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Олимпийские игры в Париже - 2024. Победы, медали и не только

Наталья Позднякова
30 июля 2024 г.

В Париже проходят 33-е летние Олимпийские игры. Национальные команды РФ и Беларуси на них не допущены. О достижениях спортсменов и самых ярких моментах Олимпиады - досье DW.

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Иллюминация в виде Олимпийских колец на Эйфелевой башне в Париже
Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

33-е летние Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. К Олимпиаде в Париже из-за войны, развязанной РФ в Украине, не допущены национальные команды и официальные делегации России и Беларуси. Разрешены лишь старты отдельных спортсменов из РФ и РБ, выступающих в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах спорта или турнирах. О достижениях спортсменов, участвующих в летних Играх, в том числе из Германии, а также бывших постсоветских республик, включая Украину, Молдову, страны Центральной Азии и Южного Кавказа, и о самых ярких моментах Олимпиады в Париже - от церемонии открытия до рекордов и спортивных побед - досье DW.

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