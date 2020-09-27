Крым на груди: что говорят в Германии о форме сборной Украины на ЧЕ-2020

Считается, что спорт и политика - разные вещи, но вопрос границы может быть спорным, причем, во всех смыслах. За считанные дни до начала Чемпионата Европы по футболу Евро-2020, перенесенного на год из-за коронавируса, Украина 6 июня представила общественности новую форму своей команды, которая вызвала резкую критику в России.
На желтых футболках спереди нанесены очертания границ Украины, включающие аннексированный Россией Крым. Правда, изображение сливается с общим цветом футболки и издалека едва различимо.
Со стороны спины на трико у украинских футболистов написано на украинском языке "Слава Украине!", а на изнаночной стороне - "Героям слава!". Это приветствие, использовавшееся украинскими националистами и борцами за независимость в XX веке, приобрело особую популярность во время оппозиционных протестов зимой 2013 и 2014 годов. С 2018 года эти фразы стали официальным приветствием в украинской армии.
Болельщики сборной Украины перед матчем на ЧЕ в 2016 году
В том же году, на чемпионате мира по футболу в России, лозунг "Слава Украине!" после победы над сборной Англии выкрикнул игрок сборной Хорватии Домагой Вида. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) вынесла ему предупреждение, сам он извинился. В 2017 году фразой "Слава Украине!" закончил свое приветственное послание по случаю Дня независимости Украины бывший тогда главой МИД ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel).
УЕФА: форма сборной Украины согласована
Опубликовав в Фейсбуке первые снимки новой формы, глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко назвал ее "особенной", а изображение очертаний границ - "главным атрибутом". Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала там же, в Фейсбуке, охарактеризовав действия Киева как "отчаянную художественную акцию", создающей "иллюзию невозможного". Некоторые российские политики обвинили Украину в политизации спорта. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник, 7 июня, написал в Твиттере, что Киев не позволит "обижать национальные символы".
Штаб-квартира УЕФА в Швейцарии
Организатор чемпионата, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в ответ на запрос DW сообщил, что "футболка украинской национальной команды (и всех других команд) на Евро-2020 была согласована с УЕФА в соответствии с существующими правилами экипировки". Политические послания на форме футболистов запрещены регламентом спортивной организации. Иными словами, УЕФА не сочла политикой ни очертания карты Украины в границах, признанных международным правом и подавляющим большинством стран мира, ни приветствие времен Майдана.
Может ли Россия опротестовать в УЕФА дизайн формы Украины?
О том, почему Украина в последний момент показала форму своих игроков, можно только догадываться. Обычно в целях рекламы это делают заранее. Например, Германия и Россия представили форму своих футбольных сборных еще в марте. Одной из причин может быть желание Киева не оставить времени Москве для протеста. Такое объяснение не исключил адвокат, эксперт в области спортивного права Райнер Шерке (Rainer Cherkeh). "На фоне крымского конфликта дизайн украинской формы может рассматриваться в качестве предмета экипировки, в том числе, и с политическим смыслом, что запрещено правилами УЕФА", - сказал Шерке DW.
Президенты России и Франции на ЧМ-2018
Юрист не исключил, что УЕФА еще может внести изменения в уже выданное разрешение на украинскую форму и дать указание о ее приведении в соответствие нормам: "Но это предполагает, например, что другой член УЕФА подаст соответствующее срочное заявление в юридический орган УЕФА". О протестах против украинской формы на ЧЕ-2020 со стороны Российского футбольного союза не сообщалось. DW обратилась к РФС с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент публикации материала ответа не получила.
Конфликтный потенциал на матче Украина - Россия?
Обозреватель самого популярного немецкого футбольного издания Kicker Мартин Грюнер (Martin Grüner) в беседе с DW выразил удивление тем, что он назвал "булавочными уколами" со стороны Украины. "Это в любом случае провокация против России", - считает Грюнер, хотя, по его мнению, "абсолютно легитимно использовать очертания страны в соответствии с международным правом". "Другой вопрос - нужно ли это делать", - сказал обозреватель. При этом он отметил, что четкого разделения между спортом и политикой в современном мире нет, и привел в пример Зимние Олимпийские игры в Сочи или ЧМ-2018 в России, которые власти страны, по его мнению, использовали в качестве трибуны. "Политика и спорт давно связаны", - говорит спортивный обозреватель.
Теоретически сборные России и Украины могут встретиться на ЧЕ-2020, например, в четвертьфинале в Баку или Мюнхене. Мартин Грюнер видит в этом конфликтный потенциал - в том числе, из-за формы. По его мнению, это будет зависеть от степени "истерики" сторон, а в современном мире социальных сетей такая "истерика" может быть "очень большой".
Смотрите также:
-
Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?
Непринужденная беседа или пиар-акция?
Канцлер ФРГ Ангела Меркель 3 июня встретилась с национальной сборной страны по футболу. Пиар-акция? Как знать. Но то, что немецкие политики не упускают случая погреться в лучах славы знаменитых спортсменов, это факт.
-
Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?
Эмоции бьют через край
Любовь Ангелы Меркель к национальному футболу хорошо известна. Ее часто можно увидеть на трибунах во время международных чемпионатов. Это одно из немногих мест, где канцлер ФРГ позволяет себе не сдерживать эмоций. На ЧМ-2014 Меркель болела от всей души - в отличие от сидящих рядом футбольных функционеров, в том числе тогдашних президента ФИФА Йозефа Блаттера и главы УЕФА Мишеля Платини.
-
Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?
В раздевалке с канцлером
Раздевалка футболистов - место почти что священное. Не всем нравится, когда его используют для постановочных кадров. Месут Озил с явным смущением пожимает руку канцлеру ФРГ, которая после домашнего матча сборной Германии против команды Турции поздравляет с победой немецкого футболиста турецкого происхождения.
-
Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?
"Моему президенту"
Весной 2018 года в СМИ появились фотографии немецких футболистов Месута Озила и Илкая Гюндогана с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Гюндоган даже подарил ему трико с надписью "моему президенту". Эта противоречивая фотосессия нанесла вред имиджу обоих игроков бундестим, и они вынуждены были принести извинения за свои действия.
-
Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?
Визит-покаяние во дворец Бельвю
Спустя несколько дней Озил и Гюндоган были приглашены к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в его резиденцию в Берлине - дворце Бельвю. Визит футболистов выглядел как покаяние. Политический смысл, который Штайнмайер вложил в эту встречу, был совершенно очевиден: глубоко в душе вы сколько угодно можете быть турками, но ваш президент - это я.
-
Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?
Встреча с футболистами как PR-акция
Первым, кто понял, что встречи с футболистами могут пойти на пользу собственному имиджу, был Гельмут Коль. В 1986 году он отправился на финал ЧМ в Мексику. Но после проигрыша Аргентине игроки бундестим были не особо рады присутствию на игре Коля. А тот факт, что поездка была совершена на деньги налогоплательщиков, канцлеру припомнили его соперники на парламентских выборах полгода спустя.
-
Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?
Из символа неудачи - в символ победы
Четыре года спустя Гельмут Коль возглавил официальную делегацию на ЧМ в Риме. На фоне воссоединения Германии его рейтинг взлетел до небывалых высот, так что в это время критики в адрес канцлера было не слышно. Кроме того, на этот раз футболисты были счастливы: со счетом 1:0 бундестим взяла реванш у команды Аргентины. Коль поздравил тренера сборной Франца Беккенбауэра с титулом чемпиона мира.
-
Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?
Не только футбол
На этой фотографии президент ФРГ Рихард фон Вайцзеккер в 1985 году встречается в спортивной студии с теннисистом Борисом Беккером, который после победы в Уимблдонском турнире превратился в национального героя. Вайцзеккеру, впрочем, не требовалось греться в лучах славы Беккера - согласно опросам, он был и пока что остается самым популярным президентом ФРГ.
-
Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?
Обвинения в допинге? Ничего не вижу, ничего не слышу!
Сегодня Рудольф Шарпинг явно сожалеет об этой фотографии, но в 1997 году член СДПГ охотно позировал вместе с победителем "Тур де Франс" Яном Ульрихом. Возглавив в 2005 году Федерацию велоспорта Германии, Шарпинг демонстративно игнорировал слухи о применении допинга в этом виде спорта. В 2012 году Ульрих был дисквалифицирован по обвинению в приеме допинга, Шарпинг возглавляет федерацию по сей день.
-
Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?
"Самое красивое лицо социализма"
Спорт играл важную роль и в ГДР. Социалистический режим использовал достижения своих спортсменов, чтобы продемонстрировать превосходство Восточной Германии над Западной. Фигуристка Катарина Витт, которую на фотографии поздравляет Эрих Хонеккер, была любимицей политического руководства ГДР. Критические замечания по этому поводу раздаются в ее адрес и сегодня.
-
Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?
Из ведомства канцлера - в бундеслигу
Герхард Шрёдер, занимавший пост канцлера ФРГ с 1998 по 2005 годы, слыл ярым футбольным болельщиком. То обстоятельство, что в юности он был центральным нападающим, Шрёдер не раз использовал, чтобы подчеркнуть свои бойцовские качества. Сегодня экс-канцлер занимает пост председателя наблюдательного совета нижнесаксонской команды "Ганновер 96".
-
Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?
Политики в роли спортивных комментаторов
Ну, и в заключение - пример того, что союз спорта с политикой может быть вполне успешным: баварские политики Эдмунд Штойбер и Тео Вайгель выступают в роли спортивных комментаторов. В свою бытность премьером федеральной земли Штойбер - заядлый фанат "Баварии" - и его министр финансов Вайгель, болельщик команды "Мюнхен 1860" с удовольствием комментировали схватку двух команд на мюнхенском дерби.
Автор: Фридель Таубе, Марина Барановская