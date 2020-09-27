Крым на груди: что говорят в Германии о форме сборной Украины на ЧЕ-2020

Считается, что спорт и политика - разные вещи, но вопрос границы может быть спорным, причем, во всех смыслах. За считанные дни до начала Чемпионата Европы по футболу Евро-2020, перенесенного на год из-за коронавируса, Украина 6 июня представила общественности новую форму своей команды, которая вызвала резкую критику в России.

На желтых футболках спереди нанесены очертания границ Украины, включающие аннексированный Россией Крым. Правда, изображение сливается с общим цветом футболки и издалека едва различимо.

Со стороны спины на трико у украинских футболистов написано на украинском языке "Слава Украине!", а на изнаночной стороне - "Героям слава!". Это приветствие, использовавшееся украинскими националистами и борцами за независимость в XX веке, приобрело особую популярность во время оппозиционных протестов зимой 2013 и 2014 годов. С 2018 года эти фразы стали официальным приветствием в украинской армии.

Болельщики сборной Украины перед матчем на ЧЕ в 2016 году

В том же году, на чемпионате мира по футболу в России, лозунг "Слава Украине!" после победы над сборной Англии выкрикнул игрок сборной Хорватии Домагой Вида. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) вынесла ему предупреждение, сам он извинился. В 2017 году фразой "Слава Украине!" закончил свое приветственное послание по случаю Дня независимости Украины бывший тогда главой МИД ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel).

УЕФА: форма сборной Украины согласована

Опубликовав в Фейсбуке первые снимки новой формы, глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко назвал ее "особенной", а изображение очертаний границ - "главным атрибутом". Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала там же, в Фейсбуке, охарактеризовав действия Киева как "отчаянную художественную акцию", создающей "иллюзию невозможного". Некоторые российские политики обвинили Украину в политизации спорта. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник, 7 июня, написал в Твиттере, что Киев не позволит "обижать национальные символы".

Штаб-квартира УЕФА в Швейцарии

Организатор чемпионата, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в ответ на запрос DW сообщил, что "футболка украинской национальной команды (и всех других команд) на Евро-2020 была согласована с УЕФА в соответствии с существующими правилами экипировки". Политические послания на форме футболистов запрещены регламентом спортивной организации. Иными словами, УЕФА не сочла политикой ни очертания карты Украины в границах, признанных международным правом и подавляющим большинством стран мира, ни приветствие времен Майдана.

Может ли Россия опротестовать в УЕФА дизайн формы Украины?

О том, почему Украина в последний момент показала форму своих игроков, можно только догадываться. Обычно в целях рекламы это делают заранее. Например, Германия и Россия представили форму своих футбольных сборных еще в марте. Одной из причин может быть желание Киева не оставить времени Москве для протеста. Такое объяснение не исключил адвокат, эксперт в области спортивного права Райнер Шерке (Rainer Cherkeh). "На фоне крымского конфликта дизайн украинской формы может рассматриваться в качестве предмета экипировки, в том числе, и с политическим смыслом, что запрещено правилами УЕФА", - сказал Шерке DW.

Президенты России и Франции на ЧМ-2018

Юрист не исключил, что УЕФА еще может внести изменения в уже выданное разрешение на украинскую форму и дать указание о ее приведении в соответствие нормам: "Но это предполагает, например, что другой член УЕФА подаст соответствующее срочное заявление в юридический орган УЕФА". О протестах против украинской формы на ЧЕ-2020 со стороны Российского футбольного союза не сообщалось. DW обратилась к РФС с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент публикации материала ответа не получила.

Конфликтный потенциал на матче Украина - Россия?

Обозреватель самого популярного немецкого футбольного издания Kicker Мартин Грюнер (Martin Grüner) в беседе с DW выразил удивление тем, что он назвал "булавочными уколами" со стороны Украины. "Это в любом случае провокация против России", - считает Грюнер, хотя, по его мнению, "абсолютно легитимно использовать очертания страны в соответствии с международным правом". "Другой вопрос - нужно ли это делать", - сказал обозреватель. При этом он отметил, что четкого разделения между спортом и политикой в современном мире нет, и привел в пример Зимние Олимпийские игры в Сочи или ЧМ-2018 в России, которые власти страны, по его мнению, использовали в качестве трибуны. "Политика и спорт давно связаны", - говорит спортивный обозреватель.

Теоретически сборные России и Украины могут встретиться на ЧЕ-2020, например, в четвертьфинале в Баку или Мюнхене. Мартин Грюнер видит в этом конфликтный потенциал - в том числе, из-за формы. По его мнению, это будет зависеть от степени "истерики" сторон, а в современном мире социальных сетей такая "истерика" может быть "очень большой".

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