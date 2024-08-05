Баскетболистки принесли ФРГ седьмое золото на Олимпиаде

Женская сборная ФРГ по баскетболу 3x3 обыграла в финале команду Испании. Это первая в истории Германии золотая олимпийская медаль по баскетболу.

Женская команда по баскетболу в формате 3x3 завоевала для Германии седьмую золотую медаль на Олимпийских играл в Париже. В финале Свенья Брункхорст, Соня Грейнахер, Элиза Мевиус и Мари Райхерт обыграли сборную Испанию со счетом 17:16. Это первая в истории Германии золотая олимпийская медаль по баскетболу.

При счете 15:15 за 30 секунд до конца матча Соня Грайнахер дальним броском вывела свою команду вперед на два очка. Испания до финальной сирены смогла сократить отставание лишь на одно очко.

В копилке Германии после 5 августа семь золотых, пять серебряных и две бронзовые медали, она по-прежнему замыкает первую десятку в неофициальном медальном зачете Олимпиады в Париже.