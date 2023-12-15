Олимпиада-2024: как в Беларуси отреагировали на решение МОК?

Белорусские и российские спортсмены смогут в 2024 году участвовать в летних Олимпийских играх в Париже, решил МОК. Но есть ограничения. Что по их поводу думают в Минске?

Белорусские и российские спортсмены будут допущены к Олимпиаде, которая пройдет в Париже летом 2024 года. Такое решение было принято Международным олимпийским комитетом (МОК) 8 декабря. При этом представители Беларуси и России смогут выступить только в нейтральном статусе и в индивидуальных видах - в командных соревнованиях участвовать им нельзя. Есть и другие строгие условия для поездки атлетов из этих стран на Олимпиаду в Париж.

Что говорится в решении МОК?

Спортсмены с белорусским или российским паспортом имеют право участвовать в предстоящих летних Олимпийских играх. Правда, речь идет об индивидуальных соревнованиях, во время которых представители Беларуси и России будут иметь статус нейтральных атлетов (AIN). Кроме того, для участия необходимо будет пройти квалификацию: условия и сроки отбора определяют международные федерации.

В решении МОК отмечается, что на Олимпиаде-2024 нельзя будет использовать флаги, гимны и другие опознавательные знаки Беларуси и России. Не получат приглашение и не будут аккредитованы на Олимпийских играх госчиновники из обеих стран.

Однако и это еще не все требования. МОК не намерен допускать к соревнованиям спортсменов, которые активно поддерживают вторжение России в Украину. Также участвовать в Олимпиаде не смогут белорусские и российские атлеты, имеющие отношение к армии и другим силовым структурам их стран.

В целом критерии повторяют прежние рекомендации МОК международным федерациям по допуску спортсменов в нейтральном статусе. При этом есть оговорка: Международный олимпийский комитет может в любой момент отменить допуск того или иного спортсмена. Произойдет это в том случае, если нейтральность статуса будет каким-то образом нарушена.

В НОК Беларуси заявляют о "дискриминации"

Если российская сторона достаточно оперативно и негативно отреагировала на решение МОК, то в Национальном олимпийском комитете (НОК) Беларуси взяли паузу на несколько дней, прежде чем появился официальный комментарий.

"Мы приветствуем допуск к Играм в Париже-2024 белорусских спортсменов, однако принятое решение не удовлетворяет интересы белорусского спортивного сообщества в полной мере", - говорится в заявлении НОК. По мнению этой организации, строгие ограничения, включая участие в соревнованиях без национальных символов, недопуск спортсменов к состязаниям в командных видах, являются "крайне дискриминационными". В НОК Беларуси обратили внимание, что не все международные федерации руководствуются рекомендациями и решениями МОК.

Ирина Жук участвовала в Олимпийских играх в Токио в 2021 году Фото: Li Ming/Xinhua/picture alliance

В качестве примера бывла упомянута Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics), руководство которой исключило возможность участие в ближайшей Олимпиаде легкоатлетов из Беларуси и России. В НОК также заявили, что будут "продолжать работу по восстановлению справедливости и полноценному участию наших спортсменов во всех соревнованиях".

Слово "дискриминация" упомянула в эфире белорусского гостелевидения и прыгунья с шестом Ирина Жук. По мнению спортсменки, выполнившей олимпийский норматив, отношение World Athletics к представителям Беларуси и России стало проявлением двойных стандартов. "Для меня это выглядит как нескрываемая неприязнь к белорусским спортсменам, - считает Ирина Жук. - А это дискриминация по национальному признаку. Мне больше нечего добавить".

Пройти квалификацию и не иметь связи с силовиками

Согласно обновленным сведениям МОК, на данный момент среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию к Олимпиийским играм в Париже, есть только 11 атлетов в нейтральном статусе. Шестеро из них - россияне, пятеро - из Беларуси.

Правда, в Национальном олимпийском комитете РБ пока называют лишь четверых. Олимпийские лицензии минувшей осенью получили Ванесса Колодинская (вольная борьба) и Абубакар Хаслаханов (греко-римская борьба). Также на Олимпиаду-2024 отобрались пловчиха Анастасия Шкурдай и представитель академической гребли Евгений Золотой.

Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай отобралась на Олимпиаду-2024 Фото: Mine Kasapoglu/Anadolu/picture alliance

Но здесь есть важный нюанс. Как отмечалось выше, МОК не намерен допускать к Олимпиаде спортсменов, имеющих связь с силовыми ведомствами. Между тем Ванесса Колодинская отстаивает цвета общества "Динамо", а Евгений Золотой представляет вооруженные силы. Так что пока остается загадкой, смогут ли эти атлеты поучастовать в предстоящих Олимпийских играх.

Если для белорусских легкоатлетов шансов попасть будущим летом в Париж пока не просматривается, то в других видах не все однозначно. Формально у представителей РБ еще есть возможность пройти квалификацию и выступить на Олимпиаде-2024 в разных видах борьбы, теннисе, стрельбе, велоспорте, гребле, плавании и других дисциплинах. По оценкам экспертов, потенциально около двух десятков спортсменов из Беларуси смогут принять участие в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Вместо Олимпиады - Игры дружбы или бан

На условиях анонимности прокомментировать DW ситуацию с допуском на Олимпиаду согласилась одна из белорусских спортсменок, у которой еще есть шанс попасть на главные состязания четырехлетия. Девушка попросила не называть не только ее имя, но и вид спорта.

"От решения МОК впечатления двоякие, - призналась собеседница. - С одной стороны, готовились к худшему варианту, что нас вообще не допустят к этим играм. А с другой - квалификационные старты в моем виде спорта проводились на протяжении 2023 года, однако белорусы по началу были отлучены от участия в международных соревнованиях. Будет возможность пройти отбор весной следующего года, но там уже как повезет".

В Европе прошли протесты против участия белорусских и российских спортсменов в Олимпиаде-2024 Фото: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

Спортсменка отмечает, что тренеры и функционеры уже морально готовы к тому, чтобы главными стартами будущего года считать не летнюю Олимпиаду, а Игры дружбы, которые пройдут России в сентябре. "Нам уже внушают, что пик формы должен быть как раз к этим альтернативным соревнованиям, хотя абсолютно непонятно, с кем еще, кроме россиян, там придется состязаться. Зато обещают призовые на уровне медалистов Олимпийских игр, что должно стимулировать участников", - рассказывает девушка.

Еще один белорусский спортсмен, общаясь с DW, пояснил, что мечты об Олимпиаде теперь для него неактуальны, поскольку он представляет командный вид спорта - гандбол. "Наши и российские команды отстранили от международных соревнований после февраля 2022 года, и этот бан распространяется до сих пор как на уровне клубов, так и национальных сборных", - напомнил собеседник.

По его словам, отсутствие матчей с европейскими соперниками сильно влияет на конкуренцию и рост мастерства. "По сути дела, в Беларуси играть не с кем, чемпионат страны особо не развивается, а регулярные спарринги с россиянами тоже начинают приедаться", - говорит гандболист. Он считает, что такая ситуация сказывается на популярности соревнований среди болельщиков и у детей, которые теряют интерес к занятию гандболом.

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