 В Беларуси возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 18.02.2021

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Беларусь

В Беларуси возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко

Дело открыто по статье, предусматривающей от 5 до 15 лет лишения свободы. В Генпрокуратуре Беларуси отметили, что причастность сотрудников МВД к причинению травм Бондаренко не установлена.

Траурная акция в Минске в память о Бондаренко

В Беларуси возбуждено уголовное дело по факту смерти белорусского активиста Романа Бондаренко. "Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича", - говорится в сообщении, обнародованном в четверг, 18 февраля, в официальном Telegram-канале белорусской генпрокуратуры.

В ведомстве при этом отметили, что "причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена". Мать Бондаренко приглашена в генпрокуратуру на предстоящей неделе, чтобы оформить документы, подтверждающие ее статус потерпевшей по делу. Статья, по которой открыто дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

Смерть Романа Бондаренко

31-летний Роман Бондаренко был избит на "Площади Перемен" после того, как начал разговаривать с людьми, снимающими с заборов бело-красные ленты. После драки неизвестные люди загрузили его в белый микроавтобус и доставили в Центральное РУВД Минска и впоследствии - в больницу с тяжелыми травмами. Бондаренко умер в больнице вечером 12 ноября, врачи говорили, что шансов на выживание у него практически не было.

Александр Лукашенко, комментируя смерть Романа, заявил, что тот был пьян - версия, на которой настаивает и Генпрокуратура. Лукашенко выразил соболезнования родным Бондаренко, подчеркнув при этом, что власти невыгодна эта смерть, и призвал не использовать ее в политических целях.

С 19 ноября под стражей находится журналист Tut.by Катерина Борисевич. Ей вменяют в вину "разглашение врачебной тайны, повлекшей тяжкие последствия" (ч. 3 ст. 178 УК РБ). Поводом стала опубликованная 13 ноября статья, в которой говорилось, что в крови Романа Бондаренко не было алкоголя. Врач-анестезиолог-реаниматолог Артем Сорокин, предоставивший эту информацию, также находится под стражей. Суд по делу о разглашении врачебной тайны о смерти Бондаренко начнется 19 февраля.

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    Автор: Галина Петровская


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