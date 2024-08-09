Кукук и Чеккер принесли золото немецкому футболисту

Знаменитый немецкий футболист Томас Мюллер (Thomas Müller) стал обладателем олимпийской золотой медали - правда, косвенно. Принадлежащий ему конь Чеккер и его наездник Кристиан Кукук (Christian Kukuk) показали лучший результат в дисциплине личный конкур и выиграли золото. "Просто блестяще, дорогой олимпийский чемпион! - прокомментирвал в Instagram звезда немецкого футбола Мюллер успех своего соотечественника на Играх в Париже. - Золото на Олимпиаде в паре с Чеккером - это потрясающе!"

Не многие знают, что Томас Мюллер - не только успешный футболист, выступающий за мюнхенскую "Баварию", но и страстный любитель лошадей. Он является совладельцем ставшего в этом году чемпионом Чеккера.

Футболист Томас Мюллер с женой Лизой Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

"Дорогой Кристиан, ты это заслужил. Я очень впечатлен тем, чего вы с Чеккером добились, снимаю шляпу. Это надо отметить!", - отреагировал на победу Томас Мюллер.

Медаль - заслуга не только спортсмена

Гордится достигнутым результатом и сам Кристиан Кукук. "Очень немногие удостаиваются чести выиграть золотую олимпийскую медаль, и я один из них, - сказал он в интервью немецкому телевидению ARD. - Но мы не должны забывать, что очень важную роль сыграли при этом Мадлейн Винтер-Шульце (Madeleine Winter-Schulze) и Томас Мюллер, потому что они оба являются совладельцами Чеккера. Они мне дали возможность продолжать тренироваться на лошади и гарантировали, что не продадут ее в один прекрасный день. Я невероятно благодарен им за это и счастлив, что оправдал их доверие".

Мадлен Винтер-Шульце, которой спортсемен адресовал свои слова благодарности, хорошо известна среди любителей лошадей - ее даже называют "ангелом-хранителем конного спорта". 83-летняя женщина была в свое время также активной наездницей и выиграла в числе прочего несколько чемпионатов Германии по выездке и конкуру.

Она известна и тем, что скупает выдающихся или особенно перспективных лошадей, чтобы предоставлять их спортсменам для тренировок и соревнований. В этом виде спорта часто бывает, что наездник не может повлиять на срок работы с выбранной лошадью. Владельцы животных, стоимость которых может достигать десятков миллионов евро, вправе продать своего питомца в любой момент. Это значит, что даже самые успешные тандемы могут распасться, и наездник будет вынужден искать себе нового четвероногого партнера и заново выстраивать свою карьеру. Понимая ситуацию, Мадлен Винтер-Шульце прикладывает много усилий, чтобы предотвратить подобные случаи. В числе прочих она поддерживала таких известных спортсменов-конников, как Лудгер Бербаум (Ludger Beerbaum) и Изабель Верт (Isabell Werth).

Параллель между футболом и конным спортом

Страсть футболиста Томаса Мюллера к лошадям разделяет его супруга Лиза, которая сама является профессиональной наездницей по выездке и участницей многих соревнований международного уровня.

Томас и Лиза Мюллер на международных соревнованиях CHIO-2022 в Ахене Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

В какой-то момент хобби супругов превратилось в бизнес - они создали собственную коневодческую ферму Gut Wettlkam недалеко от Мюнхена. В данный момент они содержат несколько племенных кобыл и жеребцов и продолжают инвестировать в многообещающих спортивных лошадей. Правда, во время чемпионата Европы по футболу, в котором Томас Мюллер последний раз участвовал в составе немецкой сбороной, бульварная пресса писала о том, что отношения между супругами стали, возможно, прохладнее. Но о разрыве пока не объявлено.

"У нас дома о лошадях говорят больше, чем о футболе", - рассказал Мюллер в видеоролике на YouTube-канале своей жены. К тому же, по его словам, эти животные помогают ему снимать стресс после неудачных игр: "Вернувшись к лошадям можно подзарядить аккумулятор… И им одинаково вкусно пожевать мою куртку - независимо от того, выиграл я или проиграл". Также в одном из интервью Мюллер рассказал, что видит параллели между футболом и конным спортом. По его мнению, сопровождение молодой лошади на пути к вершине сравнимо с ростом начинающего футболиста - за обоими надо наблюдать и пытаться предвидеть, достаточно ли у них потенциала и где их слабые места. "Мне это нравится, особенно в выездке. В погоне за совершенством есть особая привлекательность", - признается Мюллер.

И как знать, возможно коллекция 12-кратного победителя Бундеслиги, 6-кратного обладателя Кубка Германии и двукратного победителя Лиги чемпионов УЕФА скоро пополнится еще несколькими олимпийскими медалями - уже в конном спорте.