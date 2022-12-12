НОК США за допуск к Олимпиаде спортсменов из РФ и Беларуси

Глава Национального Олимпийского и паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс поддержала идею председателя МОК Томаса Баха (Thomas Bach) пригласить на Олимпиаду-2024 в Париже российских и белорусских спортсменов при условии, что они не будут использовать флаги и цвета, а также петь гимны своих стран. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил The Wall Street Journal.

"США поддерживают поиск способа вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались ради этого всю свою жизнь, - сказала Лайонс. - Но мы резко против того, чтобы они возвращались под символами своих стран, пока их правительства находятся под санкциями".

"США поддерживают возвращение к соревнованиям спортсменов, которые тренировались для этого всю жизнь"

Лайонс отметила, что требования нейтральности Международного Олимпийского комитета для Парижа-2024 года должны быть строже, чем на Зимних играх 2022 года в Пекине. Тогда в отношении России были введены санкции за допинговую схему, спонсируемую государством, но спортсмены носили российскую красно-бело-синюю форму, использовали похожий на российский флаг, и соревновались под именем "Олимпийский комитет России".

"Несмотря на то, что это заявление оставляет неприятный привкус и может выглядеть так, будто мы делаем шаг назад, это действительно важно для движения, - пояснила Лайонс. - Мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов".

На прошлой неделе председатель Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что он хочет дать российским и белорусским спортсменам возможность принять участие в Играх в Париже, даже если российская война в Украине продолжится.

В конце февраля 2022-го МОК призвал спортивные федерации исключить российских и белорусских спортсменов из международных соревнований из-за вторжения России в Украину. США поддержали данный запрет, который также был введен после нескольких лет растущего разочарования в связи с российскими допинговыми скандалами.

Отмена этого решения может потенциально стать причиной конфликтов с некоторыми спортивными федерациями, которые по-прежнему не допускают российских и белорусских спортсменов до соревнований. Именно эти федерации, а не МОК, обычно руководят процессами и мероприятиями, с помощью которых спортсмены отбираются на Олимпийские игры.

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