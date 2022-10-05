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Фото: Ueslei Marcelino/REUTERS
СпортРоссия

IBA допустила к соревнованиям боксеров из России и Беларуси

Сергей Ромашенко
49 мин. назад

По решению Международной ассоциации бокса, спортсмены из РФ и Беларуси смогут выступать под флагами своих стран. В IBA, которой руководит россиянин, подчеркнули, что в спорте не должно быть политики.

https://www.dw.com/ru/mezdunarodnaa-associacia-boksa-dopustila-k-sorevnovaniam-sportsmenov-iz-rossii/a-63346245

Совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) отменил запрет на допуск боксеров из России и Беларуси к соревнованиям под эгидой IBA. "IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия", - объявила в среду, 5 октября, ассоциация, которую возглавляет россиянин Умар Кремлёв.

Решение Международной ассоциации бокса вступает в силу незамедлительно. Отныне российские и белорусские спортсмены смогут выступать на соревнованиях IBA под флагами своих стран, в случае их победы будут исполняться государственные гимны их стран, на состязаниях смогут присутствовать представители сборных. В сообщении также подчеркивается, что IBA останется политически нейтральной, независимой и "миротворцем в любых конфликтах".

После российского вторжения в Украину Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные организации по всему миру отказаться от мероприятий в РФ и Беларуси, не вывешивать их флаги, не разрешать выступать на международных соревнованиях российским и белорусским спортсменам и не приглашать на них официальных лиц этих стран. Большинство спортивных федераций и ассоциаций, в том числе IBA, последовали этим рекомендациям.

Россиянин во главе IBA

Умар Кремлёв был переизбран президентом IBA в мае. Он был безальтернативным кандидатом. В сентябре его назначение было утверждено на внеочередном конгрессе IBA. Кроме бокса, российские спортсмены были допущены к международным соревнованиям по дзюдо, бобслею и настольному теннису.

За несколько дней до внеочередного конгресса ассоциация приостановила членство Федерации бокса Украины, отмечает "Радио Свобода". В качестве причины было названо вмешательство Украины в дела IBA и непризнание Киевом выборов Кремлёва.

Кремлёв - один из двух граждан России, оставшихся во главе крупных международных спортивных организаций после вторжения России в Украину. Российский миллиардер Владимир Лисин возглавляет международную федерацию спортивной стрельбы.

Международный олимпийский комитет пока не включил бокс в программу соревнований в Лос-Анджелесе-2028, заявив, что IBA должна избавиться от финансовой зависимости от "Газпрома". Соревнования по боксу проводятся на Олимпиадах с 1904 года, за исключением игр в Стокгольме в 1912 году.

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