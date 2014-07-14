You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
Томас Мюллер
Публикации по теме
Томас Мюллер - полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" и сборной Германии.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Германия победила норвежцев в квалификации ЧМ-2018
Германия победила норвежцев в квалификации ЧМ-2018
Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу немцев.
Футбол
04.09.2016
4 сентября 2016 г.
Евро-2016: Сборная Германии обыграла Польшу
Евро-2016: Сборная Германии обыграла Польшу
Победив со счетом 3:1, сборная Германии вернула себе лидерство в группе D.
04.09.2015
4 сентября 2015 г.
Игрок сборной ФРГ встретился с "героем Thalys"
Игрок сборной ФРГ встретился с "героем Thalys"
Алек Скарлатос был в футболке полузащитника клуба "Бавария" Томаса Мюллра. Он встретился со своим кумиром.
27.08.2015
27 августа 2015 г.
Среди кандидатов на звание лучшего футболиста года названы шесть немцев
Среди кандидатов на звание лучшего футболиста года названы шесть немцев
Среди названных ФИФА 23 претендентов - Гётце, Мюллер, Лам, Швайнштайгер, Крос и Нойер.
28.10.2014
28 октября 2014 г.
Германия начала отборочный турнир к Евро-2016 с победы
Германия начала отборочный турнир к Евро-2016 с победы
Героем матча в составе чемпионов мира стал полузащитник Томас Мюллер.
08.09.2014
8 сентября 2014 г.
Немец Мануэль Нойер стал лучшим вратарем ЧМ-2014
Немец Мануэль Нойер стал лучшим вратарем ЧМ-2014
"Золотой мяч" как лучший игрок мундиаля получил аргентинец Лионель Месси.
14.07.2014
14 июля 2014 г.
Показать больше
Реклама