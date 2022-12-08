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Бриттни Грайнер в российском судеФото: Evgenia Novozhenina/Reuters/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

Американку Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута

Виталий Кропман
1 ч. назад

Осужденную в РФ по делу о контрабанде наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута. Обмен произведен в аэропорту Абу-Даби.

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Баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер обменяли на гражданина РФ Виктора Бута, отбывающего срок в Соединенных Штатах за торговлю оружием. Обмен произведен в аэропорту Абу-Даби, сообщает в четверг, 8 декабря, агентство dpa.

Об аресте одной из лучших баскетболисток мира, Бриттни Грайнер, выступавшей за екатеринбургский УГМК, стало известно в марте 2022 года. В аэропорту "Шереметьево" в багаже спортсменки, возвращающейся из Нью-Йорка в Россию, были обнаружены два электронных испарителя, наполненных маслом каннабиса. В августе Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде и хранение наркотиков. Ее приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.

Виктора Бута западные СМИ называют "оружейным бароном" и "торговцем смертью". Спецслужбы США считали российского предпринимателя "одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире". В 2008 году агенты американского Управления по борьбе с наркотиками под видом "колумбийских повстанцев" заманили Бута в Бангкок, якобы для заключения сделки на поставку современного оружия. 6 марта того же года он был арестован полицией Таиланда и в середине ноября 2010 года экстрадирован в США. 5 апреля 2012 года федеральный суд в Нью-Йорке приговорил Бута к 25 годам лишения свободы.

Пакетный обмен не состоялся

По данным СМИ, администрация президента США не раз предлагала России обменять Грайнер и осужденного в России за шпионаж бывшего морского пехотинца Пола Уилана на Виктора Бута. В свою очередь, как сообщал телеканал CNN, Москва требовала добавить в сделку по обмену Грайнер и Уилана еще одного россиянина - Вадима Красикова, которого в Германии признали виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.

В Вашингтоне детали обсуждения сделки с Москвой не разглашали. Однако в августе Белый дом заявил, что получил "вероломный" ответ российских властей по предложению об обмене заключенными, пояснив, что Соединенные Штаты не будут вести переговоры с этих позиций.

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