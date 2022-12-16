Отстранения и бойкоты Олимпиад: как политика вмешивается в спорт
Более 35 стран намерены не допустить участия спортсменов из России и Беларуси в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Как политика оказывала влияние на олимпийское движение - в фотогалерее DW.
Летняя Олимпиада в Антверпене, 1920 год
Через два года после окончания Первой мировой войны проигравшие в ней государства и их преемники были отстранены от Игр в Антверпене. Кроме Германии это касалось Австрии, Венгрии, Болгарии и Турции. Российские спортсмены также не приняли участие в Олимпиаде. Советские власти подали заявку на допуск восьми атлетов, однако МОК ее не удовлетворил.
Летняя Олимпиада в Париже, зимняя - в Шамони, 1924 год
Вновь отстранена Германия как виновник начала Первой мировой войны. Четыре другие страны, не допущенные к прошлым Играм, получили право на участие. Советские спортсмены снова не попали на Олимпиаду. МОК не признавал СССР, до 1933 года считая своим членом от России эмигрировавшего после революции князя Урусова. Он предлагал допустить две команды: советскую и эмигрантскую, МОК этот вариант отверг.
Летняя Олимпиада в Лондоне, зимняя - в Санкт-Морице, 1948 год
Германия и Япония как страны, развязавшие Вторую мировую войну, были исключены из МОК и не получили право на участие в Олимпиаде. СССР пригласили на Игры, но в Москве решили не отправлять свою делегацию. Официально Олимпийский комитет СССР был создан лишь 23 апреля 1951 года, а 7 мая того же года на 46-й сессии МОК в Вене Советский Союз был принят в члены этой организации.
Летняя Олимпиада в Мельбурне, 1956 год
Начиная с 1956 года и вплоть до Игр-1972 Олимпиады бойкотировал Китай из-за участия Тайваня, который Пекин считает частью своей территории. Кроме того, Египет, Ирак и Ливан отказались от поездки в Мельбурн в знак протеста против оккупации Синайского полуострова, а Швейцария, Испания, Нидерланды и Лихтенштейн - протестуя против подавления советскими войсками восстания в Венгрии в 1956 году.
Летняя Олимпиада в Токио, 1964 год
От участия в Играх были отстранены спортсмены из Южно-Африканской Республики за проводимую властями страны политику расовой дискриминации. Это произошло после того, как глава МВД ЮАР Йоханнес де Клерк настоял на исключении небелых спортсменов из национальной сборной. Страна вновь вернулась на Олимпиады в 1992 году - после освобождения Нельсона Манделы и отказа от политики апартеида.
Летняя Олимпиада в Мюнхене, 1972 год
За четыре дня до открытия Игр из олимпийского движения была исключена Родезия. Пришедшее к власти в бывшей колонии Великобритании белое меньшинство также проводило политику апартеида. Решение МОК было принято под давлением ряда стран Африки, которые, не признавая Родезию, угрожали бойкотом игр. Возврашение родезийских спортсменов на Олимпиады произошло в 1980 году уже под флагом Зимбабве.
Летняя Олимпиала в Монреале, 1976 год
От участия в Олимпиаде в Канаде отказались более 20 африканских стран. Они протестовали против допуска на Игры Новой Зеландии, чья национальная сборная по регби совершила турне по ЮАР, где действовал режим апартеида. Выразив солидарность с африканскими командами, на Играх также не выступили Ирак и Гайана.
Летняя Олимпиада в Москве, 1980 год
Игры в Москве бойкотировали 65 стран, включая США. Одной из главных причин бойкота стал ввод советских войск в Афганистан. Представители Австралии, Андорры, Бельгии, Великобритании, Дании, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Франции и Швейцарии приняли участие в Олимпиаде, но выступали под олимпийским флагом.
Летняя Олимпиада в Лос-Анджелесе, 1984 год
В ответ на бойкот Игр в Москве через 4 года в США не послали своих спортсменов СССР и большинство социалистических стран (кроме Китая, Румынии и Югославии), устроившие альтернативные соревнования, названные "Дружба-84". Официальной причиной бойкота стал отказ организаторов Олимпиады удовлетворить требование о предоставлении гарантий безопасности делегациям стран-участниц Варшавского договора.
Летняя Олимпиада в Барселоне, 1992 год
Вследствие войны на Балканах и связанных с ней санкций ООН Югославия, в составе которой на тот момент оставались две республики - Сербия и Черногория, - не была допущена к участию в Играх. Однако югославским спортсменам была предоставлена возможность выступить в качестве независимых олимпийских участников.
Летняя Олимпиада в Сиднее, 2000 год
К участию в Играх МОК не допустил спортсменов Афганистана. Находившееся у власти в этой стране правительство, созданое радикальным исламистским движением "Талибан", запретило женщинам, среди прочего, и занятия спортом. МОК расценил это как дискриминацию по половому признаку.
Летняя Олимпиада в Париже, 2024 год
В ответ на вторжение России при поддержке Беларуси в Украину МОК рекомендовал международным федерациям отстранить атлетов из РФ и РБ от соревнований. Что и было сделано почти всеми федерациями. 28 марта 2023 года МОК уже предложил разрешить россиянам и белорусам участвовать в турнирах при выполнении ряда условий. Вопрос об участии спортсменов двух стран в Играх в Париже рассмотрят позднее.