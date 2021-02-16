СК Беларуси признал, что Александра Тарайковского убили силовики

Следственный комитет (СК) Беларуси признал, что первый погибший во время протестов стал жертвой силовиков. На второй день массовых акций 10 августа житель Минска Александр Тарайковский отошел от толпы протестующих и направился в сторону сотрудников правоохранительных органов, несмотря на их многочисленные предупреждения, а они восприняли это как угрозу, заявил в интервью БелТА в пятницу, 19 февраля, председатель СК Иван Носкевич.
"Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих", - заявил глава ведомства.
СК утверждает, что силовики действовали по инструкциям
Носкевич указал, что силовики действовали "исключительно в рамках имеющихся у них инструкций", применив против Тарайковского нелетальное оружие, действие которого было "направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход". "В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия", - добавил Носкевич.
При этом председатель СК не прокомментировал версию гибели Тарайковского, высказанную МВД. По данным этого ведомства, минчанин погиб из-за взрыва бомбы, которую намеревался бросить в сторону силовиков.
Смерть Александра Тарайковского
34-летний Александр Тарайковский погиб во время акции протеста в центре Минска поздним вечером 10 августа. На видеозаписи, которую опубликовало "Еврорадио", видно, что у погибшего не было в руках никакого взрывного устройства, как утверждало МВД. На роликах, снятых с двух разных точек, видно, что мужчина медленно, подняв пустые руки, приближается к силовикам. После того как он остановился, раздался выстрел со вспышкой, человек несколько секунд шатался и упал на землю. Агентство AP опубликовало фотографию, на которой видно, что на футболке протестующего растекается огромное пятно крови, что тоже противоречит версии гибели Тарайковского, обнародованной МВД.
Родственники искали Александра более двух суток после его гибели, так как он числился неопознанным. Затем семье сообщили, что он умер от потери крови. На месте трагедии у станции метро "Пушкинская" возник народный мемориал, куда минчане каждый день приносили цветы. Несколько раз мемориал разрушали, но активисты восстанавливали его.
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Автор: Наталья Позднякова