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Боксер Хижняк принес Украине третье золото на Олимпиаде

Сергей Гуща
8 августа 2024 г.

В финальном поединке Александр Хижнях победил действующего чемпиона мира казахстанца Нурбека Оралбая.

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Украинский боксер Александр Хижняк
Украинский боксер Александр ХижнякФото: John Locher/AP/picture alliance

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Париже. 29-летний спортсмен в среду, 7 августа, одержал победу в мужском финале в весе до 80 килограммов над казахстанцем Нурбеком Оралбаем, который является действующим чемпионом мира в этой весовой категории.

В 1/8 финала украинский боксер раздельным решением судей выиграл у Филиппа Акилова из Венгрии, а в четвертьфинале победил бразильца Вандерли Перейру. В полуфинале Хижняк добился успеха в поединке с двукратным олимпийским чемпионом Арленом Лопесом из Кубы.

Это уже вторая олимпийская медаль Хижняка. На прошлых Играх в Токио он завоевал серебро, проиграв бразильцу Эберту Консейсао техническим нокаутом в 3-м раунде.

Украина занимает 17-е место в медальном зачете

По состоянию на 7 августа Украина находится на 17-м месте в медальном зачете Олимпиады. Кроме Хижняка золото в Париже завоевала женская сборная по фехтованию в командном турнире и легкоатлетка Ярослава Магучих в прыжках в высоту. На счету украинских спортсменов три золотые, две серебряные и три бронзовые медали.

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