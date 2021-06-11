Футбол будет! Где и как проходит чемпионат Европы во время пандемии

Чемпионат Европы по футболу, отложенный на год из-за пандемии коронавируса, стартует в пятницу, 11 июня. В матче открытия сыграют в Риме Турция и Италия. А финал пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли" 11 июля.

Этот чемпионат и без ковида должен был стать особенным - вместо привычных одной или двух соседних стран-хозяек Евро-2020 примут сразу в более чем десяти городах разных стран. DW собрала главное, что надо знать о самом необычном футбольном чемпионате Европы в истории.

Евро-2020. Почему не Евро-2021?

Изначально чемпионат Европы (ЧЕ) должен был пройти в июне-июле 2020 года. Но когда стало понятно, что из-за пандемии коронавируса турнир если и получится провести, то без зрителей, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести его ровно на год.

Футбольный мяч с логотипом Евро-2020

Название соревнования не стали менять по двум причинам. Первая: Евро-2020 должен был стать юбилейным, приуроченным к 60-летию с момента дебютного розыгрыша чемпионата Европы в 1960 году. Тогда, кстати, победу одержали футболисты сборной СССР. Вторая причина более практичная - к моменту переноса первенства значительная часть атрибутики, билбордов и товаров с символикой Евро-2020 была уже изготовлена. В случае смены названия пришлось бы выбросить всю эту продукцию и начать выпуск новой. В УЕФА сочли это бессмысленной тратой ресурсов и вредом для экологии.

Игры будут проходить по всей Европе, несмотря на пандемию?

В итоге ЧЕ по футболу в 2021 году пройдет в 11 городах и 10 странах. Это на один город меньше, чем планировалось изначально. Дело в том, что УЕФА потребовал от местных властей подтверждения того, что на стадион пустят зрителей. В Бильбао и Дублине отказались дать такие гарантии. В итоге Бильбао заменили на Севилью.

А из столицы Ирландии матчи распределили по другим городам, принимающим турнир. В частности, три дополнительных матча достались Санкт-Петербургу. Помимо Севильи и Петербурга, в итоговом списке мест проведения ЧЕ-2020 - Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Рим, Мюнхен и Лондон.

Кого пустят на стадион? Только привитых от ковида? А тест обязателен?

В большинстве городов стадионы будут заполнены не полностью. Только Будапешт планирует пустить на трибуны все 68 тысяч зрителей, которые вмещает "Пушкаш Арена". В Петербурге и Баку откроют стадионы на 50% от вместимости. Амстердам, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Рим, и Севилья пустят от 25% до 45% зрителей.

В Мюнхене планируют допускать на матчи как минимум 14 500 зрителей, то есть 22% от общей вместимости трибун, - с возможным расширением квоты по ходу соревнования. Лондон заполнит по ходу группового этапа как минимум 25% мест на трибунах. На июльские полуфиналы и финал, которые пройдут в столице Великобритании, вместимость может быть увеличена.

Стадион "Уэмбли" в Лондоне, на котором 11 июля пройдет финал Евро-2020

Главное препятствие для посещения болельщиками стадионов, помимо сокращенной вместимости, - ограничения на въезд в связи с пандемией. Никаких общеевропейских послаблений для обладателей билетов не предусмотрено. Зачастую для въезда нужен негативный COVID-тест или сертификат о вакцинации. Но везде свои правила. Отдельные послабления для футбольных болельщиков с билетами на матчи ввели Азербайджан, Венгрия и Россия.

Непосредственно перед входом болельщиков на стадионы организаторы могут проводить замеры температуры или экспресс-тесты на COVID-19. А во время матчей зрителей обяжут носить медицинские маски.

А что с форматом турнира? Выйти из группы можно даже с третьего места?

Кубок, вручаемый чемпиону Европы по футболу

Нынешнее первенство Европы пройдет по той же схеме, что и Евро-2016. За победу поборются 24 сборные, разбитые на шесть групп по четыре команды. В 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета. А также четыре лучшие команды, занявшие третьи места на групповом этапе. То есть те, у которых будет больше очков, побед и лучше разница мячей среди оказавшихся третьими в своих группах. А дальше - игры на вылет вплоть до финала.

Кто победит на Евро? А какие шансы у немцев?

После скомканного из-за коронавируса футбольного сезона предсказать исход турнира особенно трудно. Среди главных фаворитов, по версии букмекеров, действующие чемпионы мира - французы, а также собравшие мощные составы сборные Бельгии и Англии. В топ-5 котируется и немецкая сборная, которая проведет последний турнир с Йоахимом Лёвом (Joahim Löw) во главе. С этим тренером бундестим выигрывала ЧМ-2014 и наверняка постарается показать максимальный результат в их общем "последнем танце".

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев

К фаворитам, конечно же, относят и действующих чемпионов Европы португальцев, ведомых Криштиану Роналду. Правда, Португалия попала в одну группу с Францией и Германией. Так что один из фаворитов рискует вылететь уже на ранней стадии.

Хорошие шансы на высокие места есть также у Испании, Италии и Нидерландов. Россия и Украина, по оценкам букмекеров, находятся где-то в середине списка из 24 сборных.

Кстати, а все ли футболисты привиты от ковида?

Сборная Италии - единственная команда, в которой все полностью привиты от коронавируса. Футболисты и персонал итальянцев получили вторую дозу вакцины BioNTech/Pfizer еще в конце мая. В качестве исключения их привили в приоритетном порядке, хотя в странах ЕС вакцина в первую очередь предназначается для людей из групп риска - имеющих хронические заболевания, пожилых или медработников.

Приоритетное право привиться получили и бельгийские игроки, но не все из них им воспользовались. В остальных командах большинство футболистов пока что остались без вакцины. И в некоторых сборных уже выявили первые случаи заражений - по два у Испании и Швеции, один у России. Испанским спортсменам 11 июня срочно начали делать прививки первой дозой вакцины, но на участие в Евро это не окажет влияния - ведь считается, что полностью иммунитет вырабатывается только спустя две недели после второй прививки. А к тому моменту турнир уже завершится.

Тем временем Испания собрала целую запасную сборную из 17 футболистов, которая тренируется отдельно от основного состава. Этих игроков смогут дозаявлять в случае новых заражений. До первого матча на турнире каждая команда вправе производить бесконечное количество замен в заявке по болезни или по травме. Россия уже воспользовалась этой возможностью, заменив подхватившего ковид хавбека Андрея Мостового на защитника Романа Евгеньева.

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