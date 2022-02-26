 Федерации FIS, IBU и FIG запретили флаг и гимн России на соревнованиях | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.02.2022

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Мир

Федерации FIS, IBU и FIG запретили флаг и гимн России на соревнованиях

Решение международной федерации лыжного спорта, международного союза биатлонистов и международной федерации гимнастики вызвано военным вторжением РФ в Украину. Санкции IBU и FIG коснутся и Беларуси.

Флаг России и металлическая ограда на зимних Паралимпийских играх в Сочи

Международная федерация лыжного спорта (FIS), Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная федерация гимнастики (FIG) в субботу, 26 февраля, распорядились не использовать российский флаг и гимн на своих официальных мероприятиях до конца текущего сезона в свете военного вторжения России в Украину. Кроме того, в IBU и FIG принято решение аналогичных мер в отношении Беларуси.

В FIS объяснили, что спортсмены из РФ смогут и дальше выступать под своим именем, а их страной будет указана Россия, однако на официальных мероприятиях, включая церемонии, будут использоваться флаг и гимн федерации. Кроме того, FIS будет оказывать финансовую, логистическую и техническую поддержку украинским спортсменам и их командам "до тех пор, пока они не смогут безопасно вернуться домой", отмечается в заявлении.

IBU: Поднимем флаг Украины в честь ее сборной

В свою очередь союз биатлонистов подчеркнул, что костюмы спортсменов из РФ и Беларуси должны быть нейтральных цветов и без национальных гербов или флагов. Украинская сборная по биатлону уведомила IBU, что не будет участвовать в оставшихся соревнованиях Кубка мира. Однако на мероприятиях будут поднимать флаг Украины в честь ее сборной, добавили в организации.

FIG отменила соревнования в РФ и Беларуси

Между тем федерация гимнастики отменила все соревнования в России и Беларуси в рамках Кубка мира. Руководством FIG решено, что этим странам не будут отдавать право проведения новых мероприятий под эгидой федерации до дальнейшего уведомления. Запланированные же соревнования в РФ и Беларуси исключены из календаря FIG и больше не признаются федерацией.

"Наша первейшая обязанность - защищать всех наших атлетов, в том числе от политического давления", - указали в FIG. "Мы должны проявить солидарность с членами нашей семьи, находящимися в отчаянном положении, и протянуть им руку помощи, чтобы гарантировать их будущее", - добавили в федерации.

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    Автор: Илья Коваль


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