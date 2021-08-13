Места белорусского протеста. Как за год изменился Минск (фотогалерея)

Переулок Окрестина, метро "Пушкинская" - с августа 2020 года для минчан это не просто топонимы, это места связанные с драматическими и яркими событиями белорусского протеста. DW о том, как они выглядят сегодня.
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