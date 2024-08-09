Уроженка России завоевала для ФРГ "золото" ОИ в Париже

Дарья Варфоломеев, выступающая за Германию, заняла первое место на соревнованиях по художественной гимнастике. На счету 17-летней спортсменки уже шесть золотых медалей на чемпионатах мира.

Уроженка РФ, выступающая за Германию, Дарья Варфоломеев в пятницу, 9 августа, завоевала золото в личном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Париже. За четыре упражнения 17-летняя спортсменка из Шмидена получила в сумме 142,850 балла и в результате завоевала первое для Германии олимпийское золото в этом виде спорта.

Второе место досталось Боряне Калейн из Болгарии (140,600), третьей стала итальянка София Раффаэли (136,300).

Уроженка Барнаула

Варфоломеев родилась в Барнауле. В России гимнастка выступала на разных юниорских соревнованиях, высшим ее достижением стало шестое место на первенстве СФО. В Германию она переехала с родителями в 2019 году и сменила спортивное гражданство.

На счету Варфоломеев шесть золотых медалей, четыре серебряные и одна бронза на чемпионатах мира (2022, 2023), два золота и три бронзы на чемпионатах Европы (2022, 2023, 2024). Сборную Германии тренирует белоруска Юлия Раскина - серебряный призер Олимпиады-2000 в личном многоборье.

На предыдущих Олимпийских играх в Токио российские гимнастки впервые за 25 лет не выиграли золото Олимпиады в личном многоборье - тогда израильтянка Линой Ашрам опередила Дину Аверину. В Париже российские гимнастки отказались выступать в нейтральном статусе после того, как сборную РФ не допустили к участию в Олимпийских играх из-за агрессии России против Украины.