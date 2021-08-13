Места белорусского протеста. Как за год изменился Минск (фотогалерея)

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

Минские "диджеи перемен"

В одном из минских дворов появилось изображение двух диджеев, которые в разгар президентской кампании поставили на официальном мероприятии в столице песню Виктора Цоя "Перемен". Она также стала одним из символом протестов в Беларуси. Городские власти несколько раз пытались убрать изображение диджеев, но его восстанавливали снова. А потом местные жители встали на его защиту.