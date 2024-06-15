До Олимпиады допущены 14 атлетов из РФ и 11 - из Беларуси

МОК опубликовал первый список российских и белорусских спортсменов, которых специальная комиссия допустила к Олимпийским играм - 2024 в Париже.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил 14 российских спортсменов и 11 белорусских к участию в нейтральном статусе на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом МОК сообщил в субботу, 15 июня, уточнив, что эти атлеты прошли проверку специальной комиссии, созванной в марте 2024 года.

В составленном МОК первом списке спортсменов , получивших допуск к соревнованиям в нейтральном статусе, перечислены имена десяти российских борцов, трех велосипедистов и одной прыгуньи на батуте. Из Беларуси на Олимпиаду отправятся шесть борцов, двое прыгунов на батуте, два гиревика и одна велосипедистка.

Ранее вице-президент МОК Джон Коутс допустил, что на летних Олимпийских играх - 2024 смогут выступить в нейтральном статусе около 40 российских спортсменов.

Ограничения для российских спортсменов

По решению МОК, принятому в декабре 2023 года, атлеты из РФ и Беларуси, которая, как считается, поддерживает российское вторжение в Украину, будут допущены к соревнованиям лишь в индивидуальных дисциплинах, без флагов своих стран и иной национальной атрибутики. В Играх не смогут принять участие спортсмены, которые активно поддержали войну против Украины или как-то связаны с российскими или белорусскими вооруженными силами или организациями национальной безопасности.