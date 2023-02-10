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Олимпийские кольца перед зданием МОК в Лозанне (фото из архива)Фото: picture-alliance/KEYSTONE/J.-C. Bott
СпортРоссия

Против участия россиян и белорусов в ОИ выступили 35 стран

Жан Рофе
26 мин. назад

США, Германия, Франция и другие страны будут требовать недопуска России и Беларуси до Олимпийских игр в Париже. Решение было принято на онлайн-встрече министров спорта.

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Группа из 35 стран, включая США, Германию, Францию, Великобританию и Японию, единогласно решили потребовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года. Об этом в пятницу, 10 февраля, заявила министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене.

"Мы идем в том направлении, что нам не понадобится бойкот, потому что все страны единодушны", - приводит слова Шюгждинене агентство Reuters.

В онлайн-совещании с участием министров спорта 35 стран, на котором обсуждался вопрос о допуске россиян и белорусов на международные соревнования, также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, сообщил представитель министерства образования, науки и спорта Литвы. По его словам, Зеленский в обращении участникам заявил, что принципы нейтралитета не могут применяться к вторжению России в Украину.

Угроза Украины бойкотировать Игры в Париже

На прошлой неделе Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины поддержал предложение бойкотировать летнюю Олимпиаду-2024 в Париже, если к ней будут допущены - даже под нейтральным флагом - спортсмены из России и Беларуси. "Мы решительно настроены на работу против допуска спортсменов России и Беларуси на международные соревнования. Пока идет война, мы не должны их там видеть", - сказал президент НОК Украины Вадим Гутцайт, который одновременно занимает должность министра молодежи и спорта страны. "Если все же будут допущены российские и белорусские спортсмены к международным соревнованиям, то, по моему личному мнению, крайняя мера - бойкот Олимпийских игр", - подчеркнул он.

Международный олимпийский комитет (МОК) в свою очередь заявил, что участие отдельных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх "пока не обсуждалось". По словам главы организации Томас Баха (Tomas Bach), призывы украинских официальных лиц не допускать спортсменов из РФ и Беларуси к участию в Олимпиаде даже под нейтральным флагом и сопутствующие предупреждения о возможном бойкоте игр со стороны Украины "определенно не пользуются поддержкой или солидарностью подавляющего большинства олимпийского движения".

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук также отметил, что бойкот Олимпийских игр пока не рассматривается. "Еще не время говорить о бойкоте", - сказал он на пресс-конференции в пятницу. Компромиссным решением, по словам польского министра, могло бы стать создание "сборной беженцев", в которую вошли бы российские и белорусские диссиденты.

Споры об участии белорусов и россиян в Олимпиаде

Дискуссия о возможном участии - при соблюдении ряда условий - российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде возобновилась в декабре после того, как МОК озвучил эту идею, а Олимпийский комитет США ее поддержал.

Вскоре после этого Литва, Латвия, Эстония и Польша заявили, что считают неприемлемым возвращение к участию в международных соревнованиях спортсменов из страны-агрессора и ее пособника даже под нейтральным флагом. Позицию Украины также поддержали Великобритания и скандинавские страны.

Мэр Парижа Анн Идальго еще в январе допускала участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх под нейтральным флагом - как указывала чиновница, чтобы не лишать их соревнований. Но в начале февраля она изменила свое мнение, назвав этот компромисс "неприличным". По мнению Идальго, участие спортсменов из РФ и Беларуси в Играх в Париже возможно лишь в том случае, если будет остановлена война РФ против Украины.

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