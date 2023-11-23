Ответят ли силовики за гибель людей при протестах в РБ?
Правозащитники, выяснившие, сколько людей лишились жизни в Беларуси во время и после протестов, которые вспыхнули после президентских выборов августа 2020 года, отмечают, что гибель граждан по вине государства - системная проблема в стране. Она, по их мнению, возникла до 2020 года и усугубилась после фальсификации итогов голосования.
Правозащитники утверждают, что установили фамилии нескольких чиновников и силовиков, которых, по их оценке, уже сейчас можно привлечь к ответственности. И опасаются, что пока Александр Лукашенко у власти в РБ, виновные едва ли понесут наказание. DW узнала у юристов, есть ли сроки давности по таким делам и что сегодня можно сделать с собранными данными.
Достаточно ли доказательств для привлечения к ответственности?
Никиту Кривцова нашли повешенным в парке. Александра Тарайковского и Геннадия Шутова застрелили во время мирных акций протеста в Минске и Бресте. Был найден мертвым член одной из избирательных комиссий Константин Шишмаков, отказавшийся подписать итоговый протокол. Активист профсоюза "Нафтан" Владимир Крысенок совершил суицид после трехдневной "обработки" силовиками в РОВД. 18-летний Дмитрий Стаховский выбросился из окна - на него, как утверждают, давили следователи. Среди череды смертей участников тех протестов широкий резонанс вызвало убийство Романа Бондаренко, который скончался после продолжительного избиения силовиками.
Всего в списке правозащитников - 16 фамилий. Расследовать такие дела сложно, поскольку власти отрицает свою причастность к гибели людей, следственные органы отказываются возбуждать уголовные дела, а данные о смертях в местах лишения свободы засекречены. Однако с 2020 года собраны тысячи доказательств вины представителей режима, заявила в интервью DW юрист организации "Правовая инициатива" Елена Шинкаревич.
"В современном мире невозможно окончательно уничтожить следы преступлений даже с течением времени. Доказательной базы достаточно для привлечения к ответственности отдельных силовиков и чиновников. Но наша цель - привлечение к ответственности всех виновных, поэтому сбор доказательств продолжается", - подчеркивает Шинкаревич.
Белорусских чиловиков вообще наказывают за издевательства?
В статистике Верховного суда Беларуси нет открытых данных, сколько силовиков осуждены за избиение, пытки и убийства задержанных, арестованных и осужденных. Однако правозащитникам известно несколько случаев. Так, в 2016 году фельдшер СИЗО №1 Александр Крылов был осужден на три месяца лишения свободы за ненадлежащее исполнение обязанностей медика, которое повлекло по неосторожности смерть человека - Игоря Птичкина, который прибыл в изолятор отбывать наказание за вождение автомобилем в пьяном виде.
Родственники погибшего настаивали, что его убили. В суде было установлено, что Птичкин умер в результате неправильно оказанной медицинской помощи. Вместо того, чтобы вызвать бригаду психиатрической помощи, его привязывали к кровати. Официальная причина смерти - сердечная недостаточность.
Летом 2023 года осудили бывшего сотрудника Новополоцкой колонии Игоря Петрова - он получил шесть лет лишения свободы за избиение осужденного. Бывший политзаключенный Вадим Хижняков был свидетелем произошедшего и передал правозащитникам из центра "Весна", что Петров так сильно ударил осужденного, что у того открылось внутреннее кровотечение. Выйдя на свободу, потерпевший написал заявление, и на сотрудника колонии завели уголовное дело. "Обычно до наказания виновных не доходит, - рассказал Хижняков. - Совместными усилиями силовиков таким делам не дают ход - заключенного запугивают, и он от всего отказывается".
Пока по факту гибели участников протестов не возбуждено ни одного уголовного дела, кроме смерти Бондаренко. Но и этом случае Генпрокуратура приостановила его расследование.
За пытки и убийства по политическим мотивам нет срока давности
Юрист "Весны" Павел Сапелко в комментарии DW пояснил, что если рассматривать убийства и доведение до самоубийств как широкомасштабное преследование по политическим мотивам, то такие преступления, как и пытки, не имеют сроков давности. Отвечать, по его словам, будут не только исполнители, но и те, кто отдавал приказы, побуждал, пособничал и другим образом способствовал совершению преступления (ст. 128 УК, предусматривает наказание от 7 лет лишения свободы до смертной казни).
Если же следствие в будущем сочтет, что это было превышение власти, то это тяжкое преступление (наказание - до 10 лет лишения свободы), срок привлечения к ответственности - 10 лет после совершения преступления, уточнил Сапелко. По словам Елены Шинкаревич, судить силовиков могут заочно, в рамках универсальной юрисдикции, например в Литве. Однако правозащитники не теряют надежду, что будет создан международный трибунал для Беларуси. Эксперты настаивают, что репрессии в Беларуси - широкомасштабное и систематическое нападение на граждан со стороны государства.
"Это один из элементов преступления против человечности, - уточняет юрист "Правовой инициативы". - Такой же вывод содержится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Следовательно, тут не может быть и речи об эксцессе исполнителя. Несомненно, виновные будут наказаны. Пусть это случится не завтра, но обязательно случится".
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