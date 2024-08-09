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ОИ-2024: Толкательница ядра Огунлейе принесла ФРГ золото

Екатерина Венкина
9 августа 2024 г.

Победу спортсменке из ФРГ на Олимпиаде в Париже принесла последняя попытка, ядро улетело на отметку в 20 метров.

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Толкательница ядра из Германии Йемиси Огунлейе на летней Олимпиаде в Париже
Толкательница ядра из Германии Йемиси Огунлейе (9 августа)Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Йемиси Огунлейе (Yemisi Ogunleye) из Германии в пятницу, 9 августа, стала победительницей в женском финале по толканию ядра на Олимпийских играх в Париже. Золото ей принесла последняя попытка, в которой она отправила снаряд на отметку в 20 метров.

Серебро - у Мэддисон-Ли Веше из Новой Зеландии (19,86), бронза - у Сун Цзяюань из Китая (19,32 м).

"У меня нет слов, это - невероятно", - отметила Огунлейе в эфире телеканала ZDF. Спортсменка рассказала об ощущениях перед последней попыткой: "В тот момент я почувствовала невероятное спокойствие, совершенно внеземное. Я была так сосредоточена".

Для 25-летней атлетки из Гермерсхайма (земля Рейнланд-Пфальц) - это олимпийский дебют. Огунлейе тренируется в Мангейме (земля Баден-Вюртемберг).

Германия не получала на Олимпиадах золото в этой дисциплине со времен Астрид Кумбернусс (Astrid Kumbernuss), победившей в Атланте в 1996 году.

Шольц болел за немок в эстафете

Ранее 9 августа сборная Германии завоевала бронзу в женской эстафете 4х100 метров. Александра Бургхардт, Лиза Майер, Джина Люкенкемпер и Ребекка Хазе (Alexandra Burghardt, Lisa Mayer, Gina Lückenkemper und Rebekka Haase) рассказали, что полностью выложились на дистанции, пишет dpa. По данным агентства, на трибуне за спортсменок радовался канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Германия - на девятом месте в олимпийском медальном зачете, лидируют США. Китай и Австралия - в тройке.

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