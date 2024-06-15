  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
СпортФранция

До Олимпиады допущены 14 атлетов из РФ и 11 - из Беларуси

Евгений Жуков
15 июня 2024 г.

МОК опубликовал первый список российских и белорусских спортсменов, которых специальная комиссия допустила к Олимпийским играм - 2024 в Париже.

https://p.dw.com/p/4h4vq
Олимпийские кольца установлены на Эйфелевой башне в Париже
Олимпийские кольца на Эйфелевой башне в ПарижеФото: Thomas Padilla/AP/dpa/picture alliance

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил 14 российских спортсменов и 11 белорусских к участию в нейтральном статусе на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом МОК сообщил в субботу, 15 июня, уточнив, что эти атлеты прошли проверку специальной комиссии, созванной в марте 2024 года.

В составленном МОК первом списке спортсменов, получивших допуск к соревнованиям в нейтральном статусе, перечислены имена десяти российских борцов, трех велосипедистов и одной прыгуньи на батуте. Из Беларуси на Олимпиаду отправятся шесть борцов, двое прыгунов на батуте, два гиревика и одна велосипедистка.

Ранее вице-президент МОК Джон Коутс допустил, что на летних Олимпийских играх - 2024 смогут выступить в нейтральном статусе около 40 российских спортсменов.

Ограничения для российских спортсменов

По решению МОК, принятому в декабре 2023 года, атлеты из РФ и Беларуси, которая, как считается, поддерживает российское вторжение в Украину, будут допущены к соревнованиям лишь в индивидуальных дисциплинах, без флагов своих стран и иной национальной атрибутики. В Играх не смогут принять участие спортсмены, которые активно поддержали войну против Украины или как-то связаны с российскими или белорусскими вооруженными силами или организациями национальной безопасности.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Украинские беженцы в ФРГ протестуют против возможного допуска россиян на Олимпиаду в Париже, 22 марта 2023 года

Отстранения и бойкоты Олимпиад: как политика вмешивается в спорт

Отстранения и бойкоты Олимпиад: как политика вмешивается в спорт

Более 35 стран намерены не допустить участия спортсменов из России и Беларуси в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Как политика оказывала влияние на олимпийское движение - в фотогалерее DW.
Спорт9 апреля 2023 г.12 фото
external

Олимпиада не вне политики: как путинская война в Украине изменила мир спорта | Европа в фокусе

Олимпиада не вне политики: как путинская война в Украине изменила мир спорта | Европа в фокусе

Лучшие спортсмены со всего мира готовятся сейчас к Олимпиаде. Она пройдет в Париже. Долгое время спорт оставался вне политики. Но игнорировать агрессию России против Украины оказалось невозможно. Команды РФ и Беларуси МОК лишил возможности выступать на Олимпиаде. Но отдельным спортсменам можно участвовать в Летних играх - под нейтральным флагом. В Украине такое решение вызывает возмущение.
Политика23 февраля 2024 г.24:47 мин.
Штаб-квартира Международного паралимпийского комитета в Бонне

Спортсмены из России смогут участвовать в летней Паралимпиаде 2024 года

Спортсмены из России смогут участвовать в летней Паралимпиаде 2024 года

Международный паралимпийский комитет продлил приостановку членства Паралимпийского комитета России в организации. Однако атлеты из РФ смогут выступить в Париже в индивидуальном и нейтральном статусе.
Спорт29 сентября 2023 г.
Показать еще