Мэр Парижа назвала условие участия россиян и белорусов в ОИ

Мэр Парижа Анн Идальго исключила участие в Олимпиаде-2024 атлетов из РФ и Беларуси, пока в Украине идет война. По ее словам, она изменила свое мнение и считает теперь любые компромиссы недопустимыми.

Участие российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже возможно лишь в том случае, если будет остановлена война РФ против Украины. Об этом заявила в эфире радиостанции France Info во вторник, 7 февраля, мэр французской столицы Анн Идальго. Она высказалась против допуска россиян и белорусов к соревнованиям даже при соблюдении ими строгого нейтралитета.

По мнению Идальго, "нельзя позволить как ни в чем не бывало выступать стране, которая напала на другую страну, и разрешить приехать в Париж делегации, пока бомбы продолжают сыпаться на Украину". Одновременно градоначальница сообщила, что изменила свою позицию в этом вопросе. Еще в январе она допускала участие российских и белорусских спортсменом под нейтральным флагом - чтобы не лишать их соревнований. Но это был компромисс, который она сейчас считает неприличным, пояснила мэр Парижа.

Предложение МОК вернуть на соревнования россиян и белорусов

В конце января Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление, в котором выразил солидарность с украинскими спортсменами и намерение делать все, чтобы они смогли принять участие в Олимпиадах 2024 и 2026 годов в Париже и Милане. В этом же документе указывалось на неприемлемость отстранения спортсменов от соревнований лишь на основании их паспортов. В МОК предложили дать российским и белорусским атлетам возможность вернуться к участию в международных состязаниях, от которых их отстранили после начала российского вторжения в Украину.

При этом выдвигалось два условия: нейтральный статус спортсменов, то есть отсутствие национального флага, гимна и других атрибутов, указывающих на их принадлежность к России или Беларуси, а также строгий антидопинговый контроль и факт поддержки ими мирной миссии МОК.

Ряд стран - против возвращения российских и белорусских атлетов в условиях войны

Против возвращения россиян и белорусов на международные соревнования выступили целый ряд стран, в том числе Польша и балтийские государства. По их мнению, допуск "под прикрытием нейтральности" легитимизировал бы политические решения Минска и Москвы и широко распространяемую там пропаганду, а спорт в таком случае использовался бы, чтобы отвлечь внимание от российской агрессии против Украины. Кроме того, допуск российских и белорусских спортсменов поставил бы в трудное положение украинских атлетов, в частности, если бы им пришлось выступать против соперников из России или Беларуси или оказаться перед лицом их болельщиков, заявили в Варшаве, Таллинне, Риге и Вильнюсе.

В Киеве резко раскритиковали предложение МОК и заявили о бойкоте Олимпиады в Париже в случае допуска россиян и белорусов.

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