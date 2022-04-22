 МОК впервые назвал Россию и Беларусь агрессорами в Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 22.04.2022

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Украина

МОК впервые назвал Россию и Беларусь агрессорами в Украине

До сих пор Международный олимпийский комитет лишь обвинял правительство РФ в нарушении олимпийского мира. Глава МОК Бах заявил, что комитет поддерживает санкции против любого олимпийца, который одобряет войну.

Президент МОК Томас Бах

Президент МОК Томас Бах

На фоне войны в Украине Международный олимпийский комитет (МОК) еще больше дистанцировался от России и ее союзницы Беларуси. Впервые с начала российского вооруженного вторжения в Украину почти два месяца тому назад МОК в пятницу, 22 апреля, объявил Россию и Беларусь агрессорами в конфликте. До сих пор комитет лишь выражал сожаление по поводу нарушения российским правительством олимпийского мира и осуждал этот факт.

В сообщении по поводу совместного визита президента МОК Томаса Баха (Thomas Bach), министра спорта Украины Вадима Гутцайта и украинского члена МОК Сергея Бубки к тренирующимся в Швейцарии украинским спортсменам МОК назвал военные действия следствием "вторжения российской армии в Украину при поддержке Беларуси".

Сакнции против российских членов МОК

В настоящее время идет много споров по поводу расширения санкций против российских членов МОК - бывшей прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева. В этой связи Томас Бах лишь сказал, что "МОК поддерживает меры против любого члена олимпийского сообщества, который одобряет войну".

Международный олимпийский комитет уже на протяжении многих дней находится под огнем критики из-за бездействия в отношении Исинбаевой и Тарпищева. Бах и руководство МОК обвиняют в двойных стандартах из-за того, что они призвали к отстранению российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований уже вскоре после начала войны в Украине, но ничего не предпринимают против членов комитета.

Попытки МОК оправдаться, ссылаясь на Олимпийскую хартию, не привели к желаемому результату. Мировое сообщество с непониманием отнеслось к позиции МОК о том, что его члены выступают не как представители своих государств, а как послы, делегированные МОК в страны своего происхождения.

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    Автор: Николай Пермяков


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