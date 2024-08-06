Боксеры под ударом. Гендерный скандал на Олимпиаде в Париже

История двух спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Париже в соревнованиях по женскому боксу, вызвала спор о гендере. Критики призывают вернуться к тестированию женщин-боксеров по половому признаку. С чем это связано?

Бой 1/8 финала в полусреднем весе на олимпийском турнире среди женщин-боксеров между представительницей Алжира Иман Хелиф и итальянкой Анджелой Карини продлился не более 46 секунд. Пропустив сильный удар в лицо, спортсменка из Италии отказалась продолжать бой и разрыдалась, встав на колени посреди ринга. "Я никогда не чувствовала такого удара", - заявила Карини в интервью британской газете The Guardian.

На поражение своей соотечественницы резко отреагировала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, назвавшая поединок "нечестной битвой". "Я думаю, что атлеты с генетическими мужскими характеристиками не должны приниматься в женские категории. И дело не в дискриминации кого-то, а в защите прав спортсменок, которые должны иметь возможность состязаться на равных. Это еще и вопрос, связанный с безопасностью. Думаю, что нужно учитывать последствия и не допускать дискриминации", - цитирует политика агентство ANSA. А знаменитая британская писательница Джоан Роулинг была более эмоциональна. "Олимпиада в Париже навсегда будет запятнана жестокой несправедливостью… Почему вас устраивает, что мужчина публично избивает женщину?", - написала она в социальной сети X.

Победы на турнире Хелиф, а также представительницы Тайваня Линь Юйтин - обе спортсменки в своих весовых категориях уже пробились в полуфинал, обеспечив себе, как минимум, бронзовую медаль Игр в Париже - стали одним из главных скандалов Олимпиады в Париже. Почему критики считают Хелиф и Линь трансгендерами и какое отношение к скандалу имеет Россия.

Когда боксеры провалили гендерные тесты?

Информация о том, что алжирская и тайваньская спортсменки провалили некие гендерные тесты и по этой причине были дисквалифицированы на женском чемпионате мира 2023 года в Нью-Дели стала достоянием общественности всего за несколько дней до первого боя Хелиф в пятницу, 2 августа. Как заявил российским государственным СМИ глава Международной ассоциации бокса (IBA), считающей себя руководящим органом мирового любительского бокса, Умар Кремлев, анализ ДНК двух женщин-боксеров "доказал, что у них XY (мужская) хромосома", и что они "пытались обмануть своих коллег и выдавали себя за женщин".

Свой бой против итальянки Анджелы Карини Хелиф выиграла за 46 секунд Фото: Ciro Fusco/ZUMA Press/IMAGO

При этом некоторые наблюдатели отметили, что тестирование Хелиф было проведено не перед чемпионатом, а только после ее победы над считавшейся ранее непобедимой российской спортсменкой Азалией Аминевой в 1/8 финала. Согласно протоколу заседания совета IBA, Хелиф и Линь также проходили тестирование в 2022 году, но никаких мер принято не было. Как полагают эксперты, спортсменки стали жертвой противостояния IBA и Международного Олимпийского комитета (МОК).

Что не поделили МОК и IBA?

Вражда между МОК и IBA возникла после Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, когда несколько судей были обвинены в подтасовке результатов боев. Эти обвинения подтвердились в ходе независимого расследования, и МОК потребовал от IBA навести порядок в своей деятельности. В качестве временной меры МОК взял на себя руководство соревнованиями по боксу на Играх в Токио в 2021 году и на Олимпиаде в Париже.

Однако, не улучшив за прошедшие годы управление организацией, IBA еще больше разозлила МОК, когда без конкурса переизбрала Умара Кремлева на пост президента в 2022 году. Российский бизнесмен, связанный с Кремлем, был ярым критиком МОК и его президента Томаса Баха (Thomas Bach). В июне 2023 года после голосования исполкома МОК IBA была лишена признания. "Боксеры полностью заслуживают того, чтобы ими управляла международная федерация, которая отличается честностью и прозрачностью", - заявил тогда Бах.

Глава IBA Умар Кремлев заявил СМИ, что Хелиф и Линь "пытались обмануть своих коллег и выдавали себя за женщин" Фото: Sondeep Shankar/Pacific Press/picture alliance

Однако последствия этого голосования привели к расхождению в проведении любительских соревнований по боксу и, что еще более важно, в их правилах. Хотя IBA больше не участвует в Олимпийских играх, она по-прежнему контролирует чемпионаты мира, где и разгорелись споры. "Я не думаю, что какая-либо из этих организаций является образцом для подражания, когда речь идет о боксе", - сказала в интервью DW Джоанна Харпер, автор книги "Спортивный гендер".

Почему им разрешено соревноваться в женском турнире в Париже?

МОК, используя отличные от IBA правила, разрешил Хелиф и Линь участвовать в летних Олимпийских играх-2024 года в Париже. В комитете однозначно заявили, что боксеры не являются трансгендерами. Было заявлено, что в 2023 году Хелиф дисквалифицировали "без какой-либо надлежащей правовой процедуры" и высказано предположение, что решение как-то связано с тем, что руководству IBA "не понравились результаты, которые были получены" на чемпионате мира.

МОК утверждает, что соревнования по боксу в Париже проводятся по тем же правилам, что и в Рио, и в Токио, где ключевым критерием является пол, указанный в паспорте спортсмена. "Являются ли эти спортсмены женщинами? Ответ - да. В соответствии с допуском, в соответствии с их паспортами, в соответствии с их историей", - указал пресс-секретарь МОК.

Глава МОК Томас Бах Фото: FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images

Эти слова на своей пресс-конференции 3 августа повторил Томас Бах. "Никогда не было никаких сомнений в том, что они женщины", - сказал он. "Некоторые хотят присвоить себе определение того, кто такая женщина. Мы не будем участвовать в политически мотивированной культурной войне", - указал глава МОК.

Однако Харпер считает, что политика МОК не рассматривает "существенный" вопрос безопасности. "Неясно, насколько сильнее спортсмены с DSD в пересчете на килограммы", - сказала она. "А в мире бокса вопрос безопасности сводится к силе фунт за фунтом, поэтому вы подбираете людей одной весовой категории", - подчеркнула она.

Что будет дальше?

В краткосрочной перспективе обе спортсменки будут продолжать участвовать в соревнованиях до тех пор, пока либо не завоюют медаль, либо не проиграют бой. "Нельзя просто взять и дисквалифицировать кого-то, а потом устанавливать правила", - сказал Кристиан Клауэ, еще один представитель МОК.

В долгосрочной перспективе МОК, вероятно, придется пересмотреть свою политику в отношении гендерного права, хотя Харпер считает, что "нет единого решения, которое сделает всех счастливыми".

Борис Ван Дер Ворст, президент организации World Boxing, которая претендует на роль глобального руководящего органа в боксе, заявил в интервью The Associated Press, что его организация при разработке политики всегда будет ставить "безопасность спортсменов на первое место", но добавил, что "когда люди имеют право участвовать в соревнованиях, мы должны уважать их".

Тем временем критики участия Хелиф и Линь в женских турнирах призывают к тому, чтобы боксеров тестировали по половому признаку - эта практика была прекращена на Олимпиадах после Игр в Сиднее в 2000 году. Минки Ворден из Human Rights Watch поддерживает МОК в этом вопросе. Так называемые "секс-тесты" женщин-спортсменок ненаучны, унизительны, дискредитированы, оскорбительны и никогда не происходят с мужчинами", - сказала она.