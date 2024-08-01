От Чапман до Бута: громкие обмены между Западом и РФ

Страны Запада и Россия 1 августа 2024 года произвели обмен заключенными. Это не первая акция такого рода. DW - о состоявшихся в годы правления Путина обменах между РФ и Западом.

Обмен заключенными 1 августа 2024 года в аэропорту Анкары провели страны Запада и Россия. В результате обмена освобождены россияне, приговоренные к различным срокам лишения свободы на Западе. Среди них - Вадим Красиков. В Германии он отбывал наказание за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Хангошвили. В ответ Россия отпустила нескольких политзаключенных, а также граждан Германии и США. В их числе - журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашеву.

С момента нахождения у власти в России на постах президента и премьера Владимира Путина подобная практика обмена осуществлялась неоднократно. DW - о самых громких эпизодах и о том, что происходило с этими людьми потом.

Сутягин и Скрипаль в обмен на Чапман и других

10 июля 2010 года в международном аэропорту Вены между США и Россией состоялся крупномасштабный обмен шпионами. США передали российской стороне десять человек, российские власти - четырех, отбывавших наказание за шпионаж.

Двое из помилованных тогда Москвой - бывший офицер СВР Александр Запорожский и экс-офицер КГБ Геннадий Василенко, который был арестован в России в 2005 году в возрасте 63 лет, после обмена прибыли в США. Они предположительно могли иметь отношение к разоблачению в США работавшего на российскую разведку сотрудника ФБР.

Двое других - российский ученый-атомщик Игорь Сутягин, отбывший в колонии 11 лет за предполагаемую передачу британской фирме секретной информации о российских подводных лодках, а также бывший полковник КГБ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу британской разведки, после обмена остались в Великобритании.

В Москву в рамках обмена были доставлены десять российских агентов, разоблаченных и арестованных в США. Все они признали свою вину: Лидия Гурьева, Наталья Переверзева, Елена Вавилова, Вики Пелаэс, Владимир Гурьев, Михаил Куцик, Михаил Семенко, Андрей Безруков, Михаил Васенков.

Анна Чапман Фото: picture alliance/dpa/E. Chesnokova

Среди российских агентов была и Анна Чапман, девичья фамилия которой Кущенко. Она получила гражданство Великобритании, когда была замужем за британцем. С 2009 года Чапман жила в Нью-Йорке, где открыла компанию и сайт по поиску недвижимости. Основным ее заданием было внедриться в круги влиятельных американских политиков. После обмена Чапман была лишена гражданства Великобритании и живет в России, работает телеведущей на одном из прокремлевских каналов.

Сергей и Юлия Скрипаль

В 2018 году Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами сильнейшего отравления нервно-паралитическим веществом военного назначения "Новичок". Им удалось выжить, но это дело вызвало огромный резонанс на Западе. Лондон обвинил Москву в применении химического оружия на территории Соединенного королевства и выслал 23 российских дипломата. Великобританию поддержали США, НАТО, Германия, Франция, Евросоюз. Кремль отвергает причастность российских спецслужб к отравлению.

Обмен Сенцова на Цемаха

Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, 7 сентября 2019 года, состоялся обмен осужденными и заключенными гражданами России и Украины в формате "35 на 35" в аэропортах Внуково и Борисполь. В Москву, в частности, вернулись бывший командир отряда ПВО самопровозглашенной "ДНР" Владимир Цемах и глава украинской редакции РИА "Новости" Кирилл Вышинский.

По данным расследовательской группы Bellingcat, Цемах был очевидцем событий, связанных с крушением малайзийского Boeing MH17 над Донбассом. Он, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили авиалайнер, и общался с членами его экипажа. После обмена Россия отказалась выдавать Цемаха Нидерландам, которые к тому моменту переквалифицировали его из ключевого свидетеля в подозреваемого в рамках процесса о крушении MH17. Украинские СМИ сообщали, что Цемах вернулся в Донбасс.

Украинский режиссер Олег Сенцов Фото: DW/B. Riegert

В Киев по обмену прибыли 24 задержанных в Керченском проливе моряка и украинский режиссер Олег Сенцов. 11 мая 2014 года он был похищен в Крыму российскими силовиками. Его обвинили в создании террористической организации и подготовке терактов на аннексированном Россией полуострове. В августе 2015 года крымчанина приговорили к 20 годам строгого режима. Свою вину Олег Сенцов не признал и неоднократно заявлял о применяемых к нему пытках. Дело Сенцова вызвало широкий международный резонанс. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Олег Сенцов воюет на фронте в составе ВСУ.

Обмен Ярошенко на Рида

27 апреля 2022 года российский летчик Константин Ярошенко, который был осужден в США по обвинению в контрабанде наркотиков на 20 лет и провел в американской тюрьме больше 10 лет, вернулся на родину. Его обменяли на отбывавшего наказание в РФ американского гражданина Тревора Рида - бывшего морского пехотинца. Обмен состоялся в Стамбуле.

28-летний Тревор Рауди Рид из Техаса прибыл в Москву в гости и был задержан в августе 2019 года за то, что якобы ругался на улице с двумя женщинами и повел себя агрессивно с полицейскими. 30 июля 2020 года Головинский суд Москвы признал его виновным в применении к представителю власти опасного для жизни или здоровья насилия и приговорил его к девяти годам колонии. В заключении американец жаловался на условия содержания и объявлял голодовки.

Россиянин Константин Ярошенко, летчик и владелец компании "РостАвиа", был арестован в Либерии 28 мая 2010 года, позже его вывезли в Соединенные Штаты. Ярошенко обвинили в организации международной схемы контрабанды кокаина. По версии американских спецслужб, россиянин планировал перевезти из Колумбии в Африку 4 тонны наркотика. Ярошенко свою вину отрицал. 7 сентября 2011 года россиянина приговорили к 20 годам лишения свободы. Российская сторона делала запросы об экстрадиции Ярошенко и его помиловании. 1 июля 2019 года Москва предложила Вашингтону вариант обмена россиянина на арестованного в России по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана, как сообщал о деле Ярошенко ТАСС.

Обмен Грайнер на Бута

Баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер обменяли на гражданина РФ Виктора Бута, отбывавшего срок в США за торговлю оружием, в аэропорту Абу-Даби 8 декабря 2022 года. Одна из лучших баскетболисток мира, Бриттни Грайнер, выступавшая за екатеринбургский УГМК была арестована в марте 2022 года. В аэропорту "Шереметьево" в багаже спортсменки, возвращающейся из Нью-Йорка в Россию, были обнаружены два электронных испарителя, наполненных маслом каннабиса. В августе Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде и хранение наркотиков. Ее приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.

Виктор Бут во время обмена в Абу Даби Фото: SNA/IMAGO

Виктора Бута называют "оружейным бароном" и "торговцем смертью". Спецслужбы США считали российского предпринимателя одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире. В 2008 году агенты американского Управления по борьбе с наркотиками под видом "колумбийских повстанцев" заманили Бута в Бангкок, якобы для заключения сделки на поставку современного оружия. 6 марта того же года он был арестован полицией Таиланда и в середине ноября 2010 года экстрадирован в США. 5 апреля 2012 года федеральный суд в Нью-Йорке приговорил Бута к 25 годам лишения свободы.