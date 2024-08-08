Гребцы принесли ФРГ еще одно "золото" Олимпиады-2024

Немецкие гребцы завоевали "золото" в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции в 500 метров в Париже. Победителей определили по фотофинишу. Судьбу медали решили четыре сотых секунды.

Немецкие гребцы Макс Рендшмидт (Max Rendschmidt), Якоб Шопф (Jacob Schopf), Том Либшер (Tom Liebscher) и Макс Лемке (Max Lemke) в четверг, 8 августа, завоевали "золото" гребного спринта в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции в 500 метров на Олимпийских играх в Париже. Победителей - немецкая команда соперничала с австралийцами - пришлось определять по фотофинишу. Судьбу медали решили четыре сотых секунды. Результат немцев - 1:19,80. "Бронза" досталась Испании.

Только на второй половине дистанции немцы вышли вперед, причем на финальном отрезке серьезное давление на них оказывали австралийцы, сообщила программа Sportschau немецкого телеканала ARD.

"Это была фантастическая гонка", - сказал тренер сборной Арндт Ханиш (Arndt Hanisch). Из-за волнения он не смотрел финальный спринт в реальном времени. "У нас был план, и он сработал. Теперь мы будем наслаждаться", - добавил он.

В августе 2021 года четверка взяла "золото" на Олимпиаде в Токио. Тогда место Якоба Шопфа занимал Рональд Рауэ (Ronald Rauhe), который за минувшее время успел завершить карьеру. В 2023 году команда стала чемпионом мира в Дуйсбурге.

"Серебро" в женском гребном спринте

Ранее 8 августа немецкий экипаж байдарки-четверки на водном стадионе "Вер-сюр-Марн" удостоился "серебра" в женском гребном спринте на 500 метров. Квартет стартовал в качестве аутсайдера, но в итоге обойти его смогла только команда Новой Зеландии (1:32,62) в составе с выдающейся Лизой Кэррингтон, ставшей шестикратной олимпийской чемпионкой.

Нейтральные атлеты Алексей Коровашков и Захар Петров из России финишировали четвертыми на дистанции 500 метров в каноэ-двойках.

Германия - на десятом месте в олимпийском медальном зачете, лидируют США. Китай и Австралия - в тройке лидеров.