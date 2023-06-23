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МОК лишил признания Международную боксерскую ассоциацию

Жан Рофе
1 ч. назад

Отзыв признания IBA был единственным возможным решением, поскольку ассоциация не выполнила поставленных перед ней требований, пояснил гендиректор Международного олимпийского комитета.

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Чемпионат мира IBA по боксу среди женщин в Нью-Дели в 2018 году
Фото: Getty Images/AFP//S. Hussain

Международный олимпийский комитет (МОК) в ходе внеочередной сессии в четверг, 22 июня, лишил признания Международную боксерскую ассоциацию (IBA). За это решение высказались 69 участников голосования, против был всего один, еще 10 человек воздержались.

В 2019 году МОК временно отозвал у IBA признание из-за финансового и управленческого кризиса в боксерской ассоциации. Он потребовал от нее провести реформы и отстранил от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. IBA также не будет допущена к организации боксерских олимпийских турниров в Париже 2024 года и Лос-Анджелесе 2028 года. Обязанности Международной боксерской ассоциации пока исполняет МОК.

По словам генерального директора МОК Кристофа де Кеппера, отзыв признания IBA был единственным возможным решением, поскольку ассоциация не выполнила поставленных перед ней требований.

IBA назвала решение МОК колоссальной ошибкой

Реагируя на лишение признания, IBA заявила, что МОК "совершил колоссальную ошибку", "обнажив свою истинную политизированную натуру". "Мы не можем скрывать тот факт, что сегодняшнее решение является катастрофическим для мирового бокса и вопиющим образом противоречит заявлениям МОК о том, что он действует в интересах бокса и спортсменов", - говорится в заявлении.

С конца 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. Ассоциация не стала лишать спортсменов из России и Беларуси возможности участвовать в соревнованиях под ее эгидой. В ответ национальные федерации бокса нескольких государств, в частности США, Германии и Великобритании, вышли из IBA и создали собственную международную ассоциацию под названием World Boxing.

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