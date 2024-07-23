МОК исключил федерацию бокса под руководством россиянина

МОК отозвал признание IBA еще летом 2023 года. Обращение федерации в Спортивный арбитраж не дало результатов. Комментируя решение, глава федерации Кремлев назвал IBA "костью в горле МОК".

Международный олимпийский комитет (МОК) исключил Международную ассоциацию бокса (IBA) из списка признанных международных федераций. Такое решение было единогласно принято на сессии МОК в Париже, сообщает во вторник, 23 июля, РИА "Новости". На сегодняшний день федерацию возглавляет россиянин Умар Кремлев.

МОК отозвал признание IBA еще летом 2023 года. Федерация пыталась оспорить это решение, назвав его "политизированным" в Спортивном арбитражном суде (CAS), но их апеляция была отклонена.

В октябре 2022 года IBA допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под флагами своих стран вопреки рекомендациям МОК (единственной из организаций признанных МОК на тот момент). После этого решения ряд национальных федераций вышли из состава федерации.

Комментируя решение Международного олимпийского комитета, глава IBA Умар Кремлев заявил, что возглавляемая им ассоциация явлется "независимой и прозрачной организацией, которая не допускает дискриминации", и именно поэтому она является "костью в горле МОК".

Напомним, что МОК и международные ассоциации отдельных видов спорта отстранили российских и белорусских атлетов от участия в международных соревнованиях после начала полномасштабной агрессии России против Украины, которую поддержал правящий в Беларуси режим.