СМИ: Прокуратура в Минске приостановила дело по факту смерти Романа Бондаренко

Генеральная прокуратура Беларуси приостановила уголовное дело по факту смерти белорусского активиста Романа Бондаренко. Об этом сообщает в четверг, 16 сентября, интернет-издание "Наша Нива". "Формальная причина - невозможность установить личность причастного к преступлению", - говорится в Telegram-канале издания.
При этом как пишет "Медиазона Беларусь", адвокат Инесса Оленская не смогла подтвердить информацию изданию Zerkalo, а родственники Бондаренко воздерживаются от комментариев. Официальных писем по поводу приостановки уголовного дела адвокат из Генпрокуратуры не получала, отмечает издание.
Смерть Романа Бондаренко
31-летний Роман Бондаренко был избит на "Площади Перемен", когда попытался заговорить с людьми, снимавшими с заборов бело-красные-белые ленты. После драки неизвестные люди загрузили его в белый микроавтобус и доставили в Центральное РУВД Минска и впоследствии - в больницу с тяжелыми травмами. Бондаренко умер в больнице вечером 12 ноября 2020 года, врачи говорили, что шансов на выживание у него практически не было.
Позднее, 18 февраля, более чем через три месяца после смерти Бондаренко, Генпрокуратура Беларуси сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть). При этом ведомство подчеркнуло, что "причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко телесных повреждений не установлена".
Смотрите также:
-
Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?
Станция метро "Пушкинская"
9-14 августа здесь бушевали протесты против итогов выборов. 10 августа у "Пушкинской" силовики застрелили 34-летнего Александра Тарайковского. У места гибели возник народный мемориал. Власти его регулярно уничтожали, а люди восстанавливали. За надпись "Не забудем", сделанную здесь 9 сентября, осудили пять человек. Максимальный срок - 2 года колонии строго режима. Надписи коммунальщики закрасили.
-
Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?
Торговый центр "Рига"
Массовые демонстрации в районе торгового центра "Рига" и задержания митингующих проходили в первые дни после выборов, наиболее активно - 10-11 августа. 31 августа СМИ сообщили, что недалеко от ТЦ было обнаружено тело 52-летнего Александра Будницкого, которого никто не видел с 11 августа. По версии следствия, причина смерти - алкогольное отравление, также СК заявил, что тело нашли в другом районе.
-
Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?
Стела "Минск - город-герой"
Протестующие собрались здесь впервые вечером 9 августа. Силовики применили против них светошумовые гранаты и другие спецсредства. 16 августа возле стелы прошел один из самых массовых митингов – Марш свободы, в котором, по разным оценкам, участвовали до 400 тыс человек. После этого в дни маршей власти обносили памятник колючей проволокой и выставляли у него оцепление.
-
Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?
Комаровский рынок
12 августа 2020 года около 200 женщин в белом с цветами в руках вышли на площадь возле Комаровского рынка, чтобы выразить протест против насилия. Многие считают, что именно эта акция вдохновила тысячи людей, которые выстраивались в цепи солидарности по всей стране.
-
Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?
ЦИП в 1-м переулке Окрестина
В 1-м переулке Окрестина в Минске находятся Центр изоляции правонарушителей и Изолятор временного содержания. 9-13 августа здесь оказались несколько тысяч протестующих. Позже они рассказали о пытках и ужасных условиях содержания. В ЦИП и сейчас находятся задержанные за административные правонарушения, в том числе по "политическим" статьям. По четвергам здесь принимают передачи.
-
Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?
Минский завод колесных тягачей (МЗКТ)
На Минском заводе колесных тягачей проходили протесты против фальсификации выборов и насилия в отношении демонстрантов. 17 августа на завод приехал Александр Лукашенко. Рабочие встретили его криками "Уходи!".
-
Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?
Площадь перемен
Площадь перемен - минский двор, известный протестными настроениями его жителей. Они устраивали чаепития, концерты, перформансы. На трансформаторной будке находился мурал "диджеев перемен", включивших на провластном митинге песню Цоя. 11 ноября неизвестные в штатском до смерти избили здесь местного жителя Романа Бондаренко.
Автор: Татьяна Неведомская