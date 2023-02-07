  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Олимпийские кольца на фоне Эйфелевой башни
Олимпиада-2024 пройдет в ПарижеФото: Thomas Padilla/MAXPPP/picture alliance
ПолитикаФранция

Мэр Парижа назвала условие участия россиян и белорусов в ОИ

Ольга Лебедева
9 мин. назад

Мэр Парижа Анн Идальго исключила участие в Олимпиаде-2024 атлетов из РФ и Беларуси, пока в Украине идет война. По ее словам, она изменила свое мнение и считает теперь любые компромиссы недопустимыми.

https://p.dw.com/p/4NBbV

Участие российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже возможно лишь в том случае, если будет остановлена война РФ против Украины. Об этом заявила в эфире радиостанции France Info во вторник, 7 февраля, мэр французской столицы Анн Идальго. Она высказалась против допуска россиян и белорусов к соревнованиям даже при соблюдении ими строгого нейтралитета.

По мнению Идальго, "нельзя позволить как ни в чем не бывало выступать стране, которая напала на другую страну, и разрешить приехать в Париж делегации, пока бомбы продолжают сыпаться на Украину". Одновременно градоначальница сообщила, что изменила свою позицию в этом вопросе. Еще в январе она допускала участие российских и белорусских спортсменом под нейтральным флагом - чтобы не лишать их соревнований. Но это был компромисс, который она сейчас считает неприличным, пояснила мэр Парижа.

Предложение МОК вернуть на соревнования россиян и белорусов

В конце января Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление, в котором выразил солидарность с украинскими спортсменами и намерение делать все, чтобы они смогли принять участие в Олимпиадах 2024 и 2026 годов в Париже и Милане. В этом же документе указывалось на неприемлемость отстранения спортсменов от соревнований лишь на основании их паспортов. В МОК предложили дать российским и белорусским атлетам возможность вернуться к участию в международных состязаниях, от которых их отстранили после начала российского вторжения в Украину.

При этом выдвигалось два условия: нейтральный статус спортсменов, то есть отсутствие национального флага, гимна и других атрибутов, указывающих на их принадлежность к России или Беларуси, а также строгий антидопинговый контроль и факт поддержки ими мирной миссии МОК.

Ряд стран - против возвращения российских и белорусских атлетов в условиях войны

Против возвращения россиян и белорусов на международные соревнования выступили целый ряд стран, в том числе Польша и балтийские государства. По их мнению, допуск "под прикрытием нейтральности" легитимизировал бы политические решения Минска и Москвы и широко распространяемую там пропаганду, а спорт в таком случае использовался бы, чтобы отвлечь внимание от российской агрессии против Украины. Кроме того, допуск российских и белорусских спортсменов поставил бы в трудное положение украинских атлетов, в частности, если бы им пришлось выступать против соперников из России или Беларуси или оказаться перед лицом их болельщиков, заявили в Варшаве, Таллинне, Риге и Вильнюсе.

В Киеве резко раскритиковали предложение МОК и заявили о бойкоте Олимпиады в Париже в случае допуска россиян и белорусов.

Смотрите также:

Когда закончится война – "Заповедник", выпуск 250, 05.02.23

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Лукашенко атакует спортсменов: игра без правил?

Лукашенко атакует спортсменов: игра без правил?

Отказ Тимановской бежать эстафету не только перерос в международный скандал, но и привлек внимание к проблемам в белоруском спорте. Чем объяснить провал Беларуси на Олимпиаде в Токио? Какие рычаги использует режим Лукашенко для давления на спортсменов? И может ли спорт в Беларуси быть вне политики?
Политика17 августа 2021 г.44:01 мин.
external

Олимпиада в Пекине. Путин пошел ва-банк. Патриотичный реестр Минкульта - "Заповедник", выпуск 203, 06.02.22

Олимпиада в Пекине. Путин пошел ва-банк. Патриотичный реестр Минкульта - "Заповедник", выпуск 203, 06.02.22

Репортаж из Пекина, где руководители разных стран участвуют в зимних Олимпийских играх. В тайном казино "мировое правительство" разыгрывает судьбу Украины. Песня о реестре традиционных ценностей для россиян. Смотрите в 203-м выпуске "Заповедника"!
Политика6 февраля 2022 г.12:52 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские солдаты в Бахмуте

Верховная рада продлила военное положение до конца мая

Конфликты5 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Книги Максима Знака в фойе театра

"Зекамерон": тюремные рассказы Знака прочли в Берлине

"Зекамерон": тюремные рассказы Знака прочли в Берлине

Культура3 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Землетрясение в Азии. DW Новости Шоу

Землетрясение в Азии. DW Новости Шоу

Политика21 ч. назад60:31 мин.
Карикатура - карикатурный папа римский Франциск с чемоданом в руке говорит: "Я готов ехать! И к Зеленскому, и к Путину".

Остановить войну в Украине: миссия невыполнима и для папы?

Остановить войну в Украине: миссия невыполнима и для папы?

Конфликты22 ч. назад
На месте катастрофы в турецком городе Адана

Мощное землетрясение в Турции: что сейчас известно

Мощное землетрясение в Турции: что сейчас известно

Катастрофы1 ч. назад
Разрушенный после землетрясения дом в Турции

Турция и Сирия после мощнейшего землетрясения

Турция и Сирия после мощнейшего землетрясения

Катастрофы18 ч. назад12 фото
Здание Мингорсуда

В Минске судят независимых экспертов. Что известно о деле

В Минске судят независимых экспертов. Что известно о деле

Правосудие и закон20 ч. назад
На главную страницу