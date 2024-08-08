  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
СпортГермания

Гребцы принесли ФРГ еще одно "золото" Олимпиады-2024

Екатерина Венкина
8 августа 2024 г.

Немецкие гребцы завоевали "золото" в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции в 500 метров в Париже. Победителей определили по фотофинишу. Судьбу медали решили четыре сотых секунды.

https://p.dw.com/p/4jFqa
Том Либшер, Якоб Шопф, Макс Лемке, Макс Рендшмидт
Байдарочники Том Либшер, Якоб Шопф, Макс Лемке, Макс Рендшмидт завоевали золотую медль на Олимпиаде в ПарижеФото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Немецкие гребцы Макс Рендшмидт (Max Rendschmidt), Якоб Шопф (Jacob Schopf), Том Либшер (Tom Liebscher) и Макс Лемке (Max Lemke) в четверг, 8 августа, завоевали "золото" гребного спринта в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции в 500 метров на Олимпийских играх в Париже. Победителей - немецкая команда соперничала с австралийцами - пришлось определять по фотофинишу. Судьбу медали решили четыре сотых секунды. Результат немцев - 1:19,80. "Бронза" досталась Испании.

Только на второй половине дистанции немцы вышли вперед, причем на финальном отрезке серьезное давление на них оказывали австралийцы, сообщила программа Sportschau немецкого телеканала ARD.

"Это была фантастическая гонка", - сказал тренер сборной Арндт Ханиш (Arndt Hanisch). Из-за волнения он не смотрел финальный спринт в реальном времени. "У нас был план, и он сработал. Теперь мы будем наслаждаться", - добавил он.

В августе 2021 года четверка взяла "золото" на Олимпиаде в Токио. Тогда место Якоба Шопфа занимал Рональд Рауэ (Ronald Rauhe), который за минувшее время успел завершить карьеру. В 2023 году команда стала чемпионом мира в Дуйсбурге.

"Серебро" в женском гребном спринте

Ранее 8 августа немецкий экипаж байдарки-четверки на водном стадионе "Вер-сюр-Марн" удостоился "серебра" в женском гребном спринте на 500 метров. Квартет стартовал в качестве аутсайдера, но в итоге обойти его смогла только команда Новой Зеландии (1:32,62) в составе с выдающейся Лизой Кэррингтон, ставшей шестикратной олимпийской чемпионкой.

Нейтральные атлеты Алексей Коровашков и Захар Петров из России финишировали четвертыми на дистанции 500 метров в каноэ-двойках.

Германия - на десятом месте в олимпийском медальном зачете, лидируют США. Китай и Австралия - в тройке лидеров.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Олимпийская арена для пляжного волейбола на фоне Эйфелевой башни

Париж-2024: Oлимпийские игры между Эйфелевой башней и Таити

Париж-2024: Oлимпийские игры между Эйфелевой башней и Таити

На летней Олимпиаде в Париже фоном для спортивных состязаний послужат всемирно известные шедевры архитектуры. Но эти Игры пройдут не только в столице Франции, за медали будут бороться даже в водах Тихого океана.
Спорт26 июля 2024 г.15 фото
external

Что в Париже думают об Олимпиаде 2024?

Что в Париже думают об Олимпиаде 2024?

Для летней Олимпиады в Париже привлечена вся инфраструктура города: его центральные улицы и основные достопримечательности. У зрителей Игр и жителей города от олимпийских мероприятий двоякие впечатления: одни восхищаются церемонией открытия и соревнованиями, другие - недовольны изменением привычного курса жизни. Команда DW поговорила с жителями и гостями Парижа об их эмоциях в ходе Игр 2024.
Общество6 августа 2024 г.02:16 мин.
Братья-пловцы Брауншвайги на Олимпиаде в Париже

Братья и сестры-спортсмены на Олимпиаде в Париже - друзья или конкуренты?

Братья и сестры-спортсмены на Олимпиаде в Париже - друзья или конкуренты?

Сестры-баскетболистки, братья-пловцы - в этом году на Олимпиаде в Париже представлено много спортсменов-родственников. Некоторые из них откровенно рассказали DW о взаимоотношениях в семье.
Культура30 июля 2024 г.
Показать еще