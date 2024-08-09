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Немецкие гребцы стали двукратными чемпионами ОИ-2024

9 августа 2024 г.

Накануне Макс Лемке и Якоб Шопф в составе с еще двумя участниками одержали победу в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции в 500 метров, а сегодня повторили успех в дуэте на той же дистанции.

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Двукратные олимпийские чемпионы Макс Лемке и Якоб Шопф
Двукратные олимпийские чемпионы Макс Лемке и Якоб Шопф Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture-alliance

Немецкие гребцы Якоб Шопф (Jacob Schopf) и Макс Лемке (Max Lemke) в пятницу, 9 августа, завоевали золотую медаль на Олимпийских играх в Париже. Дуэт занял первое место в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 500 метров. Вторыми к финишу пришла команда Венгрии, бронзу получили австралийцы.

Шопф и Лемке стали двукратными олимпийскими чемпионами. Накануне они принесли немецкой олимпийской сборной победу в гребном спринте байдарок-четверок на той же дистанции. Помимо них, медали высшей пробы получили Макс Рендшмидт (Max Rendschmidt) и Том Либшер (Tom Liebscher).

Серебро в женском гребном спринте

Помимо двух золотых наград немецкие байдарочники накануне завоевали серебро в женском гребном спринте на 500 метров. Квартет стартовал в качестве аутсайдера, но в итоге обойти его смогла только команда Новой Зеландии в составе с выдающейся спортсменкой Лизой Кэррингтон, ставшей шестикратной олимпийской чемпионкой.

ФРГ - уверенно в десятке лучших

На данный момент Германия сохраняет за собой десятое место в олимпийском медальном зачете, имея в своем активе десять золотых, девять серебряных и 6 бронзовых наград. Отрыв от 11-го значительный: у находящейся на нем Новой Зеландии всего 14 наград, 6 из которых высшей пробы.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.

 

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