ФРГ на Олимпиаде заняла 10-е место в общекомандном зачете

Германия завершила летние Олимпийские игры в Париже на 10-м месте в общекомандном медальном зачете, завоевав 33 медали, в том числе 12 золотых. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщает агентство dpa.

Спортсмены из Германии также завоевали 13 серебряных наград и восемь бронзовых. Как отмечает dpa, команда ФРГ достигла минимальной цели попасть в десятку, но результат оказался хуже, чем на Играх в Токио в 2021 году - тогда Германия завоевала 37 медалей. С точки зрения числа наград эта Олимпиада стала наименее успешной для ФРГ с момента воссоединения страны в 1990 году. На летних Олимпийских играх 2008, 2012 и 2016 годов сборная Германии входила в шестерку лучших стран, а в 2021 году ФРГ заняла девятое место.

Наиболее успешными для немецких атлетов видами спорта в этом году стали верховая езда (пять медалей, в том числе четыре золотые) и гребля на каноэ (шесть медалей, в том числе две золотые). Лучше, чем в прошлый раз, Германия выступила и в основных олимпийских видах спорта - плавании и легкой атлетике, отмечает dpa.

Лидерами общекомандного медального зачета стали Китай и США. Команда США стала абсолютным лидером по общему числу медалей, а кто займет первое место по числу именно золотых наград решится в последний день Игр.