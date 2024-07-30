Олимпийские игры в Париже - 2024. Победы, медали и не только

33-е летние Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. К Олимпиаде в Париже из-за войны, развязанной РФ в Украине, не допущены национальные команды и официальные делегации России и Беларуси. Разрешены лишь старты отдельных спортсменов из РФ и РБ, выступающих в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах спорта или турнирах. О достижениях спортсменов, участвующих в летних Играх, в том числе из Германии, а также бывших постсоветских республик, включая Украину, Молдову, страны Центральной Азии и Южного Кавказа, и о самых ярких моментах Олимпиады в Париже - от церемонии открытия до рекордов и спортивных побед - досье DW.