставка documenta приглашает искать счастье вместе

Искусство в сочетании с активизмом способно на многое. В этом убеждены кураторы престижной выставки documenta, которая открывается в немецком Касселе. В ее фокусе - жизнь с перспективы бедных стран.  

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