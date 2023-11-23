Ответят ли силовики за гибель людей при протестах в РБ?

Правозащитники собрали данные о погибших в ходе и после протестов в Беларуси в 2020 году. И выяснили фамилии чиновников и силовиков, которых уже сейчас можно привлечь к ответственности.

Правозащитники, выяснившие, сколько людей лишились жизни в Беларуси во время и после протестов, которые вспыхнули после президентских выборов августа 2020 года, отмечают, что гибель граждан по вине государства - системная проблема в стране. Она, по их мнению, возникла до 2020 года и усугубилась после фальсификации итогов голосования.

Правозащитники утверждают , что установили фамилии нескольких чиновников и силовиков, которых, по их оценке, уже сейчас можно привлечь к ответственности. И опасаются, что пока Александр Лукашенко у власти в РБ, виновные едва ли понесут наказание. DW узнала у юристов, есть ли сроки давности по таким делам и что сегодня можно сделать с собранными данными.

Достаточно ли доказательств для привлечения к ответственности?

Никиту Кривцова нашли повешенным в парке. Александра Тарайковского и Геннадия Шутова застрелили во время мирных акций протеста в Минске и Бресте. Был найден мертвым член одной из избирательных комиссий Константин Шишмаков, отказавшийся подписать итоговый протокол. Активист профсоюза "Нафтан" Владимир Крысенок совершил суицид после трехдневной "обработки" силовиками в РОВД. 18-летний Дмитрий Стаховский выбросился из окна - на него, как утверждают, давили следователи. Среди череды смертей участников тех протестов широкий резонанс вызвало убийство Романа Бондаренко, который скончался после продолжительного избиения силовиками.

Во время акции памяти Романа Бондаренко, Минск, 13 ноября 2020 года Фото: DW

Всего в списке правозащитников - 16 фамилий. Расследовать такие дела сложно, поскольку власти отрицает свою причастность к гибели людей, следственные органы отказываются возбуждать уголовные дела, а данные о смертях в местах лишения свободы засекречены. Однако с 2020 года собраны тысячи доказательств вины представителей режима, заявила в интервью DW юрист организации "Правовая инициатива" Елена Шинкаревич.

"В современном мире невозможно окончательно уничтожить следы преступлений даже с течением времени. Доказательной базы достаточно для привлечения к ответственности отдельных силовиков и чиновников. Но наша цель - привлечение к ответственности всех виновных, поэтому сбор доказательств продолжается", - подчеркивает Шинкаревич.

Белорусских чиловиков вообще наказывают за издевательства?

В статистике Верховного суда Беларуси нет открытых данных, сколько силовиков осуждены за избиение, пытки и убийства задержанных, арестованных и осужденных. Однако правозащитникам известно несколько случаев. Так, в 2016 году фельдшер СИЗО №1 Александр Крылов был осужден на три месяца лишения свободы за ненадлежащее исполнение обязанностей медика, которое повлекло по неосторожности смерть человека - Игоря Птичкина, который прибыл в изолятор отбывать наказание за вождение автомобилем в пьяном виде.

Родственники погибшего настаивали, что его убили. В суде было установлено, что Птичкин умер в результате неправильно оказанной медицинской помощи. Вместо того, чтобы вызвать бригаду психиатрической помощи, его привязывали к кровати. Официальная причина смерти - сердечная недостаточность.

Летом 2023 года осудили бывшего сотрудника Новополоцкой колонии Игоря Петрова - он получил шесть лет лишения свободы за избиение осужденного. Бывший политзаключенный Вадим Хижняков был свидетелем произошедшего и передал правозащитникам из центра "Весна", что Петров так сильно ударил осужденного, что у того открылось внутреннее кровотечение. Выйдя на свободу, потерпевший написал заявление, и на сотрудника колонии завели уголовное дело. "Обычно до наказания виновных не доходит, - рассказал Хижняков. - Совместными усилиями силовиков таким делам не дают ход - заключенного запугивают, и он от всего отказывается".

Пока по факту гибели участников протестов не возбуждено ни одного уголовного дела, кроме смерти Бондаренко. Но и этом случае Генпрокуратура приостановила его расследование.

За пытки и убийства по политическим мотивам нет срока давности

Юрист "Весны" Павел Сапелко в комментарии DW пояснил, что если рассматривать убийства и доведение до самоубийств как широкомасштабное преследование по политическим мотивам, то такие преступления, как и пытки, не имеют сроков давности. Отвечать, по его словам, будут не только исполнители, но и те, кто отдавал приказы, побуждал, пособничал и другим образом способствовал совершению преступления (ст. 128 УК, предусматривает наказание от 7 лет лишения свободы до смертной казни).

Павел Сапелко Фото: DW

Если же следствие в будущем сочтет, что это было превышение власти, то это тяжкое преступление (наказание - до 10 лет лишения свободы), срок привлечения к ответственности - 10 лет после совершения преступления, уточнил Сапелко. По словам Елены Шинкаревич, судить силовиков могут заочно, в рамках универсальной юрисдикции, например в Литве. Однако правозащитники не теряют надежду, что будет создан международный трибунал для Беларуси. Эксперты настаивают, что репрессии в Беларуси - широкомасштабное и систематическое нападение на граждан со стороны государства.

"Это один из элементов преступления против человечности, - уточняет юрист "Правовой инициативы". - Такой же вывод содержится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Следовательно, тут не может быть и речи об эксцессе исполнителя. Несомненно, виновные будут наказаны. Пусть это случится не завтра, но обязательно случится".

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