 МОК угрожает спортсменам наказанием за поддержку войны РФ в Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 20.05.2022

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Украина

МОК угрожает спортсменам наказанием за поддержку войны РФ в Украине

МОК следит за высказываниями и действиями российских спортсменов и спортивных функционеров. Если они поддерживают вторжение в Украину, им грозит наказание, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Глава МОК Томас Бах (фото из архива)

Глава МОК Томас Бах (фото из архива)

Спортсменам и официальным лицам, поддерживающим вторжение России в Украину, грозит наказание от Международного олимпийского комитета (МОК). "Мы внимательно следим за тем, кто своими заявлениями или поступками поддерживает войну, и принимаем необходимые меры", - заявил президент МОК Томас Бах в пятницу, 20 мая, на 139-й сессии комитета в Лозанне.

Он напомнил о санкциях, уже вынесенных в отношении российских спортсменов Евгения Рылова и Ивана Куляка, которым запрещено выступать на международных соревнованиях за поддержку войны в Украине.

По его словам, МОК осведомлен, что в России те, кто публично выступает против войны, находятся под угрозой уголовного преследования. "Мы понимаем, что в этих обстоятельствах молчание также может быть определенным посланием", - подчеркнул глава МОК.

Бах назвал действия МОК "защитной мерой"

Томас Бах настаивает на том, что реакция МОК на войну в Украине была верной. Он указал, что запрет на проведение международных спортивных мероприятий в России и Беларуси и отстранение спортсменов из обеих этих стран от участия в многочисленных соревнованиях было необходимой "защитной мерой". По словам Баха, МОК пришлось действовать быстро, потому что правительства отдельных стран угрожали санкциями против российских и белорусских атлетов: "Было очевидно, что правительства хотят решать, кто может принимать участие в каких международных соревнованиях", а это, по мнению главы МОК, создало бы опасный прецедент.

Бах вновь выступил в защиту того, что два российских члена МОК,Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев, не были отстранены от работы. Он отметил, что согласно международному праву, наказание может распространяться только на тех, кто несет ответственность за войну. А это не относится ни к российскому народу, ни к членам МОК, уверен Томас Бах.

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    Автор: Николай Пермяков


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