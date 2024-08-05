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Олимпиада: Германия выиграла смешанную эстафету по триатлону

Ольга Лебедева
5 августа 2024 г.

Команда триатлонистов принесла шестое "золото" немецкой сборной на Олимпийских играх в Париже. Немцы победили в смешанной эстафете, опередив британцев и американцев.

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Немецкие триатлонисты Тим Хельвиг, Лиза Терч, Лассе Люрс и Лаура Линдеман с золотыми медалями летней Олимпиады - 2024 на фоне Эйфелевой башни в Париже
Немецкие триатлонисты Тим Хельвиг, Лиза Терч, Лассе Люрс и Лаура ЛиндеманФото: Vadim Ghirda/AP/picture alliance

Немецкие триатлонисты одержали победу в смешанной эстафете на летних Олимпийских играх в Париже. Тим Хельвиг (Tim Hellwig), Лиза Терч (Lisa Tertsch), Лассе Люрс (Lasse Lührs) и Лаура Линдеман (Laura Lindemann) в понедельник, 5 августа, завоевали первую золотую медаль для Германии в этой дисциплине за последние 16 лет.

В захватывающей борьбе с командами Великобритании и США замыкавшей гонку Линдеман удалось вырваться вперед. В итоге американцы оказались на втором месте, британцы - на третьем. В копилке Германии, тем самым, шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые медали, она по-прежнему замыкает первую десятку в неофициальном медальном зачете Олимпиады в Париже.

Соревнования по триатлону на Сене

Проведение соревнований по триатлону неоднократно критиковалось в связи с непостоянным качеством воды в Сене. Старт в смешанной эстафете оказался под вопросом после двух случаев кишечной инфекции у атлетов из Бельгии и Швейцарии, участвовавших в индивидуальных гонках на прошлой неделе. Команда Бельгии снялась с эстафеты. Несмотря на данные случаи, организаторы приняли решение не отменять дальнейшие соревнования и подтвердили проведение стартов в соответствии с графиком. При этом они сослались на новую проверку качества воды в Сене.

В конце июля из-за неудовлетворительного качества воды в реке были отменены две тренировки по триатлону, а затем перенесены на один день соревнования мужчин. Организаторы сообщили об этом всего за три часа до запланированного старта, уточнив, что решение связано с ухудшением качества воды в Сене из-за сильных дождей. По данным парижских властей, за два дня в столице Франции выпала примерно 15-дневная норма осадков. Сейчас уровень воды в Сене превышает средний показатель лета в три раза.

В преддверии Олимпийских игр в Париже французское государство потратило на очищение вод Сены и модернизацию канализационной системы столицы 1,4 млрд евро.

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