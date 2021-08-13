 Места белорусского протеста. Как за год изменился Минск (фотогалерея) | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 15.08.2021

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Беларусь

Места белорусского протеста. Как за год изменился Минск (фотогалерея)

Переулок Окрестина, метро "Пушкинская" - с августа 2020 года для минчан это не просто топонимы, это места связанные с драматическими и яркими событиями белорусского протеста. DW о том, как они выглядят сегодня.

  • Станция метро Пушкинская в Минске

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Станция метро "Пушкинская"

    9-14 августа здесь бушевали протесты против итогов выборов. 10 августа у "Пушкинской" силовики застрелили 34-летнего Александра Тарайковского. У места гибели возник народный мемориал. Власти его регулярно уничтожали, а люди восстанавливали. За надпись "Не забудем", сделанную здесь 9 сентября, осудили пять человек. Максимальный срок - 2 года колонии строго режима. Надписи коммунальщики закрасили.

  • Перекресток возле торгового центра Рига в Минске

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Торговый центр "Рига"

    Массовые демонстрации в районе торгового центра "Рига" и задержания митингующих проходили в первые дни после выборов, наиболее активно - 10-11 августа. 31 августа СМИ сообщили, что недалеко от ТЦ было обнаружено тело 52-летнего Александра Будницкого, которого никто не видел с 11 августа. По версии следствия, причина смерти - алкогольное отравление, также СК заявил, что тело нашли в другом районе.

  • Стела Минск - город-герой

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Стела "Минск - город-герой"

    Протестующие собрались здесь впервые вечером 9 августа. Силовики применили против них светошумовые гранаты и другие спецсредства. 16 августа возле стелы прошел один из самых массовых митингов – Марш свободы, в котором, по разным оценкам, участвовали до 400 тыс человек. После этого в дни маршей власти обносили памятник колючей проволокой и выставляли у него оцепление.

  • Комаровский рынок в Минске

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Комаровский рынок

    12 августа 2020 года около 200 женщин в белом с цветами в руках вышли на площадь возле Комаровского рынка, чтобы выразить протест против насилия. Многие считают, что именно эта акция вдохновила тысячи людей, которые выстраивались в цепи солидарности по всей стране.

  • ЦИП в 1-м переулке Окрестина в Минске

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    ЦИП в 1-м переулке Окрестина

    В 1-м переулке Окрестина в Минске находятся Центр изоляции правонарушителей и Изолятор временного содержания. 9-13 августа здесь оказались несколько тысяч протестующих. Позже они рассказали о пытках и ужасных условиях содержания. В ЦИП и сейчас находятся задержанные за административные правонарушения, в том числе по "политическим" статьям. По четвергам здесь принимают передачи.

  • Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) 

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) 

    На Минском заводе колесных тягачей проходили протесты против фальсификации выборов и насилия в отношении демонстрантов. 17 августа на завод приехал Александр Лукашенко. Рабочие встретили его криками "Уходи!". 

  • Площадь перемен в одном из минских дворов

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Площадь перемен

    Площадь перемен - минский двор, известный протестными настроениями его жителей. Они устраивали чаепития, концерты, перформансы. На трансформаторной будке находился мурал "диджеев перемен", включивших на провластном митинге песню Цоя. 11 ноября неизвестные в штатском до смерти избили здесь местного жителя Романа Бондаренко.

    Автор: Татьяна Неведомская


  • Станция метро Пушкинская в Минске

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Станция метро "Пушкинская"

    9-14 августа здесь бушевали протесты против итогов выборов. 10 августа у "Пушкинской" силовики застрелили 34-летнего Александра Тарайковского. У места гибели возник народный мемориал. Власти его регулярно уничтожали, а люди восстанавливали. За надпись "Не забудем", сделанную здесь 9 сентября, осудили пять человек. Максимальный срок - 2 года колонии строго режима. Надписи коммунальщики закрасили.

  • Перекресток возле торгового центра Рига в Минске

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Торговый центр "Рига"

    Массовые демонстрации в районе торгового центра "Рига" и задержания митингующих проходили в первые дни после выборов, наиболее активно - 10-11 августа. 31 августа СМИ сообщили, что недалеко от ТЦ было обнаружено тело 52-летнего Александра Будницкого, которого никто не видел с 11 августа. По версии следствия, причина смерти - алкогольное отравление, также СК заявил, что тело нашли в другом районе.

  • Стела Минск - город-герой

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Стела "Минск - город-герой"

    Протестующие собрались здесь впервые вечером 9 августа. Силовики применили против них светошумовые гранаты и другие спецсредства. 16 августа возле стелы прошел один из самых массовых митингов – Марш свободы, в котором, по разным оценкам, участвовали до 400 тыс человек. После этого в дни маршей власти обносили памятник колючей проволокой и выставляли у него оцепление.

  • Комаровский рынок в Минске

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Комаровский рынок

    12 августа 2020 года около 200 женщин в белом с цветами в руках вышли на площадь возле Комаровского рынка, чтобы выразить протест против насилия. Многие считают, что именно эта акция вдохновила тысячи людей, которые выстраивались в цепи солидарности по всей стране.

  • ЦИП в 1-м переулке Окрестина в Минске

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    ЦИП в 1-м переулке Окрестина

    В 1-м переулке Окрестина в Минске находятся Центр изоляции правонарушителей и Изолятор временного содержания. 9-13 августа здесь оказались несколько тысяч протестующих. Позже они рассказали о пытках и ужасных условиях содержания. В ЦИП и сейчас находятся задержанные за административные правонарушения, в том числе по "политическим" статьям. По четвергам здесь принимают передачи.

  • Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) 

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) 

    На Минском заводе колесных тягачей проходили протесты против фальсификации выборов и насилия в отношении демонстрантов. 17 августа на завод приехал Александр Лукашенко. Рабочие встретили его криками "Уходи!". 

  • Площадь перемен в одном из минских дворов

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Площадь перемен

    Площадь перемен - минский двор, известный протестными настроениями его жителей. Они устраивали чаепития, концерты, перформансы. На трансформаторной будке находился мурал "диджеев перемен", включивших на провластном митинге песню Цоя. 11 ноября неизвестные в штатском до смерти избили здесь местного жителя Романа Бондаренко.

    Автор: Татьяна Неведомская


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  • Бело-красно-белый флаг на балконе в многоэтажном доме

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Бело-красно-белый флаг как символ протестов

    С момента начала демонстраций и митингов против Лукашенко исторический бело-красно-белый флаг стал неотъемлемой частью таких акций. Флаг, среди прочего, вывешивают на балконах, крышах и окнах домов - несмотря на то, что за это грозит штраф. При этом подобные штрафы формально выписывают за нарушения, касающиеся эксплуатации объектов.

  • Человек с бело-красно-белым флагом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Как используют главный символ протеста в Беларуси

    Бело-красно-белый флаг можно увидеть не только на зданиях и автомобилях. Сам флаг и его цвета белорусы демонстрируют, чтобы выразить свою солидарность с протестующими. Человек на фото сделал флаг частью своего перформанса, чтобы поддержать белорусскую оппозицию.

  • Коврики в цветах бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Мирная революция в каждом дворе

    Приметы и символы протеста сегодня видны почти в каждом минском дворе. На этой фотографии - коврики в цветах исторического флага, лозунг "Свободная Беларусь" и лавочки, раскрашенные белой и красной краской.

  • Мурал с изображением диджеев

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Минские "диджеи перемен"

    В одном из минских дворов появилось изображение двух диджеев, которые в разгар президентской кампании поставили на официальном мероприятии в столице песню Виктора Цоя "Перемен". Она также стала одним из символом протестов в Беларуси. Городские власти несколько раз пытались убрать изображение диджеев, но его восстанавливали снова. А потом местные жители встали на его защиту.

  • Белье на балконе

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Одежда на балконе - с политическим подтекстом

    Свое отношение к режиму Лукашенко многие белорусы выражают, активно беря на вооружение юмор. На фото своего рода тонкий намек - белье на балконе вывешено так, что повторяет цвета исторического флага, символа протестов в Беларуси.

  • Мусорные баки с надписями

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Названия СМИ - на мусорных баках

    На этих мусорных баках возмущенные белорусы написали названия государственных белорусских и российских телеканалов, которые, по их мнению, поддерживают Лукашенко. А также не забыли про ОМОН, бойцов которого власти используют для подавления протестов.

  • Надпись на стене: Ермошина лжет

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Надписи на стенах - популярная форма протеста

    Граффити и лозунги на стенах изначально стали наиболее популярными формами выражения протеста в Беларуси. Вот эта надпись появилась в одном из минских двориков сразу после того, как глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объявила Александра Лукашенко победителем президентских выборов.

  • Надпись на стене: Наши дети вырастут свободными

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Коллективные граффити

    Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.

  • Граффити: девушка под зонтом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Политическая борьба на уровне символов

    Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.

  • Граффити в виде бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Протесты в Беларуси не кончаются

    Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 25:40

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