Спорт под санкциями: как Беларусь ищет замену топ-турнирам

Что происходит в белорусском спорте и как сказываются санкции, введенные международными федерациями в отношении атлетов из РБ после начала российского вторжения в Украину - у DW.

Уже больше года атлеты из Беларуси, как и из России, отстранены от участия в международных соревнованиях по подавляющему большинству видов спорта. Санкции были рекомендованы Международным олимпийским комитетом (МОК) и введены федерациями после вторжения РФ в Украину, соучастником которого был назван Минск.

Белорусские власти пытаются увидеть в запрете на участие в престижных турнирах и положительные моменты. Так, министр спорта и туризма РБ Сергей Ковальчук заявил, что отсутствие международных стартов имеет "огромный плюс с экономической точки зрения", поскольку теперь отсутствует статья расходов за перелеты, проживание и питание за границей.

"Своими спортсменами мы постоянно загружали зарубежные базы и спортивные объекты, приносили им прибыль, в то время как нам проводить престижные и прибыльные состязания не давали", - отметил Ковальчук. По его словам, альтернативой для выездов в Европу стали совместные соревнования с Россией, число которых резко увеличилось.

Однако с такой оптимистической оценкой согласны не все, особенно если это касается популярных в Беларуси игровых видов спорта, где зрительский интерес поддерживался именно участием в международных турнирах. DW о том, как сказались санкции на белорусском футболе, хоккее с шайбой и гандболе.

Футбол от Европы не отлучили, но уровень падает

Единственным командным видом спорта, где сборная Беларуси и профессиональные клубы не отстранены от участия в топовых соревнований, остается футбол. Правда, серьезные ограничения все равно введены: национальной команде и клубам запрещено устраивать официальные поединки на родине. Поэтому сборная РБ вынуждена проводить матчи, в которых считается хозяином поля, то в Армении, то в Сербии.

Во время пандемии стадион в Жодино был почти пуст. Вирус отступил, но интерес у фанов к футболу пропал Фото: DW/A. Boguslawakaja

Причем эти игры проходят без зрителей, увидеть их можно лишь с помощью интернет-вещания. Дело в том, что белорусское телевидение после подавления массовых протестов, вспыхнувших в стране вслед за президентскими выборами августа 2020 года, попало под санкции Евросоюза, которые касаются и организации спортивных трансляций.

Впрочем, уровень футбола в стране, по оценке наблюдателей, заметно снижается даже в условиях частичных ограничений. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что в местных клубах стало гораздо меньше классных легионеров, а лучшие белорусские игроки предпочитают массово уезжать для продолжения карьеры за рубеж.

Только в чемпионате Казахстана, который никогда не котировался в числе топ-турниров, сейчас выступают два десятка футболистов из РБ. По словам одного из спортивных агентов, который попросил не называть его имени, сейчас казахстанский футбол привлекательнее белорусского абсолютно всем. "В первую очередь - финансами. Пока в Беларуси вводят лимиты и потолки зарплат, бюджеты клубов из Казахстана растут, что позволяет привлекать сильных игроков. К тому же белорусы в Казахстане не считаются легионерами, и это тоже дает им преимущество при заключении контрактов", - пояснил собеседник в интервью DW.

Когда-то сборная РБ встречалась с командой ФРГ на отборочном этапе к чемпионату Европы, ноябрь 2019 года Фото: picture-alliance/AP Photo/M. Meissner

В самой же Беларуси падение уровня футбола сказывается на посещаемости матчей - на некоторые поединки приходят всего пару сотен болельщиков. К тому же после подавления массовых протестов 2020 года и уголовного преследования их участников фанаты большинства клубов объявили бойкот и не появляются на стадионах.

Хоккей под санкциями, легионерам паспорта не раздают

Благодаря пристальному вниманию со стороны Александра Лукашенко, пожалуй, самым финансово благополучным видом спорта - по сравнению с другими - остается в РБ хоккей с шайбой. Однако и здесь перспективы развития туманны: сборная Беларуси, как и России, второй год подряд лишена возможности играть на чемпионате мира.

Александр Лукашенко особое внимание уделяет развитию хоккея в стране Фото: Kremlin/dpa/picture alliance

Поддерживать зрительский интерес удается только с помощью Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Когда-то в этом амбициозном российском проекте участвовали клубы из Финляндии, Словакии, Латвии и других стран, но события в Украине сказались на географии соревнований. Помимо российских команд в недавно завершившемся розыгрыше Кубка Гагарина (приз, вручаемый победителю плей-офф КХЛ. - Ред.) участвовали команды из Беларуси, Казахстана и Китая (его представитель "Куньлунь" свои домашние матчи проводит в Подмосковье).

Однако даже на фоне этих соперников, по мнению спортивного журналиста Артура Хайруллина, минское "Динамо" является одним из самых бедных клубов в лиге. Суммарная его зарплатная ведомость составляет 323 миллиона российских рублей, при этом больше всех в "Динамо" получают канадские легионеры.

В 2014 году в Минске проходил чемпионат мира по хоккею Фото: Andrej Timarow

Кстати, у белорусского участника КХЛ есть существенное преимущество перед российскими соперниками: на него не распространяется лимит на легионеров. "Динамо" может даже полностью сформировать свой состав из иностранных хоккеистов. Некоторые из них в прежние годы даже получали белорусские паспорта, чтобы выступать за сборную РБ на Олимпиадах и чемпионатах мира. Теперь из-за санкций стимул для натурализации у легионеров исчез. При этом на протяжении последних сезонов самым большим успехом минского "Динамо" в КХЛ является лишь выход в первую стадию плей-офф.

В гандболе приходится играть только с россиянами

До начала войны в Украине постоянным участником Лиги чемпионов был гандбольный клуб "Мешков Брест", что вызывало большой интерес у зрителей, а сама команда имела в составе топ-игроков из числа иностранцев. К слову, это один из редких случаев в истории белорусского спорта, когда команда европейского уровня появилась в регионе, а не в Минске.

В 2015 году гандболисты Беларуси участвовали в чемпионате мира в Катаре Фото: Karim Jafaar/AFP/Getty Images

Теперь "Мешков Брест" тоже лишен международных соревнований, лучшие легионеры уехали, а уровень игры очень заметно упал. "Обидно, что практически за год растеряли боевой состав, который на равных боролся с гандбольными грандами из Германии, Франции и других стран, - сетует болельщик клуба Андрей. - Покинувших команду ребят и тренеров мы понимаем: какой смысл оставаться в Беларуси, если играть нам теперь в Европе нельзя?".

Альтернативой той же престижной Лиге чемпионов виделась SEHA-лига, спонсором которой выступает российский "Газпром". По задумкам организаторов турнира, на предварительном этапе клубы из России и Беларуси сыграют между собой, а в финальной стадии к ним присоединятся сильнейшие гандбольные команды из стран бывшей Югославии и Венгрии.

Однако в середине апреля 2023 года стало известно, что национальные олимпийские комитеты балканских государств запретили своим командам встречаться с соперниками из России и Беларуси. Таким образом, и SEHA-лига стала, по сути дела, локальным турниром. Что касается национального уровня, то главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу Юрий Шевцов высказался за то, чтобы в условиях отлучения от международных турниров была возможность чаще играть товарищеские матчи с россиянами. Пока так и происходит, но особого ажиотажа у болельщиков эти поединки не вызывают.

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