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Баскетболистки принесли ФРГ седьмое золото на Олимпиаде

Кирилл Шестаков
6 августа 2024 г.

Женская сборная ФРГ по баскетболу 3x3 обыграла в финале команду Испании. Это первая в истории Германии золотая олимпийская медаль по баскетболу.

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Победа женской сборной ФРГ по баскетболу 3x3 на Олимпиаде-2024
Победа женской сборной ФРГ по баскетболу 3x3 на Олимпиаде-2024Фото: Steffie Wunderl/HMB Media/picture alliance

Женская команда по баскетболу в формате 3x3 завоевала для Германии седьмую золотую медаль на Олимпийских играл в Париже. В финале Свенья Брункхорст, Соня Грейнахер, Элиза Мевиус и Мари Райхерт обыграли сборную Испанию со счетом 17:16. Это первая в истории Германии золотая олимпийская медаль по баскетболу.

При счете 15:15 за 30 секунд до конца матча Соня Грайнахер дальним броском вывела свою команду вперед на два очка. Испания до финальной сирены смогла сократить отставание лишь на одно очко. 

В копилке Германии после 5 августа семь золотых, пять серебряных и две бронзовые медали, она по-прежнему замыкает первую десятку в неофициальном медальном зачете Олимпиады в Париже.

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