3 года после гибели Романа Бондаренко. Виновных нет?

12 ноября - третья годовщина со дня гибели минчанина Романа Бондаренко. Как живут приближенные Александра Лукашенко, которые могут быть к ней причастны? Об этом - в материале DW.

31-летнего художника Романа Бондаренко избили вечером 11 ноября 2020 года на протестной "Площади перемен" в Минске, когда он попытался заговорить с людьми, снимавшими с заборов бело-красные-белые ленты. Затем неизвестные похитили Бондаренко. Через какое-то время мужчина оказался в Центральном РУВД Минска, откуда с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где умер на следующий день.Тогдашний пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова назвала случившееся "дворовым конфликтом", а избивших Бондаренко "неравнодушными гражданами", которые "пытаются восстановить порядок и не допускать нарушений правил благоустройства".

Роман Бондаренко погиб в 2020 году Фото: Privat

Уголовное дело по факту гибели Романа Бондаренко Генпрокуратура РБ возбудила только в 18 февраля 2021 года. При этом в ведомстве заранее заявили, что "причастность сотрудников органов внутренних дел к нанесению Бондаренко телесных повреждений не установлена". Через полгода дело было и вовсе приостановлено "ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого".

Свое расследование случившегося проводили белорусские СМИ и объединение бывших силовиков BYPOL. BYPOL утверждал, что располагает записями телефонных разговоров и биллингами телефонных номеров пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, тогдашнего главы Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, спортсмена Дмитрия Шакуты и еще 10 человек, которые находились вечером 11 ноября в районе "Площади перемен" и могут быть причастны к гибели Романа Бондаренко. Эти люди, говорят в BYPOL, действовали 11 ноября на "Площади перемен" под прикрытием силовиков. Но за решеткой в Беларуси оказались врач и журналисты.

Из хоккейного функционера - в сенаторы

Наталья Эйсмонт по-прежнему занимает должность пресс-секретаря Александра Лукашенко. В конце октября 2023 в госСМИ разошлось ее интервью, посвященное 10-летию Дворца независимости. Эйсмонт сетовала, что ей и другим сотрудникам администрации Лукашенко приходится много ходить и рассказала о якобы "зашкаливающем интересе к интервью" с Лукашенко от журналистов из разных стран мира.

Продолжает работать спортивным журналистом в Белтелерадиокомпании и золовка Натальи Эйсмонт Анна, которая, по данным BYPOL, также была на "Площади Перемен" 11 ноября 2020 года. Она, в частности, освещала зимнюю Олимпиаду- 2022 в Пекине и осудила бан белорусских спортсменов на международных соревнованиях. Анна Эйсмонт была единственной, кто публично прокомментировал расследование BYPOL. Она утверждала, что вечером 11 ноября 2020 у нее был прямой эфир на телеканале "Беларусь 1".

В расследовании BYPOL также фигурирует имя Дмитрия Баскова - тогдашнего руководителя хоккейной федерации и тренера младшего сына Лукашенко - Николая. В 2021 году Международная федерация хоккея дисквалифицировала Баскова на пять лет за политическое давление на спортсменов. Он покинул пост главы белорусской федерации, но Лукашенко назначил его сенатором верхней палаты парламента.

Басков встречался с детьми из оккупированных регионов Украины

Как сенатор Басков нередко участвует в публичных мероприятиях, дает интервью государственным СМИ.

К примеру, в июне 2023 он встречался с детьми с оккупированных РФ территорий Украины, которых, как утверждают власти, привозят в Беларусь "на отдых и оздоровление". Также он вошел в недавно созданную комиссию по возвращению белорусов, которая рассматривает обращения "находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений".

Как сообщает спортивный сайт tribuna.com, Басков продолжает тренировать команды "Бастион" и "Бастион-2", в которых играют сыновья и внук Лукашкенко. За "Бастион-2" также выступает друг Баскова, еще один фигурант расследования BYPOL, кикбоксер, инструктор воинской части номер 3214 внутренних войск МВД Дмитрий Шакута.

В спортивных белорусских СМИ можно встретить и имя тренера хоккейной команды "Юниор" Павла Волчека; его жена Жанетта как психолог активно ведет страницу в Facebook, ранее давала комментарии СМИ на тему детско-родительских отношений.

В BYPOL считают, что эти люди также были на "Площади перемен" 11 ноября 2020. Кроме них, в расследовании указаны сотрудники СОБРа Сергей Сарман, Сергей Антюфеев, Олег Буйкевич, Роман Савенко, Евгений Тимановский и сотрудники ОМОНа Руслан Кулешов и Роман Кривошеин.

Кого осудили в Беларуси?

Некоторые фигуранты расследования BYPOL попали под западные санкции. В Беларуси же на скамье подсудимых в связи с гибелью Романа Бондаренко оказались врач анестезиолог-реаниматолог Артем Сорокин и журналистка Tut.by Катерина Борисевич. Их обвинили в разглашении медицинской тайны о ноль промилле алкоголя в крови Бондаренко. Борисевич получила полгода колонии, Сорокин - два года лишения свободы с отсрочкой на год.

Также 15 ноября 2020 года во время стрима с акции памяти Бондаренко задержали журналисток польского телеканала "Белсат" Катерину Андрееву и Дарью Чульцову. Их обвинили в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них" и приговорили к двум годам лишения свободы. Чульцова вышла на свободу в сентябре 2022. Катерину Андрееву в июле 2022 года судили повторно и приговорили к восьми годам колонии по обвинению в госизмене.

Также по статье о госизмене к десяти годам лишения свободы приговорили экс‑подполковника КГБ Алексея Храловича. В пропагандистском фильме телеканала ОНТ "Манкурты" говорилось, что Хралович передал записи телефонных разговоров Натальи Эйсмонт с помощником Лукашенко Николаем Латышенком и руководителем федерации хоккея Дмитрием Басковым телеграм-каналу Nexta. При этом авторы утверждали, что записи были изготовлены специально, чтобы раскрыть Харловича.

Что говорят родные Романа Бондаренко?

"Мы не видим смысла обращаться в прокуратуру, мы прекрасно понимаем, с какими целями это все (приостановка уголовного дела о гибели Бондаренко. - Ред.) делалось, правоохранительные органы старались всячески препятствовать нам для того, чтобы не получилось установить, что было на самом деле и кто виноват", - говорит сестра Романа Бондаренко Ольга Кучеренко. Она сейчас живет и работает в Польше, мать Романа, Елена Бондаренко - в Беларуси.

По словам Кучеренко, по прошествии трех лет после трагедии, семья "пытается искать способы для существования, какие-то интересы, которые бы могли отвлечь, от того, что произошло в 2020 году".

"Я не могу про себя сказать, что я приняла, что Ромы нет, или спокойно с этим живу. Эмоции не такие сильные, но это травма, которая останется со мной до конца жизни", - делится собеседница. Она также отмечает, что люди приходят на могилу Романа. Ольга называет это показателем того, что ее брата помнят, что "это не мимолетный эмоциональный порыв в 2020 году, людям эта история откликнулась как личная".

Смотрите также: