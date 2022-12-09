МОК оставил в силе санкции против РФ и Беларуси

Сборные России и Беларуси не примут участие в Летней Олимпида-2024 года в Париже. В то же время спортсменам двух стран разрешается выступать под нейтральным флагом или представлять команды других государств.

Российская и белорусская сборные не смогут принять участие ни в предстоящей летней Олимпиаде 2024 года во Франции, ни в любых мероприятиях, проходящих под эгидой Международного Олимпийского комитета (МОК). Это стало очевидно в пятницу, 9 декабря, после того, как саммит МОК в Лозанне оставил в силе санкции, наложенные на Россию и Беларусь после начала войны в Украине. "Подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских государств и правительств, как ответственных за это вопиющее нарушение Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии, должны оставаться в силе", - указывается в декларации по итогам саммита.

В МОК напомнили, что санкции включают запрет на проведение "международных спортивных мероприятий" в России и Беларуси, а также демонстрацию флага, гимна или любых других средств идентификации этих стран на любых спортивных мероприятиях или встречах. В то же время спортсменам двух стран разрешается выступать под нейтральным флагом или представлять команды других государств.

Участники саммита были проинформированы о недавнем заявлении президента Франции - страны-хозяйки Олимпиады 2024 года - Эмманюэля Макрона о том, что спорт не должен становиться инструментом политики. Тем не менее большинство выступило за сохранение санкций. В декларации, в частности, отмечается, что власти России и Беларуси могут разрешать или запрещать тем или иным спортсменам участвовать в соревнованиях, что неприемлемо с точки зрения этики МОК, а также что в сложившихся обстоятельствах нет гарантий безопасности российских и белорусских участников на международных соревнованиях.

С другой стороны, на саммите была высказана солидарность с Украиной и надежда на то, что украинские сборные покажут хорошие результаты на предстоящей олимпиаде в Париже в 2024 и зимних олимпийских играх в Милане в 2026 годах.

В России не готовы принять решение МОК

Решение МОК оставить в силе санкции в отношении российских и белорусских спортсменов является необоснованным. Об этом агентству "Интерфакс" заявил председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв. "Санкции по отношению к российскому спорту неправомерны. Мы резолюции МОК не принимаем и будем отстаивать интересы наших российских спортсменов во всех инстанциях", - указал политик. По его словам, поступки и решения МОК по отношению к России, Беларуси "дискредитируют основные принципы, ради которых и создан был Международный Олимпийский комитет".

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