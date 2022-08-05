 9 лет тюрьмы для Грайнер. За что в РФ можно получить такой срок? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 05.08.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

9 лет тюрьмы для Грайнер. За что в РФ можно получить такой срок?

Баскетболистку Бриттни Грайнер приговорили к 9 годам колонии за гашишное масло в картридже для вейпа. Не слишком ли суровое наказание, учитывая за какие преступления в РФ дают такой срок? DW - с несколькими примерами.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер

Химкинский суд Москвы 4 августа огласил обвинительный приговор по делу американки Бриттни Грайнер. Известная баскетболистка осуждена в РФ на 9 лет колонии общего режима за хранение и контрабанду наркотиков и должна выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. В картриджах для вейпа у Грайнер нашли 0,702 грамма гашишного масла, что считается значительным размером по российскому законодательству. Многие в России и на Западе считают дело политически мотивированным, а приговор чрезмерно жестоким. Это неудивительно, если посмотреть, за какие еще преступления в России грозит такое наказание. DW собрала несколько примеров.      

Пытки и сексуальное насилие над несовершеннолетним

Два года назад, в июле 2020 года, полицейские задержали в центре Улан-Удэ 17-летнего Игоря. Они заподозрили его в краже, хотя тот пытался попасть через окно в квартиру друзей, от которой не было ключа. После жесткого задержания с заламыванием рук подростка посадили в служебный автомобиль и доставили в отделение полиции.

В отделе полицейские попытались выбить из Игоря признательные показания. После тщетных попыток уговорить подростка трое мужчин стали жестоко издеваться над ним. Позднее мать потерпевшего рассказала журналистам, что в результате насилия пластиковой бутылкой подростку диагностировали разрыв и трещины прямой кишки. Кроме того, его с наручниками за спиной подвешивали так, чтобы ноги не касались пола - так называемая пытка "ласточкой". Полицейских признали виновными в совершении насильственных действий сексуального характера. Двое сотрудников получили по 9 и 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, третий - 5,5 лет в колонии общего режима.

Убийства неонацистской группировки

Неонацист из Санкт-Петербурга Андрей Линок (известный как Линкольн-88) в мае 2011 года, получил, как и Бриттни Грайнер, 9 лет колонии общего режима. Правда, фабула обвинения значительно отличалась от того, что предъявили американке. Сторонник идей превосходства белой расы привлек в свою преступную группу более двух десятков человек для совершения преступлений против выходцев с Кавказа, из Азии, Африки и России, писала "Фонтанка"

Кроме Линока, перед судом тогда предстали молодые люди из его группы в возрасте от 17 до 23 лет. Их обвиняли по статьям о покушении на убийство, убийстве по мотивам национальной ненависти, возбуждении национальной ненависити и вражды, а также в грабежах. Гособвинитель запрашивал для них от двух до восьми лет лишения свободы.

Бытовое убийство

Младший инспектор исправительной колонии №52 в Свердловской области Татьяна Левина в 2015 году убила своего начальника и по совместительству деверя. Жертва была братом-близнецом ее мужа, но братья были в плохих отношениях и не общались. Левина по долгу службы была вынуждена поддерживать контакт с родственником мужа.

В один из дней, как писали СМИ, младший инспектор в очередной раз поссорилась со своим начальником и выстрелила в него из автомата Калашникова. На суде выяснилось, что женщина инсценировала самооборону. "Злоумышленница, видя, что потерпевший продолжает подавать признаки жизни, перезарядила автомат и произвела еще 19 выстрелов", - цитируют СМИ следователей. Суд признал Татьяну Левину виновной в убийстве и приговорил ее к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Смотрите также:

  • Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Алексей Навальный: аресты за протесты

    Арест по возвращении в Москву: новые 30 суток под стражей

    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

  • Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Алексей Навальный: аресты за протесты

    Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


Мария Алехина о жизни в колонии, пытках, домашнем аресте, положении женщин и Pussy Riot. #вТРЕНДde (23.12.2021)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Мосгорсуд оставил в силе ужесточение приговора соратнице Навального Любови Соболь (19.01.2022)  

Дело приговоренных в “ДНР” к смертной казни добровольцев из-за рубежа: история марокканца Брахима (01.07.2022)  

Реклама