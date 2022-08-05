9 лет тюрьмы для Грайнер. За что в РФ можно получить такой срок?

Химкинский суд Москвы 4 августа огласил обвинительный приговор по делу американки Бриттни Грайнер. Известная баскетболистка осуждена в РФ на 9 лет колонии общего режима за хранение и контрабанду наркотиков и должна выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. В картриджах для вейпа у Грайнер нашли 0,702 грамма гашишного масла, что считается значительным размером по российскому законодательству. Многие в России и на Западе считают дело политически мотивированным, а приговор чрезмерно жестоким. Это неудивительно, если посмотреть, за какие еще преступления в России грозит такое наказание. DW собрала несколько примеров.

Пытки и сексуальное насилие над несовершеннолетним

Два года назад, в июле 2020 года, полицейские задержали в центре Улан-Удэ 17-летнего Игоря. Они заподозрили его в краже, хотя тот пытался попасть через окно в квартиру друзей, от которой не было ключа. После жесткого задержания с заламыванием рук подростка посадили в служебный автомобиль и доставили в отделение полиции.

В отделе полицейские попытались выбить из Игоря признательные показания. После тщетных попыток уговорить подростка трое мужчин стали жестоко издеваться над ним. Позднее мать потерпевшего рассказала журналистам, что в результате насилия пластиковой бутылкой подростку диагностировали разрыв и трещины прямой кишки. Кроме того, его с наручниками за спиной подвешивали так, чтобы ноги не касались пола - так называемая пытка "ласточкой". Полицейских признали виновными в совершении насильственных действий сексуального характера. Двое сотрудников получили по 9 и 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, третий - 5,5 лет в колонии общего режима.

Убийства неонацистской группировки

Неонацист из Санкт-Петербурга Андрей Линок (известный как Линкольн-88) в мае 2011 года, получил, как и Бриттни Грайнер, 9 лет колонии общего режима. Правда, фабула обвинения значительно отличалась от того, что предъявили американке. Сторонник идей превосходства белой расы привлек в свою преступную группу более двух десятков человек для совершения преступлений против выходцев с Кавказа, из Азии, Африки и России, писала "Фонтанка".

Кроме Линока, перед судом тогда предстали молодые люди из его группы в возрасте от 17 до 23 лет. Их обвиняли по статьям о покушении на убийство, убийстве по мотивам национальной ненависти, возбуждении национальной ненависити и вражды, а также в грабежах. Гособвинитель запрашивал для них от двух до восьми лет лишения свободы.

Бытовое убийство

Младший инспектор исправительной колонии №52 в Свердловской области Татьяна Левина в 2015 году убила своего начальника и по совместительству деверя. Жертва была братом-близнецом ее мужа, но братья были в плохих отношениях и не общались. Левина по долгу службы была вынуждена поддерживать контакт с родственником мужа.

В один из дней, как писали СМИ, младший инспектор в очередной раз поссорилась со своим начальником и выстрелила в него из автомата Калашникова. На суде выяснилось, что женщина инсценировала самооборону. "Злоумышленница, видя, что потерпевший продолжает подавать признаки жизни, перезарядила автомат и произвела еще 19 выстрелов", - цитируют СМИ следователей. Суд признал Татьяну Левину виновной в убийстве и приговорил ее к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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