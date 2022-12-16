Отстранения и бойкоты Олимпиад: как политика вмешивается в спорт

Германия и Япония как страны, развязавшие Вторую мировую войну, были исключены из МОК и не получили право на участие в Олимпиаде. СССР пригласили на Игры, но в Москве решили не отправлять свою делегацию. Официально Олимпийский комитет СССР был создан лишь 23 апреля 1951 года, а 7 мая того же года на 46-й сессии МОК в Вене Советский Союз был принят в члены этой организации.