 СМИ: Прокуратура в Минске приостановила дело по факту смерти Романа Бондаренко | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 16.09.2021

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Беларусь

СМИ: Прокуратура в Минске приостановила дело по факту смерти Романа Бондаренко

Уголовное дело по факту гибели 31-летнего жителя Минска Романа Бондаренко приостановлено в связи с невозможностью установить личность причастного к преступлению, сообщает издание "Наша Нива".

Траурная акция в Минске в память о Романе Бондаренко

Траурная акция в Минске в память о Бондаренко 13 ноября 2020 года

Генеральная прокуратура Беларуси приостановила уголовное дело по факту смерти белорусского активиста Романа Бондаренко. Об этом сообщает в четверг, 16 сентября, интернет-издание "Наша Нива". "Формальная причина - невозможность установить личность причастного к преступлению", - говорится в Telegram-канале издания.

При этом как пишет "Медиазона Беларусь", адвокат Инесса Оленская не смогла подтвердить информацию изданию Zerkalo, а родственники Бондаренко воздерживаются от комментариев. Официальных писем по поводу приостановки уголовного дела адвокат из Генпрокуратуры не получала, отмечает издание.

Смерть Романа Бондаренко

31-летний Роман Бондаренко был избит на "Площади Перемен", когда попытался заговорить с людьми, снимавшими с заборов бело-красные-белые ленты. После драки неизвестные люди загрузили его в белый микроавтобус и доставили в Центральное РУВД Минска и впоследствии - в больницу с тяжелыми травмами. Бондаренко умер в больнице вечером 12 ноября 2020 года, врачи говорили, что шансов на выживание у него практически не было.

Позднее, 18 февраля, более чем через три месяца после смерти Бондаренко, Генпрокуратура Беларуси сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть). При этом ведомство подчеркнуло, что "причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко телесных повреждений не установлена".

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    Автор: Татьяна Неведомская


Смотреть видео 16:55

Эксклюзив DW: откровенное интервью с матерью погибшего в Минске Романа Бондаренко

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