Олимпийские игры

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Последние публикации Deutsche Welle, посвященные летним и зимним Олимпийским играм.
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Новости
30.01.2024
30 января 2024 г.
Фигуристов из РФ лишили командного золота Олимпиады в Пекине
29.01.2024
29 января 2024 г.
CAS дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года
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Контекст
Фехтовальщики из России меняют паспорта
Фехтовальщики из России меняют паспорта
Трое спортсменов из РФ надеются получить американское гражданство и выступать за сборную США после бегства с родины.
Общество
02.02.2024
2 февраля 2024 г.
Российские спортсмены на Олимпиаде в Париже. Все в руках МОК
Российские спортсмены на Олимпиаде в Париже. Все в руках МОК
МОК решил, что российские и белорусские спортсмены при соблюдении условий могут выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.
Спорт
18.12.2023
18 декабря 2023 г.
Олимпиада-2024: как в Беларуси отреагировали на решение МОК?
Олимпиада-2024: как в Беларуси отреагировали на решение МОК?
Белорусские и российские спортсмены смогут в следующем году участвовать в Олимпиаде в Париже. Но есть ограничения.
Спорт
15.12.2023
15 декабря 2023 г.
Кристина Тимановская: "Мне повезло с характером - не сдаюсь"
Кристина Тимановская: "Мне повезло с характером - не сдаюсь"
Спортсменка, которой не дали бежать на Олимпиаде в Токио от РБ, выступит на чемпионате мира. Но от Польши. Интервью DW.
Спорт
18.08.2023
18 августа 2023 г.
Допустят ли атлетов из РФ и РБ до участия в Олимпиаде-2024?
Допустят ли атлетов из РФ и РБ до участия в Олимпиаде-2024?
В Европе продолжается обсуждение возможного участия спортсменов из России и Беларуси в Олимпиаде-2024 в Париже.
Спорт
16.08.2023
16 августа 2023 г.
В ПАСЕ обсудили участие спортсменов из РФ в Олимпиаде-2024
В ПАСЕ обсудили участие спортсменов из РФ в Олимпиаде-2024
Комитет ПАСЕ считает, что во время войны РФ против Украины спорт не может оставаться вне политики.
Политика
25.04.2023
25 апреля 2023 г.
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Европейские игры: куда ведут "игры" МОК и спортфедераций
Организаторы Европейских игр в Польше готовы отменить ряд соревнований в случае допуска к ним атлетов из РФ и Беларуси.
Спорт
20.04.2023
20 апреля 2023 г.
Отстранения и бойкоты Олимпиад: как политика вмешивается в спорт
Как политика оказывала влияние на олимпийское движение - в фотогалерее DW.
Спорт
09.04.2023
9 апреля 2023 г.
12 фото
Облегчил ли МОК путь на Олимпиаду белорусским спортсменам
Кто из белорусских спортсменов может попасть на Олимпиаду-2024 в Париже после новых рекомендаций МОК?
Политика
31.03.2023
31 марта 2023 г.
Возможная отмена бана для атлетов из РФ и РБ: самое главное
МОК рекомендовал федерациям допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям при соблюдении ряда критериев.
Спорт
29.03.2023
29 марта 2023 г.
Фехтовальщикам России и Беларуси открыли путь в Париж?
Возможное возвращение российских и белорусских фехтовальщиков в международные турниры вызывает неоднозначную реакцию.
Политика
13.03.2023
13 марта 2023 г.
Кафельников: Я за то, чтобы атлеты РФ выступили на Олимпиаде
Евгений Кафельников считает, что требовать сейчас от спортсменов России четкой позиции по Украине - кощунство.
Спорт
01.02.2023
1 февраля 2023 г.