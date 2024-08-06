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ОИ-2024: Немец Кукук выиграл соревнования в личном конкуре

Ольга Лебедева
6 августа 2024 г.

На Олимпиаде в Париже 34-летний наездник Кристиан Кукук выиграл для Германии восьмую золотую медаль и 100-ю олимпийскую медаль для немецкого конного спорта.

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Кристиан Кукук и жеребец Чекер
Кристиан Кукук и жеребец Чекер на Олимпиаде в ПарижеФото: Paul Childs/REUTERS

Немецкий наездник Кристиан Кукук (Christian Kukuck) завоевал золотую медаль по личному конкуру на Олимпийских играх в Париже. Во вторник, 6 августа, 34-летний спортсмен из вестфальского Ризенбека и его жеребец Чекер показали время 38,34 секунды, опередив тем самым швейцарца Стива Герда и нидерландца Майкела ван дер Влетена, которые завоевали серебро и бронзу.

Это уже четвертое золото немцев на соревнованиях по конному спорту на парижской Олимпиаде , а также 100-я олимпийская медаль немецких наездников за всю историю, как подсчитала Международная федерация конного спорта (FEI). Кроме того, это первая победа немецкого конкуриста в личном зачете на Олимпиаде за последние 28 лет. 

Последним олимпийским чемпионом Германии в этой дисциплине стал Ульрих Кирхгоф (Ulrich Kirchhoff) в Атланте в 1996 году. В последний раз конкурист из ФРГ получал олимпийскую медаль в индивидуальном зачете на летних Играх в Афинах в 2004 году - тогда бронзы удостоился Марко Кучер (Marco Kutscher).

Восьмое золото Германии на нынешней Олимпиаде

Финал по командному конкуру на Олимпийских играх-2024 выиграла сборная Великобритании, второе и третье места заняли команды из США и Франции.

Кристиан Кукук принес в копилку Германии восьмую золотую медаль, после чего сборная ФРГ поднялась на одну строчку в неофициальном командном зачете на 9-е место, опередив Нидерланды. Первые три строки в таблице занимают США, Китай и Франция.

 

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