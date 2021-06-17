 Сколько расизма в немецком футболе: эмоциональные истории игроков | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.06.2021

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Культура и стиль жизни

Сколько расизма в немецком футболе: эмоциональные истории игроков

Унижения, оскорбления на почве расизма на стадионе и за его пределами. В документальном фильме "Черный орел" немецкие темнокожие футболисты рассказывают свои личные истории, не сдерживая слез.

Стадион Арена в Мюнхене

Что испытывает человек, который носит спортивную форму с черным гербовым орлом на груди? В первую очередь - гордость от осознания того, что он многого достиг. Фильм "Черный орел" ("Schwarzer Adler") рассказывает истории немецких футболистов, игравших за национальную сборную Германии. Однако героев фильма объединяет не только любовь к футболу, но и еще один ключевой момент: цвет кожи.

Черно-белое кино: расизм на футбольном поле

Черно-белые кадры, разбивающие повествование на очень разные тематические блоки - "Белый страх", "Женский футбол" и другие - усиливают контраст и разделяют мир футбола на белый и черный. Автор и режиссер фильма Торстен Кернер (Torsten Körner), на первый взгляд, решил объять необъятное - так много разных аспектов в этой картине. Интервью с известными футболистами прерываются архивными кадрами: здесь не только эффектные голы и страсти на футбольном поле, но и нарезки из сатирических передач 50-70-х годов прошлого века, в которых то и дело звучат слова "негр", "черный", "такой же, как все, но все-таки другой", а также реклама стирального порошка, в которой черный ворон тоже хочет стать таким же белым, как выстиранное белье.

Эрвин Костедде стал первым темнокожим футболистом в сборной Германии

Эрвин Костедде стал первым темнокожим футболистом в сборной Германии

В одном из архивных кадров мы видим голову темнокожего человека в стиральной машине, которая в итоге после стирки становится белой. Сегодня с трудом верится, что все это показывали на немецком телевидении. Создатели фильма предупреждают, что в нем содержатся оскорбления, сцены насилия, кадры нападений на почве расизма.

Главный вопрос, который вынесен на первый план: "Как много расизма в немецком футболе?". Герои фильма - люди с темной кожей. Первый в истории темнокожий футболист сборной Германии Эрвин Костедде (Erwin Kostedde) грустно говорит в телекамеру: "Невозможно себе даже представить, что означает жить с таким цветом кожи в Германии". Ребенком он, как и многие другие протагонисты этого фильма, хотел верить рекламе и в силу отбеливающих средств - ведь еще в детстве он столкнулся с унижениями и оскорблениями на почве расизма.

Когда Шери Ривз (Shary Reeves), входившая в состав молодежной сборной по футболу, вспоминает об испытанных унижениях, она не может сдержать слез: "Я люблю эту страну, но иногда я думаю...", - ее голос прерывается, и женщина не может закончить фразу. Ей черный орел напоминал о том, что он - высоко наверху, а она - далеко внизу. С таким цветом кожи и без немецкого паспорта у нее не было перспектив в футболе. И она, как и Костедде, пыталась "отмыть" кожу мылом.

Не только футбол

В фильме "Черный орел" тема расизма - ключевая, но авторы не ограничивают проблему одним лишь футболом - она присутствует во всем немецком обществе. Сами игроки рассказывают о том, что им пришлось пережить.

Джеральд Асамоа

Джеральд Асамоа

Немецкий футболист ганского происхождения Джеральд Асамоа (Gerald Asamoah), наблюдая за своими детьми, которые играют с друзьями, недоумевает: "Почему у детей получается то, что нам, взрослым, не удается?".

Как будто продолжая его мысль, Эрвин Костедде вспоминает, как многие задавались вопросом, что чувствует человек с таким цветом кожи, играющий за Германию. "Я чувствовал себя превосходно", - говорит Костедде.

Правда, до тех пор, пока не слышал обидных высказываний в свой адрес. В матче, который проходил в Лондоне, он упустил много острых моментов: его тяготили оскорбления, прозвучавшие от болельщиков. "Нужно иметь сильный характер, чтобы справиться с такой ситуацией, а он у меня был", - говорит футболист. Где он и другие протагонисты фильма черпали силы? В футболе!

Как вспоминает Шери Ривз, именно футбол подарил ей мужество, смелость, уверенность в себе, которые было так легко растерять, сталкиваясь с расизмом. Футболисты подчеркивают, что обезьяноподобные выкрики, бананы, летящие в их сторону, - все это лишь часть проблемы: с расизмом они сталкиваются не только на стадионе, но и при поиске жилья, на улице, в магазине. "О расизме я узнал, когда приехал в Германию", - признается Джеральд Асамоа.

Смотря этот документальный фильм, можно подумать, что расизм - в прошлом. Слишком много архивных кадров, слишком часто протагонисты говорят в прошедшем времени. Но так может показаться лишь на первый взгляд. Расизм никуда не делся и сегодня - и в футболе, и в обществе. Немецкий футболист, защитник клуба "Челси" и сборной Германии Антонио Рюдигер (Antonio Rüdeger), написал об этом очень эмоциональную колонку, озаглавив ее "Эта статья не решит проблему расизма в футболе", - текст был опубликован
незадолго до того, как "Челси" выиграл Лигу чемпионов УЕФА.

Сцена из фильма: Джимми Хартвиг с закрытыми глазами слушает гимн ФРГ

Сцена из фильма: Джимми Хартвиг с закрытыми глазами слушает гимн ФРГ

И все же стоит отметить, что документальный фильм рассказывает о проблеме расизма не только сквозь слезы и страдания, но и с юмором. Сами футболисты шутят на острые темы. Джимми Хартвиг (Jimmy Hartwig) не может сдержать смеха, когда рассказывает о своем деде,  который восхищался Адольфом Гитлером (Adolf Hitler). "Сначала - Адольф, а потом черный - в семье. Можете себе представить",  - вспоминает немецкий футболист.

Отличным чувством юмора и самоиронии может похвастаться и игрок национальной сборной Ганы Энтони Баффо, выступавший за несколько немецких клубов. Когда ведущий спрашивает его, как так получилось, что папа и мама - из Ганны, а сам футболист родился в Бад Годесберге (район Бонна - Ред.), Баффо, не теряясь, отвечает: "Меня здесь зачали, вот я и родился в Бонне".

Фильм фильм "Черный орел" покажут по немецкому телевидению в пятницу, 18 июня. Пока что он доступен для просмотра в медиатеке ZDF.

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    Автор: Максим Нелюбин


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