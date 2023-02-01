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Фото: Getty Images

Олимпийские игры

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Последние публикации Deutsche Welle, посвященные летним и зимним Олимпийским играм.

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Новости

30 января 2024 г.

Фигуристов из РФ лишили командного золота Олимпиады в Пекине

29 января 2024 г.

CAS дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года

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Контекст

Шпажист Сергей Бида (слева) фехтует против японского фехтовальщика Коки Кано Олимпиаде-2020 в Токио

Фехтовальщики из России меняют паспорта

Фехтовальщики из России меняют паспорта

Трое спортсменов из РФ надеются получить американское гражданство и выступать за сборную США после бегства с родины.
Общество2 февраля 2024 г.
Президент России Владимир Путин с олимпийским чемпионом по тхэквондо Владиславом Лариным, сентябрь 2021 года

Российские спортсмены на Олимпиаде в Париже. Все в руках МОК

Российские спортсмены на Олимпиаде в Париже. Все в руках МОК

МОК решил, что российские и белорусские спортсмены при соблюдении условий могут выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.
Спорт18 декабря 2023 г.
Штаб-квартира Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне

Олимпиада-2024: как в Беларуси отреагировали на решение МОК?

Олимпиада-2024: как в Беларуси отреагировали на решение МОК?

Белорусские и российские спортсмены смогут в следующем году участвовать в Олимпиаде в Париже. Но есть ограничения.
Спорт15 декабря 2023 г.
Спустя два года Кристина Тимановская возвращается в большой спорт

Кристина Тимановская: "Мне повезло с характером - не сдаюсь"

Кристина Тимановская: "Мне повезло с характером - не сдаюсь"

Спортсменка, которой не дали бежать на Олимпиаде в Токио от РБ, выступит на чемпионате мира. Но от Польши. Интервью DW.
Спорт18 августа 2023 г.
Эмблема МОК на фоне флагов РФ и РБ

Допустят ли атлетов из РФ и РБ до участия в Олимпиаде-2024?

Допустят ли атлетов из РФ и РБ до участия в Олимпиаде-2024?

В Европе продолжается обсуждение возможного участия спортсменов из России и Беларуси в Олимпиаде-2024 в Париже.
Спорт16 августа 2023 г.
Олимпийские кольца в Париже

В ПАСЕ обсудили участие спортсменов из РФ в Олимпиаде-2024

В ПАСЕ обсудили участие спортсменов из РФ в Олимпиаде-2024

Комитет ПАСЕ считает, что во время войны РФ против Украины спорт не может оставаться вне политики.
Политика25 апреля 2023 г.
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Кто из белорусских спортсменов сможет попасть на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже?

Облегчил ли МОК путь на Олимпиаду белорусским спортсменам

Кто из белорусских спортсменов может попасть на Олимпиаду-2024 в Париже после новых рекомендаций МОК?
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Возможная отмена бана для атлетов из РФ и РБ: самое главное

МОК рекомендовал федерациям допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям при соблюдении ряда критериев.
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Поединок на Олимпиаде в Токио

Фехтовальщикам России и Беларуси открыли путь в Париж?

Возможное возвращение российских и белорусских фехтовальщиков в международные турниры вызывает неоднозначную реакцию.
Политика13 марта 2023 г.
Российские спортсмены под олимпийским флагом на открытии Игр в Пхёнчане, февраль 2018 года

Кафельников: Я за то, чтобы атлеты РФ выступили на Олимпиаде

Евгений Кафельников считает, что требовать сейчас от спортсменов России четкой позиции по Украине - кощунство.
Спорт1 февраля 2023 г.