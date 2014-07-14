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Томас Мюллер

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Томас Мюллер - полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" и сборной Германии.

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Контекст

Томас Мюллер и Месут Озил из сборной Германии после первого забитого гола

Германия победила норвежцев в квалификации ЧМ-2018

Германия победила норвежцев в квалификации ЧМ-2018

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу немцев.
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Томас Мюллер и Марио Гётце

Евро-2016: Сборная Германии обыграла Польшу

Евро-2016: Сборная Германии обыграла Польшу

Победив со счетом 3:1, сборная Германии вернула себе лидерство в группе D.
4 сентября 2015 г.
Скриншот страницы Томаса Мюллера в Facebook

Игрок сборной ФРГ встретился с "героем Thalys"

Игрок сборной ФРГ встретился с "героем Thalys"

Алек Скарлатос был в футболке полузащитника клуба "Бавария" Томаса Мюллра. Он встретился со своим кумиром.
27 августа 2015 г.
Сборная ФРГ во время ЧМ-2014 в Бразилии

Среди кандидатов на звание лучшего футболиста года названы шесть немцев

Среди кандидатов на звание лучшего футболиста года названы шесть немцев

Среди названных ФИФА 23 претендентов - Гётце, Мюллер, Лам, Швайнштайгер, Крос и Нойер.
28 октября 2014 г.
Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер (справа) в игре с Шотландией

Германия начала отборочный турнир к Евро-2016 с победы

Германия начала отборочный турнир к Евро-2016 с победы

Героем матча в составе чемпионов мира стал полузащитник Томас Мюллер.
8 сентября 2014 г.
Мануэль Нойер и Лионель Месси

Немец Мануэль Нойер стал лучшим вратарем ЧМ-2014

Немец Мануэль Нойер стал лучшим вратарем ЧМ-2014

"Золотой мяч" как лучший игрок мундиаля получил аргентинец Лионель Месси.
14 июля 2014 г.
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