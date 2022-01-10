Над выставкой современного искусства documenta нависли тучи?

Чьи работы можно будет увидеть на грядущей documenta в немецком Касселе? Какие ответы художники предложат на глобальные вызовы нашего времени - будь то изменение климата, цифровизация, неравенство в обществе или политический радикализм? Напряжение растет не только на арт-сцене. Вот уже несколько дней вокруг 15-й по счету выставки современного искусства, проведение которой запланировано на 18 июня - 25 сентября, разгорается скандал с отчетливо выраженным политическим окрасом.

Созданный в Касселе "Союз против антисемитизма" в своем блоге обвинил коллектив кураторов Ruangrupa из Индонезии в приглашении к участию в будущей выставке организаций, поддерживающих культурный бойкот Израиля или являющихся антисемитскими, - в частности, художественного коллектива из Палестинской национальной автономии. Тема была замечена СМИ.

Германия несет ответственность за Израиль

Многие эксперты не согласны с критикой, считая ее преувеличенной или необоснованной. Обер-бургомистр Касселя Кристиан Гезелле (Christian Geselle), председатель наблюдательного совета некоммерческой организации documenta GmbH, отверг обвинения в адрес Ruangrupa.

Кураторы пятнадцатой documenta из Ruangrupa

Кураторы выступают против антисемитизма, расизма, правого экстремизма, связанного с насилием религиозного фундаментализма и любой дискриминации, отметил градоначальник. Германия в силу своего прошлого несет огромную ответственность перед евреями и Израилем, подчеркнул он.

Между тем министр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот (Claudia Roth) связалась со спонсорами выставки, властями земли Гессен и самого города, призвав к переговорам. Министр культуры Гессена Ангела Дорн (Angela Dorn) после видеоконференции 17 января указала, что все стороны осознают свою ответственность и разделяют единую позицию. "Свобода искусства является высшим благом и центральным элементом нашего демократического общества", - заявила Дорн. Особенно в случае, когда она касается политического дискурса, добавила она.

По информации агентства dpa, в рамках documenta состоится дискуссия о политике памяти. Ее проведение было признано необходимым. Ожидается, что в обсуждении примут участие лица с международным опытом в этой области.

Стоимость проведения выставки вновь растет

А подготовка к выставке идет полным ходом. Пандемия COVID-19 осложнила ситуацию, однако перенос или отмена мероприятия в настоящее время не рассматриваются. "Мы по-прежнему считаем, что documenta состоится, как и планировалось", - сообщила генеральный директор устраивающей выставку компании Забине Шорман (Sabine Schormann). Однако бюджет мероприятия, уже выросший из-за дополнительных мер гигиены и безопасности до 42 млн евро, придется еще увеличить.

Афиша пятнадцатой documenta в Касселе

Какие работы будут представлены в Касселе? За 5 месяцев до открытия точного ответа дать нельзя. Громкие имена культурной сцены едва ли появятся. Впрочем, кураторы уже расставили первые акценты. Предварительный список участников из 14 коллективов, организаций и институтов, а также 54 художников - в большей степени неизвестных - был опубликован в кассельской газете бездомных Asphalt.

Социальные проблемы на documenta

Представление о будущей выставке можно получить на ее сайте. Вот кубинские активисты INSTAR, напоминающие о социальной справедливости и свободе выражения мнений и ссылающиеся на немецкого философа Ханну Арендт. Или художественный коллектив BOLOHO, который занимается социальными проектами, основанными на принципах равенства, самодисциплины и взаимопомощи, в китайском мегаполисе Гуанчжоу.

Среди участников - испанское агентство INLAND, управляющее радиостанцией, академией, организующее выставки и даже производящее сыр. В числе приглашенных на documenta - и берлинский автор и художник комиксов Нино Буллинг (Nino Bulling), который в своих работах касается тем расизма и правого террора, а также вопросов сосуществования людей.

Как связаны современное искусство в Германии и хранилище риса в Индонезии?

Такая концепция "пестрого рынка возможностей" отражает образ мыслей кураторов, ориентирующихся на коллективную деятельность. В том числе и по этой причине грядущая выставка будет отличаться от четырнадцати предшественниц, подчеркивают в Ruangrupa.

Коллективное хранилище риса в Индонезии

Индонезийцы организуют пятнадцатую documenta по принципу lumbung. Этим архитектурным термином в островной республике более чем с четвертью миллиарда жителей обозначают хозяйственную постройку для совместного использования, в которой хранят рис, а избыточный запас идет на благо всего сообщества.

Подтвердится ли репутация важнейшей выставки современного искусства?

Будущее покажет, удастся ли documenta оправдать репутацию важнейшей в мире выставки современного искусства. Грядущее мероприятие уже принесло перемены на улицы города.

Яркий фасад ruruHaus внес пестроту в улицы Касселя

В центре Касселя сияет огнями ruruHaus - бывший торговый центр служит визитной карточкой, культурным центром documenta и своего рода "гостиной". А местная пивоварня, сотрудничающая с организаторами, внесла свои штрихи в общую картину и вместе с Ruangrupa готовит к documenta собственное пиво.

Продажа билетов началась в сентябре 2021 года. Точное число посетителей во времена пандемии предугадать сложно. Станет ли 15-я documenta Меккой для ценителей искусства со всего мира?

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