Освобожденная из тюрьмы РФ Грайнер выиграла золото ОИ-2024

В 2022 году Бриттни Грайнер приговорили в РФ к девяти годам колонии по делу о контрабанде наркотиков, позже американскую баскетболистку обменяли на россиянина Виктора Бута. Это третье олимпийское золото Грайнер.

Женская сборная США по баскетболу в воскресенье, 11 августа, обыграла команду Франции в финале Олимпийских игр в Париже. Матч завершился со счетом 67:66, что обеспечило Соединенным Штатам победу в медальном зачете. Медаль в составе команды получила освобожденная из российской тюрьмы баскетболистка Бриттни Грайнер, для нее это третье олимпийское золото.

В августе 2022 года 31-летнюю спортсменку приговорили в России к девяти годам колонии по делу о контрабанде наркотиков. В декабре того же года Грайнер освободили из-под стражи в обмен на гражданина РФ Виктора Бута, отбывавшего в США 25-летний срок за торговлю оружием. Судебное разбирательство в отношении американки широко обсуждалось в России и на Западе. Поводом для уголовного преследования стало то, что в багаже Грайнер на досмотре в московском аэропорту Шереметьево были обнаружены два электронных испарителя с маслом каннабиса.

Грайнер называют одной из лучших баскетболисток современности. В клубном спорте американка играет в Женской национальной баскетбольной ассоциации. До ареста в РФ она выступала за команду "Финикс Меркури", а в межсезонье, начиная с 2015 года, ездила в Россию - играть в российской премьер-лиге за екатеринбургский клуб УГМК. После возвращения в США Грайнер подписала новый контракт с "Финикс Меркури".

США стали победителем медального зачета Олимпиады в Париже

Команда США заняла первое место в общекомандном медальном зачете Олимпийских игр 2024 года. Благодаря победе баскетболисток в последний день соревнований в копилке Соединенных Штатов оказались 40 золотых, 44 серебряные и 42 бронзовые награды. Американцы обошли Китай - у китайской сборной тоже 40 золотых медалей, но значительно меньше серебра и бронзы.