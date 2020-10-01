30 лет единства Германии: удалось ли восточным землям догнать западные?

3 октября 1990 года произошло воссоединение Германии. С тех пор прошло ровно 30 лет, однако между востоком и западом страны по-прежнему сохраняются существенные различия.
30 лет в Германии - это еще молодость: средний возраст жителей ФРГ составляет около 45 лет. В 30 лет среднестатистическая немка впервые становится мамой - как в восточных, так и в западных федеральных землях. До воссоединения страны 3 октября 1990 года эти показатели различались: в ГДР в среднем женщины впервые рожали в 24 года, а в ФРГ - в 27 лет.
"С 1990 года восточные и западные земли Германии во многих отношениях стали очень похожи", - отмечает уполномоченный ФРГ по делам восточных земель Марко Вандервиц (Marco Wanderwitz). Это касается не только планирования семьи, но и, к примеру, организации досуга, общественной жизни, поясняет он. Какие статистические данные ни возьми, между западом и востоком Германии обнаружится больше сходства, чем различий, утверждает Вандервиц. Впрочем, ежегодный доклад о германском единстве, который он представил в Берлине, позволяет сделать и другие выводы.
Как отмечается в документе,экономические показатели пяти восточных федеральных земель составляют лишь 73 процента от среднего показателя по стране. По словам Вандервица, с 1990 года восточные земли в четыре раза увеличили свою экономическую мощь, теперь их можно сравнить с некоторыми французскими регионами. Но несмотря на это, ни одна восточногерманская земля пока еще не дотягивает по уровню развития до самой слаборазвитой западногерманской земли.
Кроме того, средний уровень доходов семей в восточных землях ФРГ составляет лишь около 89 процентов от соответствующего показателя в западных землях. Вандервиц надеется, что экономического роста на востоке Германии удастся достичь за счет развития технологий будущего и приводит в качестве примера строительство завода по производству электромобилей Tesla под Берлином. В восточных федеральных землях следует делать упор на инвестиции в водородную энергетику и разработки, связанные с искусственным интеллектом, подчеркивает уполномоченный ФРГ по делам восточных земель.
При этом одной из основных проблем в этом регионе по-прежнему остается стремительный отток населения. После падения Берлинской стены сотни тысяч восточных немцев - в основном молодые люди - уехали на Запад. Многие молодые квалифицированные специалисты продолжают уезжать и сейчас, ведь все крупные предприятия - к примеру, автомобильной и химической промышленности - расположены в западной части страны. Кроме того, средний уровень заплат на западе Германии по-прежнему выше, чем на востоке.
Марко Вандервиц уверен, что восточным землям не удастся преодолеть дефицит квалифицированной рабочей силы без привлечения специалистов из-за рубежа - в первую очередь, из других стран ЕС. К примеру, он допускает, что в регион могли бы переехать многие поляки, которые не больше не смогут работать в Великобритании из-за Брекзита. "Но, конечно же, нужно смотреть и на остальные страны мира. Необходимым условием для этого (привлечения мигрантов. - Ред.), разумеется, является космополитизм и культура гостеприимства", - подчеркивает уполномоченный ФРГ по делам восточных земель.
В последние годы, однако, имидж восточных федеральных земель основательно подпортили царящие там антимиграционные настроения. Немецкие СМИ регулярно сообщают то о ксенофобском движении Pegida, то о нападениях на мигрантов, то об акциях правых радикалов.
Доля преступлений, совершенных на почве ксенофобии, здесь также выше, чем в целом по стране, подчеркивает Марко Вандервиц. Обеспокоенность у него вызывает и тот факт, что лишь 78 процентов жителей восточных земель считают демократию самой лучшей формой правления. На западе Германии этот показатель составляет 91 процент.
На этом фоне неудивительно, что популярностью среди избирателей на востоке ФРГ пользуется правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). АдГ позиционирует себя как антиисламская политическая сила и выступает за ограничение притока мигрантов в страну. В данный момент партия представлена в парламентах всех без исключения восточных федеральных земель, набрав в каждой из них, как минимум, 20 процентов голосов.
Между тем стоит отметить, что рост популярности АдГ наблюдается отнюдь не только на востоке Германии. По итогам выборов в бундестаг 2017 года партия получила 12,5 процентов голосов и впервые прошла в парламент, став там крупнейшей оппозиционной фракцией.
При этом популярность АдГ, похоже, нельзя объяснить только низким уровнем доходов граждан и отсутствием у них опыта общения с представителями других культур. На местных выборах в таких западных землях, как Бавария и Баден-Вюртемберг, АдГ поддержали, соответственно, более 10 и 15 процентов избирателей. Эти земли считаются самыми благополучными в ФРГ, а доля иностранцев среди коренного населения там превышает 12 процентов - средний уровень по стране. Для сравнения: в восточных землях этот показатель в среднем составляет лишь около пяти процентов.
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